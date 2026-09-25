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अमेरिकी F-35 फाइटर जेट के पार्ट्स चीन के हाथ लगे, भेजना था ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका...कैसे पहुंच गया हांगकांग?

अमेरिकी एफ-35 फाइटर जेट के पार्ट्स चीन के हाथ लगने की रिपोर्ट से हड़कंप मच गया है. पेंटागन अब इसकी जांच कर रहा है.

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फाइटर जेट, डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (AFP and AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2026 at 4:19 PM IST

5 Min Read
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वॉशिंगटन: अमेरिका के सबसे उन्नत (एडवांस्ड) फाइटर जेट एफ-35 के कुछ पार्ट्स चीन के हाथ लगने की खबर है. ये कलपुर्जे ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका भेजे जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इनकी खेप हांगकांग पहुंच गई.

अब पेंटागन इस बात की जांच कर रहा है कि देश के सबसे उन्नत फाइटर जेट के कुछ हिस्से हांगकांग में कैसे पहुंच गए. एक न्यूज आउटलेट ने बुधवार को बताया कि चीन ने F-35 के कलपुर्जे (पार्ट्स) हासिल कर लिया है.

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एफ-35 फाइटर जेट (फाइल फोटो) (AFP)

एफ-35 जॉइंट प्रोग्राम कार्यालय ने एक बयान में कहा कि उसे और रक्षा विभाग को एफ-35 कलपुर्जों के साथ शिपमेंट की समस्या के बारे में पता है. कार्यालय का कहना है कि वह इन कलपुर्जों को वापस लाने के साथ-साथ घटना की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटना से बचने के लिए सुरक्षा उपाय किया जा रहे हैं. इसके लिए अमेरिकी अधिकारियों और उद्योग साझेदारों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है.

ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने मंगलवार को पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए माना कि जेट के पार्ट्स हांगकांग में आ गए. लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि गायब पार्ट्स संवेदनशील उपकरण थे. ऑस्ट्रेलिया उन कई देशों में से एक है जिनकी सेनाएं स्टेल्थ फाइटर जेट चलाती हैं. मार्लेस ने कहा कि वे इस मामले में अमेरिका और उसके प्राइम कॉन्ट्रैक्टर लॉकहीड मार्टिन के साथ काम कर रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने आगे कहा कि उनकी समझ से यह एक सुकून देने वाली बात है. वे यहां संवेदनशील उपकरण या संवेदनशील पार्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो हुआ है उसके हिसाब से यह एक ऐसा मामला है जिसे अमेरिका और लॉकहीड संभालेंगे. बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के राजकीय दौरे पर वाशिंगटन पहुंचे हैं. शी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं. ऐसे में लॉकहीड ने बुधवार को टिप्पणी के लिए भेजे गए ईमेल का तुरंत जवाब नहीं दिया.

समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (AP) ने वॉशिंगटन में चीनी दूतावास और हांगकांग के ट्रेड ऑफिस से इस पर टिप्पणी मांगी. ब्लूमबर्ग ने बुधवार को रिपोर्ट दी कि चीन के पास एफ-35 के पार्ट्स कॉकपिट कैनोपी और वेपन्स-बे डोर मौजूद हैं. ये पार्ट्स कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका ले जाए जा रहे थे (मरम्मत या निपटान के लिए), लेकिन रास्ते में सामान (शिपमेंट) को अचानक हांगकांग भेज दिया गया था.

यह साफ नहीं था कि सामान निर्धारित रास्ते से हटकर किसी दूसरी जगह कैसे भेजा गया. पोलिटिको ने पहले बताया था कि इस चिंता के चलते जांच शुरू की गई कि चीन के पास बहुत ज्यादा गुप्त प्रौद्योगिकी (सीक्रेट टेक्नोलॉजी) के जरूरी पार्ट्स का पहुंच हो सकता है. 1997 में ब्रिटिश शासन से यह इलाका वापस मिलने के बाद से बीजिंग ने हांगकांग पर कड़ा कंट्रोल रखा है.

हांगकांग अपनी सेना नहीं चला सकता या अपनी कूटनीति नहीं कर सकता. पहला एफ-35 लाइटनिंग स्ट्राइक फाइटर लगभग 20 साल पहले टेक्सास में वहां की फैक्ट्री से बनकर बाहर निकला था. इसे एक तकनीकी छलांग के तौर पर सराहा गया था. कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के मुताबिक तब से 1,200 से ज्यादा स्टेल्थ जेट बनाए जा चुके हैं और 19 देशों ने इन प्लेन के लिए ऑर्डर दिए हैं. चीन के पास शायद इन प्लेन के बारे में पहले से ही कुछ खुफिया जानकारी हो. भले ही वह कई साल पुरानी हो.

पेंटागन को सलाह देने वाले डिफेंस साइंस बोर्ड ने साल 2013 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि चीनी साइबर हमलों ने पेंटागन के दर्जनों प्रोग्राम से डेटा प्राप्त किया, जिसमें जॉइंट स्ट्राइक फाइटर भी शामिल है. एफ-35 को अमेरिका का सबसे अच्छा और सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट माना जाता है.

वाशिंगटन के एक हॉकिश थिंक टैंक, फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज में सेंटर ऑन मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर के सीनियर डायरेक्टर ब्रैडली बोमन के मुताबिक उन्होंने नवंबर में समाचार एजेंसी एपी को बताया कि अमेरिकी सैन्य प्रणाली को लगातार अपडेट और बेहतर किया जा रहा है, ताकि सालों पहले चुराए गए किसी भी संभावित सीक्रेट का मुकाबला किया जा सके.

कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के मुताबिक एफ-35 को पांचवीं पीढ़ी का फाइटर (लड़ाकू विमान) बताया गया है. इसकी प्रौद्योगिकी में स्टेल्थ कोटिंग के साथ-साथ एडवांस्ड रडार और सेंसर भी शामिल हैं. बोमन ने कहा कि प्लेन में दुश्मनों का बेहतर पता लगाने के लिए एडवांस्ड सेंसर हैं. साथ ही लड़ाई के दौरान सहयोगी प्लेन और ग्राउंड फोर्स के साथ बातचीत करने के लिए नेटवर्किंग क्षमता भी है.

(इनपुट-aptn)

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