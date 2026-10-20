ETV Bharat / international

'पेरिस जल्द मुस्लिम शहर बनने वाला है', ट्रंप ने फ्रांस में अशांति के लिए प्रवासियों को जिम्मेदार ठहराया

वाशिंगटन: फ्रांस में हिंसक विरोध प्रदर्शनों पर टिप्पणी करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पेरिस बहुत जल्द मुस्लिम शहर बनने वाला है. साथ ही उन्होंने यूरोप के भविष्य को लेकर कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने सोमवार को कहा कि फ्रांस और पूरे यूरोप महाद्वीप का पूरी तरह से पतन हो जाएगा, अगर वे तुरंत अपनी सीमाओं को सील नहीं करते और उन प्रवासियों को बाहर नहीं निकालते जो अपने देशों से नफरत करते हैं.

व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस में अशांति के लिए मुख्य रूप से अप्रवासन को जिम्मेदार ठहराया, और उन सुझावों को खारिज कर दिया कि यह शिक्षा या घरेलू नीति के मुद्दों से जुड़ा है.

ट्रंप ने कहा, "फ्रांस में जो कुछ हो रहा है वह बहुत दुखद स्थिति है, क्योंकि फ्रांस में जो कुछ हो रहा है उसका संबंध इमिग्रेशन से है, स्कूलों से या किसी और चीज से नहीं. यह अप्रवास है. मैंने राष्ट्रपति मैक्रों से कहा था, अपने बॉर्डर बंद कर लो. मैंने उनसे यह बात पहली बार तब कही थी जब मैं उनसे मिला था, जो कि वर्षों पहले मेरे पहले कार्यकाल में था. अपनी बॉर्डर बंद कर लो, तुम्हें सिर्फ परेशानी के कुछ नहीं मिलने वाला है और उन्हें बहुत सारी परेशानियां मिल चुकी हैं. उन्होंने अपने देश में ऐसे लोगों को आने दिया है जो अपने देश से प्यार नहीं करते, वे उनकी इमारतों से प्यार नहीं करते, वे उनकी कला से प्यार नहीं करते."

अमेरिकी नीतियों के कारण पैदा हुए ऊर्जा संकट और व्यापक भू-राजनीतिक दुष्प्रभावों को दंगों की वजह बताने वाले फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, ट्रंप ने जनसांख्यिकीय बदलावों पर चिंता जताने के साथ-साथ फ्रांसीसी नेता को दी गई अपनी पुरानी सलाह का बचाव किया.

ट्रंप ने कहा, "इमैनुएल मेरा दोस्त है. मैंने उससे बहुत समय पहले कहा था, तुम फ्रांस में बड़ी गलती कर रहे हो. तुम दुनिया भर से हर किसी को अंदर आने दे रहे हो. पूरी दुनिया आ रही है. जैसा कि आप जानते हैं, पेरिस बहुत जल्द एक मुस्लिम शहर बनने जा रहा है. मैंने इमैनुएल से कहा था कि आपको अपने बॉर्डर बंद कर देनी चाहिए."

फ्रांस की बॉर्डर पॉलिसी की तुलना अमेरिका से करते हुए, ट्रंप ने कहा, "हमने अपने बॉर्डर बंद कर दिए, उसने नहीं किए. और आपको क्या पता है? उसकी सीमाएं एक समस्या हैं, और उसे ऊर्जा के मामले में भी थोड़ी समस्या है, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया है, आप जानते हैं, वे दूसरों से बेहतर कर रहे हैं. लेकिन इमैनुएल को बहुत पहले अपने बॉर्डर बंद कर देने चाहिए थे, मैंने उससे ऐसा करने के लिए कहा था."

जब उनसे यह पूछा गया कि वे यूरोप के भविष्य को किस तरह देखते हैं, तो ट्रंप ने चेतावनी दी कि यूरोपीय देशों को अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए हिंसक प्रदर्शनकारियों और अपराधियों को बड़े पैमाने पर देश निकालना होगा. ट्रंप ने कहा, "अगर यूरोप अपने बॉर्डर बंद नहीं करता और अपराधियों को बाहर नहीं निकालता, जैसे प्रदर्शन करने वाले लोग, तो यूरोप खत्म हो जाएगा."

उन्होंने कहा, "यूरोप को अपने बॉर्डर बंद करने होंगे, जैसा कि मैं उन्हें 10 साल से कह रहा हूं. उन्हें अपने बॉर्डर बंद करने होंगे, और उन्हें उन लोगों को बाहर निकालना होगा जो उनके देशों से नफरत करते हैं, नहीं तो वे खत्म हो जाएंगे. उनके पास बचने का कोई मौका नहीं होगा."