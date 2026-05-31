पेरिस: PSG के चैंपियंस लीग खिताब के जश्न में हिंसा, 45 लोग हिरासत में लिए गए
पेरिस पुलिस ने कहा कि छोटे ग्रुप्स ने अलग-अलग जगहों पर गड़बड़ी की, कुछ ने दुकानों में तोड़-फोड़ की और आग लगा दी.
Published : May 31, 2026 at 9:22 AM IST
पेरिस: फ्रांस की राजधानी पेरिस में सेंट-जर्मेन की दूसरी चैंपियंस लीग खिताबी जीत के जश्न में शनिवार देर रात हिंसा के चलते खलल पड़ गया. जानकारी के मुताबिक एक ग्रुप ने एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने 45 लोगों को हिरासत में लिया.
बता दें, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शनिवार शाम खेले गए एक रोमांचक फाइनल मैच में पीएसजी ने पेनाल्टी में आर्सेनल को हरा दिया और ट्रॉफी अपने नाम कर ली. मैच के खत्म होने के बाद पेरिस में पीएसजी समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया. जश्न के दौरान दर्जनों फैंस आर्क डी ट्रायम्फ के पास की सड़कों पर मार्च कर रहे थे, कुछ ने फ्लेयर जलाए और कार के हॉर्न बजाए. लगभग 20 हजार लोग चैंप्स-एलिसीज पर जमा हुए. हालात को देखते हुए पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी.
हालांकि, पेरिस पुलिस ने कहा कि छोटे ग्रुप्स ने अलग-अलग जगहों पर गड़बड़ी की, कुछ ने दुकानों में तोड़-फोड़ की और आग लगा दी. इसमें एक पुलिस अफसर घायल हो गया. पुलिस ने बताया कि पॉश 8वें एरोंडिसमेंट (8th Arrondissement) इलाके में पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने की कोशिश करने वालों को तितर-बितर किया गया. इस दौरान पुलिस ने रात 10 बजे तक 45 लोगों को हिरासत में ले लिया.
वहीं, पुलिस के तितर-बितर करने से पहले, पेरिस के चारों ओर मेन रिंग रोड को भीड़ ने कुछ देर के लिए ब्लॉक भी कर दिया गया था. पुलिस ने यह भी कहा कि इस दौरान एक बेकरी और एक रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचा. हालात को संभालते हुए ऑफिसर्स ने पॉश 16वें एरोंडिसमेंट (16th Arrondissement) में पीएसजी (PSG) स्टेडियम के पास जमा हुए करीब एक हजार लोगों को भी काबू में किया और साइकिलों से बने बैरिकेड्स हटा दिए. इससे पहले पिछले साल मई 2025 में, जब PSG के पहले टाइटल के बाद पुलिस ने पूरे फ्रांस में 500 से ज़्यादा गिरफ्तारियां कीं, तो पेरिस हाई अलर्ट पर था, और पूरे शहर में 8 हजार पुलिस ऑफिसर तैनात थे.
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