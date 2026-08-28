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नेपाल त्रासदी: अचानक आई बाढ़ के बाद 30 से ज्यादा देशों के लोग लापता

नेपाल के नुवाकोट में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद लोग बचाव कार्य में जुटे ( IANS )

काठमांडू : चीन और नेपाल के सीमावर्ती इलाके में आई भयानक अचानक बाढ़ (flash floods) के कारण गुरुवार तक कम से कम 359 लोगों की मौत हो गई और 1,400 से ज़्यादा लोग लापता हो गए. इनमें से कई विदेशी थे जो ट्रेकिंग, गाइडेड टूर या किसी पवित्र हिंदू स्थल की तीर्थयात्रा के लिए वहाँ आए हुए थे.

बुधवार की आपदा में लापता लोगों की संख्या अलग-अलग एजेंसियों के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि डेटा इकट्ठा करने, उसकी रिपोर्ट करने और उसे वेरिफाई करने के तरीकों में अंतर है. साथ ही डेटा इकट्ठा करने वालों और प्रभावित इलाके में बचाव कार्य करने वालों के बीच तालमेल की कमी भी इसकी एक वजह है.

कई देशों पर इसका क्या असर पड़ा है, आइए देखते हैं:

नेपाल

नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है और 910 लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें 517 विदेशी नागरिक शामिल हैं. प्राधिकरण ने यह भी बताया कि अब तक 50 विदेशियों को हवाई मार्ग से बचाया गया है.

स्थानीय रिपोर्टों में नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के हवाले से कहा गया है कि गुरुवार तक लापता लोगों में 113 नेपाली पर्यटक, सेना और पुलिस के 85 सुरक्षाकर्मी, साथ ही रसुवा जिले के 161 और नुवाकोट जिले का एक निवासी शामिल था.

चीन

सरकारी मीडिया ने बताया कि तिब्बत के ग्यिरोंग काउंटी में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 558 लोग लापता हैं. चीन के सरकारी प्रसारक सीसीटीवी ने बताया कि लापता 558 लोगों में से 260 विदेशी थे. इसके अलावा, चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल की तरफ भी लगभग 100 चीनी नागरिक लापता हैं.

भारत

भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 288 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है. इनमें 73 लोग शामिल हैं जो एक पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे. नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि कई भारतीय पर्यटक तिब्बत में माउंट कैलाश की तीर्थयात्रा पर गए थे, जो हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल है.

अमेरिका

अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि चीन और नेपाल में 90 अमेरिकी नागरिकों का कोई पता नहीं चल पा रहा है. विभाग ने कहा कि उसे किसी अमेरिकी नागरिक की मौत की जानकारी नहीं है. तीन अमेरिकी नागरिकों को बचा लिया गया है.

मलेशिया

बोर्ड ने बताया कि 51 मलेशियाई नागरिक लापता हैं.

यूक्रेन

यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 55 यूक्रेनी नागरिक लापता हैं. मंत्रालय के अनुसार इस संख्या में 47 और सात लोगों के दो पर्यटक समूह शामिल हैं, साथ ही एक यूक्रेनी महिला भी है जो एक विदेशी टूर ग्रुप के साथ यात्रा कर रही थी.

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने बताया कि 39 ऑस्ट्रेलियाई नागरिक लापता हैं.

ब्रिटेन

बोर्ड ने बताया कि लापता लोगों में से 33 ब्रिटेन के थे.

कनाडा

नेपाल के टूरिज़्म बोर्ड ने बताया कि लापता लोगों में से 25 कनाडा के थे.