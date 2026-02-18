ETV Bharat / international

रोजगार के लिए यूरोप का रुख कर रहे मिस्रवासी फंस रहे तस्करों के चंगुल में, परिवार को उगाही की धमकी

भूमध्य सागर के रास्ते यूरोप जाने की कोशिश करने के बाद लापता परिवार के सदस्यों की तस्वीरें लिए मिस्र के लोग ( AFP )

By AFP 7 Min Read

कफर अब्द अल्लाह अजीजा, मिस्र: हम्दी इब्राहिम के मिस्र के नील डेल्टा में अपने गांव से यूरोप पहुंचने की उम्मीद में निकलने के कुछ हफ्ते बाद, उसके भाई के फोन पर लीबिया से एक डरावना मैसेज आया. जिसमें लिखा था, अभी पैसे दो वरना लड़का मर जाएगा. एक स्मगलर लाइन पर था और 18 साल के लड़के को नाव पर बिठाने के लिए 190,000 पाउंड मांग रहा था. यह उस बढ़ते पलायन का हिस्सा था जिसने पिछले साल मिस्र के लोगों को यूरोप में अनियमित माइग्रेंट्स का टॉप अफ़्रीकी और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप बना दिया. काहिरा से एक घंटे की ड्राइव पर शर्किया में कफ्र अब्दुल्ला अजीजा से उनके भाई यूसुफ ने एएफपी को बताया, 'मैंने उनसे कहा कि हम इसका खर्च नहीं उठा सकते.' 'लेकिन उसने चेतावनी दी, 'दूसरे परिवारों की तरह ही इसे संभालो. नहीं तो, उसे समुद्र में फेंक दिया जाएगा.' हम्दी नवंबर में 12 साथियों के साथ चला गया और तस्करों से ऑनलाइन संपर्क करने के बाद बिना कुछ कहे गायब हो गया. जल्द ही, लीबिया से कॉल आने लगे. 55 साल के अबेद गौडा, जिनके भाई मोहम्मद भी उनमें से एक थे, ने बताया कि परिवारों से कहा गया था कि अगर वे पैसे नहीं देंगे तो उन आदमियों को मार दिया जाएगा या पहाड़ों या समुद्र में फेंक दिया जाएगा.' परेशान माता-पिता ने अपने बेटों को बचाने के लिए भारी कर्ज लिया, सोना बेचा और जो कुछ भी उनके पास था, सब दे दिया लेकिन कुछ हफ्ते बाद उन्हें पता चला कि ग्रुप को ले जा रही नाव ग्रीक आइलैंड क्रीट के पास डूब गई थी. सत्रह लोगों की मौत हो गई, जिसमें गांव के छह लोग शामिल थे और 15 लोग लापता हैं, जिनमें हम्दी और मोहम्मद भी शामिल है. फ्रोंटेक्स और यूएन के अनुसार पिछले साल 17,000 से अधिक मिस्र के लोग भूमध्य सागर के रास्ते यूरोप पहुँचे, जबकि दुनिया के सबसे खतरनाक माइग्रेशन रूट पर सभी देशों के 1,328 लोग मारे गए या गायब हो गए. हाल के सालों में करेंसी की गिरावट और बढ़ती महंगाई ने पूरे देश में गरीबी को और बढ़ा दिया है. इससे मिस्र के 30 साल से कम उम्र के 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों को लग रहा है कि घर पर उनका कोई भविष्य नहीं है. कफर अब्दुल्ला अजीजा में दबाव साफ है. टूटी हुई सिंचाई नहरें, कच्ची सड़कों पर टेढ़ी-मेढ़ी लाइनें बनाती हैं, जिससे सूखे खेतों तक बस थोड़ा सा पानी पहुँचता है. औरतें गधा गाड़ियों पर सवार होकर गुजरती हैं, जिन पर सब्जियों का ढेर लगा होता है, और वे इतने गहरे गड्ढों से टकराती हैं कि उनमें पहिया फंस जाता है. आधे-अधूरे ईंट के घर कभी उपजाऊ जमीन पर बने हैं, जहाँ परिवार छोटे-मोटे काम या दिहाड़ी मजदूरी करके गुजारा करते हैं. जब एएफपी ने दौरा किया, तो लापता लोगों के रिश्तेदार एक स्थानीय बुज़ुर्ग के तंग घर में जमा हो गए और धुंधली तस्वीरों, बिना वेरिफाई की लिस्ट और अफवाहों से भरे व्हाट्सऐप और फेसबुक ग्रुप दिखा रहे थे. उम्मीद की कमी

गांव के फार्मासिस्ट रेफात अब्देलसमद( 40) साल ने कहा, 'हमारे आधे युवा अब गैर-कानूनी माइग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं.' 2022 से इजिप्शियन पाउंड की कीमत दो-तिहाई से ज़्यादा कम हो गई है. दो साल में ब्रेड की कीमतें तीन गुना और फ्यूल की कीमतें चार गुना बढ़ गई हैं.