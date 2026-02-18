ETV Bharat / international

रोजगार के लिए यूरोप का रुख कर रहे मिस्रवासी फंस रहे तस्करों के चंगुल में, परिवार को उगाही की धमकी

2025 में मिस्र के नागरिक बिना कागजात वाले माइग्रेंट्स का दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप थे जो यूरोप में आए.

Egyptians irregular migrate Europe
भूमध्य सागर के रास्ते यूरोप जाने की कोशिश करने के बाद लापता परिवार के सदस्यों की तस्वीरें लिए मिस्र के लोग (AFP)
By AFP

Published : February 18, 2026 at 12:22 PM IST

7 Min Read
कफर अब्द अल्लाह अजीजा, मिस्र: हम्दी इब्राहिम के मिस्र के नील डेल्टा में अपने गांव से यूरोप पहुंचने की उम्मीद में निकलने के कुछ हफ्ते बाद, उसके भाई के फोन पर लीबिया से एक डरावना मैसेज आया. जिसमें लिखा था, अभी पैसे दो वरना लड़का मर जाएगा.

एक स्मगलर लाइन पर था और 18 साल के लड़के को नाव पर बिठाने के लिए 190,000 पाउंड मांग रहा था. यह उस बढ़ते पलायन का हिस्सा था जिसने पिछले साल मिस्र के लोगों को यूरोप में अनियमित माइग्रेंट्स का टॉप अफ़्रीकी और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप बना दिया. काहिरा से एक घंटे की ड्राइव पर शर्किया में कफ्र अब्दुल्ला अजीजा से उनके भाई यूसुफ ने एएफपी को बताया, 'मैंने उनसे कहा कि हम इसका खर्च नहीं उठा सकते.'

'लेकिन उसने चेतावनी दी, 'दूसरे परिवारों की तरह ही इसे संभालो. नहीं तो, उसे समुद्र में फेंक दिया जाएगा.' हम्दी नवंबर में 12 साथियों के साथ चला गया और तस्करों से ऑनलाइन संपर्क करने के बाद बिना कुछ कहे गायब हो गया. जल्द ही, लीबिया से कॉल आने लगे.

55 साल के अबेद गौडा, जिनके भाई मोहम्मद भी उनमें से एक थे, ने बताया कि परिवारों से कहा गया था कि अगर वे पैसे नहीं देंगे तो उन आदमियों को मार दिया जाएगा या पहाड़ों या समुद्र में फेंक दिया जाएगा.' परेशान माता-पिता ने अपने बेटों को बचाने के लिए भारी कर्ज लिया, सोना बेचा और जो कुछ भी उनके पास था, सब दे दिया लेकिन कुछ हफ्ते बाद उन्हें पता चला कि ग्रुप को ले जा रही नाव ग्रीक आइलैंड क्रीट के पास डूब गई थी. सत्रह लोगों की मौत हो गई, जिसमें गांव के छह लोग शामिल थे और 15 लोग लापता हैं, जिनमें हम्दी और मोहम्मद भी शामिल है.

फ्रोंटेक्स और यूएन के अनुसार पिछले साल 17,000 से अधिक मिस्र के लोग भूमध्य सागर के रास्ते यूरोप पहुँचे, जबकि दुनिया के सबसे खतरनाक माइग्रेशन रूट पर सभी देशों के 1,328 लोग मारे गए या गायब हो गए. हाल के सालों में करेंसी की गिरावट और बढ़ती महंगाई ने पूरे देश में गरीबी को और बढ़ा दिया है.

इससे मिस्र के 30 साल से कम उम्र के 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों को लग रहा है कि घर पर उनका कोई भविष्य नहीं है. कफर अब्दुल्ला अजीजा में दबाव साफ है. टूटी हुई सिंचाई नहरें, कच्ची सड़कों पर टेढ़ी-मेढ़ी लाइनें बनाती हैं, जिससे सूखे खेतों तक बस थोड़ा सा पानी पहुँचता है. औरतें गधा गाड़ियों पर सवार होकर गुजरती हैं, जिन पर सब्जियों का ढेर लगा होता है, और वे इतने गहरे गड्ढों से टकराती हैं कि उनमें पहिया फंस जाता है.

आधे-अधूरे ईंट के घर कभी उपजाऊ जमीन पर बने हैं, जहाँ परिवार छोटे-मोटे काम या दिहाड़ी मजदूरी करके गुजारा करते हैं. जब एएफपी ने दौरा किया, तो लापता लोगों के रिश्तेदार एक स्थानीय बुज़ुर्ग के तंग घर में जमा हो गए और धुंधली तस्वीरों, बिना वेरिफाई की लिस्ट और अफवाहों से भरे व्हाट्सऐप और फेसबुक ग्रुप दिखा रहे थे.

