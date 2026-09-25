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अमेरिकी F-35 फाइटर जेट के पार्ट्स चीन के हाथ लगे, भेजना था ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका...कैसे पहुंच गया हांगकांग?

फाइटर जेट, डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ( AFP and AP )

वॉशिंगटन: अमेरिका के सबसे उन्नत (एडवांस्ड) फाइटर जेट एफ-35 के कुछ पार्ट्स चीन के हाथ लगने की खबर है. ये कलपुर्जे ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका भेजे जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इनकी खेप हांगकांग पहुंच गई. अब पेंटागन इस बात की जांच कर रहा है कि देश के सबसे उन्नत फाइटर जेट के कुछ हिस्से हांगकांग में कैसे पहुंच गए. एक न्यूज आउटलेट ने बुधवार को बताया कि चीन ने F-35 के कलपुर्जे (पार्ट्स) हासिल कर लिया है. एफ-35 फाइटर जेट (फाइल फोटो) (AFP) एफ-35 जॉइंट प्रोग्राम कार्यालय ने एक बयान में कहा कि उसे और रक्षा विभाग को एफ-35 कलपुर्जों के साथ शिपमेंट की समस्या के बारे में पता है. कार्यालय का कहना है कि वह इन कलपुर्जों को वापस लाने के साथ-साथ घटना की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटना से बचने के लिए सुरक्षा उपाय किया जा रहे हैं. इसके लिए अमेरिकी अधिकारियों और उद्योग साझेदारों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने मंगलवार को पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए माना कि जेट के पार्ट्स हांगकांग में आ गए. लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि गायब पार्ट्स संवेदनशील उपकरण थे. ऑस्ट्रेलिया उन कई देशों में से एक है जिनकी सेनाएं स्टेल्थ फाइटर जेट चलाती हैं. मार्लेस ने कहा कि वे इस मामले में अमेरिका और उसके प्राइम कॉन्ट्रैक्टर लॉकहीड मार्टिन के साथ काम कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने आगे कहा कि उनकी समझ से यह एक सुकून देने वाली बात है. वे यहां संवेदनशील उपकरण या संवेदनशील पार्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो हुआ है उसके हिसाब से यह एक ऐसा मामला है जिसे अमेरिका और लॉकहीड संभालेंगे. बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के राजकीय दौरे पर वाशिंगटन पहुंचे हैं. शी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं. ऐसे में लॉकहीड ने बुधवार को टिप्पणी के लिए भेजे गए ईमेल का तुरंत जवाब नहीं दिया. समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (AP) ने वॉशिंगटन में चीनी दूतावास और हांगकांग के ट्रेड ऑफिस से इस पर टिप्पणी मांगी. ब्लूमबर्ग ने बुधवार को रिपोर्ट दी कि चीन के पास एफ-35 के पार्ट्स कॉकपिट कैनोपी और वेपन्स-बे डोर मौजूद हैं. ये पार्ट्स कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका ले जाए जा रहे थे (मरम्मत या निपटान के लिए), लेकिन रास्ते में सामान (शिपमेंट) को अचानक हांगकांग भेज दिया गया था.