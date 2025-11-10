ETV Bharat / international

'टैरिफ विरोधी मूर्ख': ट्रंप का दावा- हरेक अमेरिकी को मिलेगा 2,000 डॉलर का डिविडेंड

ट्रंप ने आगे कहाकि देश में रिकॉर्ड निवेश हो रहा है, "हर जगह प्लांट और कारखाने खुल रहे हैं," और आगे बताया कि "सभी को कम से कम 2,000 डॉलर प्रति व्यक्ति (उच्च आय वाले लोगों को छोड़कर!) का लाभांश दिया जाएगा," हालांकि प्रस्तावित भुगतान के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी गई.

उन्होंने दावा किया कि अमेरिका टैरिफ से "खरबों डॉलर कमा रहा है", जिससे अमेरिका "जल्द ही अपने 37 ट्रिलियन डॉलर के भारी कर्ज का भुगतान शुरू कर सकेगा."

"टैरिफ के खिलाफ लोग मूर्ख हैं!" ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, और कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका "दुनिया का सबसे अमीर, सबसे सम्मानित देश बन गया है. यहां मुद्रास्फीति लगभग शून्य है और शेयर बाजार की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर है."

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को अपनी टैरिफ नीति का बचाव करते हुए इस कदम के विरोधियों को "मूर्ख" बताया और "उच्च आय वाले लोगों" को छोड़कर सभी को प्रति व्यक्ति कम से कम 2,000 डॉलर (1.77 लाख रुपये) का "लाभांश" देने का वादा किया.

ये टिप्पणियां अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 नवंबर को ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान लगाए गए वैश्विक टैरिफ पर बहस शुरू करने के कुछ दिनों बाद आई हैं. इसमें उनके द्वारा बचाव की जा रही नीतियों की चल रही कानूनी जांच पर प्रकाश डाला गया है.

इस मामले को पिछले कई वर्षों में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाले सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक मामलों में से एक माना जा रहा है. इसमें न्यायाधीश इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रमुख वैश्विक व्यापारिक साझेदारों पर व्यापक टैरिफ लगाते समय वैध तरीके से काम किया था.

सुनवाई के दौरान, ट्रंप के वकील को एमी कोनी बैरेट, नील गोरसच और ब्रेट कवानुघ सहित कई न्यायाधीशों की गहरी शंकाओं का सामना करना पड़ा.

जस्टिस बैरेट ने प्रशासन द्वारा उच्च शुल्क लगाने के लिए संघीय कानून के इस्तेमाल पर सवाल उठाया और चुनौती दी कि सभी देशों पर "पारस्परिक" शुल्क क्यों लगाए जा रहे हैं. वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट भी मौजूद थे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासन इस स्थिति को एक आर्थिक आपातकाल के रूप में देखता है.

इस हफ़्ते की शुरुआत में, व्हॉइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा था कि प्रशासन सभी परिणामों के लिए तैयार है, लेकिन अपनी कानूनी स्थिति को लेकर आश्वस्त है.

उन्होंने कहा, "हम इस मामले में राष्ट्रपति और उनकी टीम की कानूनी दलीलों और कानून के गुण-दोषों से पूरी तरह सहमत हैं. हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट सही फैसला लेगा." उन्होंने आगे कहा कि यह मामला ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल से आगे तक फैला हुआ है और भविष्य के प्रशासनों के लिए आपातकालीन शुल्क शक्तियों के इस्तेमाल से संबंधित है.