उम्मीद की कमी
गांव के फार्मासिस्ट रेफात अब्देलसमद( 40) साल ने कहा, 'हमारे आधे युवा अब गैर-कानूनी माइग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं.' 2022 से इजिप्शियन पाउंड की कीमत दो-तिहाई से ज़्यादा कम हो गई है. दो साल में ब्रेड की कीमतें तीन गुना और फ्यूल की कीमतें चार गुना बढ़ गई हैं.

उसी साल इजिप्शियन पहले से ही गलत तरीके से माइग्रेशन करने वाले सबसे बड़े ग्रुप में से थे, यूएन ने 21,000 से ज्यादा लोगों के आने का रिकॉर्ड बनाया था. तहरीर इंस्टीट्यूट फॉर मिडिल ईस्ट पॉलिसी के डिप्टी डायरेक्टर टिमोथी कलदास ने एएफपी को बताया, 'निराशा और आर्थिक गिरावट बड़े कारण हैं. इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि हालात सुधरेंगे.' हम्दी प्लंबर के तौर पर हर हफ़्ते सिर्फ 500 इजिप्शियन पाउंड कमाता था. उसके भाई ने कहा कि उसने नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि वह 'बस एक बेहतर ज़िंदगी चाहता था'.

2016 में जब इजिप्ट ने अपने किनारों से अनियमित रूप से जाने वालों पर रोक लगा दी, तो रास्ते लीबिया से होकर पश्चिम की ओर चले गए, जहाँ तस्कर माइग्रेंट को मिनीबस और पिकअप ट्रक में रेगिस्तान के पार ले जाते हैं. इस सफर को इजिप्ट रिफ्यूजी प्लेटफ़ॉर्म के नूर खलील ज़्यादा खतरनाक मानते हैं.

यूएन का कहना है कि मिस्र के लोग 'अच्छी तरह से जमे-जमाए स्मगलिंग नेटवर्क' पर निर्भर हैं जो ज्यादा फीस लेते हैं, जबकि बचे हुए लोग 'मनमाने ढंग से हिरासत में लेने, टॉर्चर, रेप, यौन दासता, भुखमरी और जबरदस्ती मजदूरी' की रिपोर्ट करते हैं, फ्रेंच चैरिटी एसओएस मेडिटेरेनी के अनुसार.

2024 में ईयू ने काहिरा के साथ 7.4 बिलियन यूरो की इकोनॉमिक डेवलपमेंट डील साइन की, जिसका एक हिस्सा अनियमित माइग्रेशन को रोकना था. लेकिन कलदास ने कहा कि बॉर्डर कंट्रोल असली वजह को नजरअंदाज कर रहे हैं. 'लोगों को अपने घरों में सुरक्षित महसूस करने की जरूरत है.'

खलील ने कहा कि पूरे मिस्र में माइग्रेशन 'एक आम टारगेट' बन गया है, यहाँ तक कि पढ़े-लिखे प्रोफेशनल्स के बीच भी. उन्होंने एएफपी को बताया, 'जो लोग कानूनी तौर पर जा सकते हैं, वे ऐसा करते हैं जो नहीं जा सकते, उन्हें इर्रेगुलर माइग्रेशन में धकेला जाता है, भले ही यात्रा में बहुत ज्यादा रिस्क हो.'

'मैं इसे फिर से करूँगा'
काफर मुस्तफा इफ्रेंडी में परिवार अभी भी उन 12 नौजवानों के लिए दुख मना रहे हैं जो 2023 में मारे गए या गायब हो गए थे, जब ग्रीस के पास 750 माइग्रेंट को ले जा रही एक जंग लगी मछली पकड़ने वाली नाव पलट गई थी. यह भूमध्य सागर में हुए सबसे खतरनाक जहाज हादसों में से एक था और अब कोस्टगार्ड की कथित लापरवाही के कारण कई कोर्ट केस चल रहे हैं.

इस्लाम और एल-सईद, दोनों उस समय 18 साल के थे, उनके परिवारों ने मिलकर 140,000 पाउंड जमा किए थे, उनके चचेरे भाई अब्दुल्ला घनेम ने एएफपी को बताया. उस समय, लोग लीबिया के लिए मिनीबस इतनी आसानी से पकड़ते थे जैसे वे मिस्र के किसी दूसरे शहर जा रहे हों.'

दुख के बावजूद उम्मीद रखने वाले लोग सफलता की कहानियों से जुड़े हुए हैं. कंस्ट्रक्शन वर्कर हसन दरविश ने 2023 में शर्किया छोड़ दिया, यह मानते हुए कि मिस्र में उनका 'कोई भविष्य नहीं' है. अब 24 साल के और रोम में रहने वाले, उसका कहना है कि आश्रय का इंतजार करते हुए वह हर महीने लगभग 700डॉलर कमाता है. उन्होंने एएफपी को फोन पर बताया, 'मैंने डरावने हालात देखे हैं लेकिन मैं यह फिर से करूँगा.'अब वह अपनी माँ और बीमार भाई का गुजारा करते हैं, जो 'मिस्र में कभी मुमकिन नहीं होता'.

