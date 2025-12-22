ETV Bharat / international

इंडोनेशिया में बस एक्सीडेंट में 16 सवारियों की मौत, 18 की हालत गंभीर

22 दिसंबर, 2025 को इंडोनेशिया के सेंट्रल जावा के सेमारंग में एक टोल रोड पर हुए जानलेवा बस क्रैश के एक पीड़ित की देखभाल कर रहे रेस्क्यू करने वाले लोग. ( AP )

जकार्ता (इंडोनेशिया): अधिकारियों ने बताया कि सोमवार आधी रात के ठीक बाद इंडोनेशिया के मुख्य आइलैंड जावा में एक पैसेंजर बस क्रैश में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई. सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी के चीफ बुडियोनो, जिनका नाम कई इंडोनेशियाई लोगों की तरह एक ही है. बुडियोनो ने बताया कि 34 लोगों को ले जा रही बस टोल रोड पर कंट्रोल खो बैठी और एक कंक्रीट बैरियर से टकराने के बाद पलट गई. उन्होंने बताया कि इंटर-प्रोविंस बस राजधानी जकार्ता से देश के पुराने शाही शहर योग्याकार्ता जा रही थी, जब सेंट्रल जावा के सेमारंग शहर में क्राप्याक टोल वे पर एक घुमावदार एग्जिट रैंप में घुसते समय यह पलट गई. बुडियोनो ने कहा, "जोरदार टक्कर में कई यात्री उछल कर बस के बॉडी से सटकर फंस गए."