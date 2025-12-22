ETV Bharat / international

इंडोनेशिया में बस एक्सीडेंट में 16 सवारियों की मौत, 18 की हालत गंभीर

जावा में दो हॉस्पिटल में इलाज करा रहे 18 घायलों में से 5 की हालत क्रिटिकल और 13 की हालत सीरियस है.

Bus Crash In Indonesia
22 दिसंबर, 2025 को इंडोनेशिया के सेंट्रल जावा के सेमारंग में एक टोल रोड पर हुए जानलेवा बस क्रैश के एक पीड़ित की देखभाल कर रहे रेस्क्यू करने वाले लोग. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : December 22, 2025 at 12:22 PM IST

जकार्ता (इंडोनेशिया): अधिकारियों ने बताया कि सोमवार आधी रात के ठीक बाद इंडोनेशिया के मुख्य आइलैंड जावा में एक पैसेंजर बस क्रैश में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई.

सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी के चीफ बुडियोनो, जिनका नाम कई इंडोनेशियाई लोगों की तरह एक ही है. बुडियोनो ने बताया कि 34 लोगों को ले जा रही बस टोल रोड पर कंट्रोल खो बैठी और एक कंक्रीट बैरियर से टकराने के बाद पलट गई.

उन्होंने बताया कि इंटर-प्रोविंस बस राजधानी जकार्ता से देश के पुराने शाही शहर योग्याकार्ता जा रही थी, जब सेंट्रल जावा के सेमारंग शहर में क्राप्याक टोल वे पर एक घुमावदार एग्जिट रैंप में घुसते समय यह पलट गई. बुडियोनो ने कहा, "जोरदार टक्कर में कई यात्री उछल कर बस के बॉडी से सटकर फंस गए."

पुलिस और रेस्क्यू टीम हादसे के करीब 40 मिनट बाद पहुंची और छह यात्रियों के शव बरामद किए, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई थी.

बुडियोनो ने बताया कि 10 और लोगों की मौत अस्पताल ले जाते समय या इलाज के दौरान हो गई. उन्होंने बताया कि पास के दो अस्पतालों में इलाज करा रहे 18 पीड़ितों में से 5 की हालत गंभीर और 13 की हालत बहुत खराब है.

टेलीविजन न्यूज रिपोर्ट में दिखाया गया कि पीली बस पलट गई थी और नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी के लोग, पुलिस और राहगीर उसे घेरे हुए थे, जबकि एम्बुलेंस पीड़ितों और मृतकों को हादसे की जगह से दूर ले जा रही थी.

