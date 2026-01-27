ETV Bharat / international

वैश्विक व्यवस्था को ट्रंप की चुनौती: पेरिस समझौते से लेकर WHO तक, उन संस्थानों की लिस्ट जिनसे अमेरिका ने खींचे हाथ

हैदराबादः डोनाल्ड ट्रंप का 'अमेरिका फर्स्ट' अभियान केवल एक चुनावी नारा नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति की दिशा बदलने वाला एक बड़ा कदम साबित हो रहा है. अपने पहले कार्यकाल (2017-21) में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संधियों से हटने के बाद, अब राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने वर्तमान कार्यकाल में इस प्रक्रिया को और अधिक आक्रामक बना दिया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से अमेरिका की हालिया और पूर्ण विदाई इसका सबसे बड़ा प्रमाण है.

हालांकि, अमेरिका का अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से नाता तोड़ने का इतिहास पुराना रहा है. 2025 और 2026 की शुरुआत में एक साथ दर्जनों संगठनों को छोड़ने के फैसले ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. यह न केवल अमेरिका की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी वैश्विक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती भी है.

यहां उन प्रमुख संगठनों और समझौतों के बारे में जानें, जिनसे ट्रंप प्रेसीडेंसी के दौरान अमेरिका ने हाथ खींच लिए हैं:

ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP)

नवंबर 2016 में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) से बाहर निकालने का फैसला किया. यह एक बहुपक्षीय व्यापार समझौता था जिसमें कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान देशों सहित प्रशांत क्षेत्र के 12 देश शामिल थे. उन्होंने इसे अमेरिका के लिए "एक बहुत बुरा सौदा" बताया था. अगर अमेरिका TPP का हिस्सा बना रहता, तो इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश मिलकर दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा बनाते.

पेरिस जलवायु समझौता

जून 2017 में, अमेरिका 2015 के पेरिस जलवायु समझौते से हट गया, जिसे मूल रूप से 196 देशों ने "निष्पक्ष नहीं" होने का कारण बताते हुए हस्ताक्षरित किया था. इस समझौते का दीर्घकालिक लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखना था और आदर्श रूप से इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखना था. अमेरिका के इस कदम का संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर के जलवायु कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था.

यूनेस्को (UNESCO)

अक्टूबर 2017 में, अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के पहले चरण के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को यूनेस्को से बाहर कर लिया था. उनके प्रशासन ने इसके पीछे "बढ़ता हुआ बकाया धन, संगठन में बुनियादी सुधार की जरूरत और इजरायल के प्रति लगातार जारी पूर्वाग्रह" का हवाला दिया था. इसके बाद 2023 में जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका दोबारा यूनेस्को में शामिल हुआ. बाइडेन प्रशासन का कहना था कि "चीनी प्रभाव" का मुकाबला करने के लिए संगठन में वापसी करना बेहद जरूरी है.

अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक और शैक्षिक एजेंसी 'यूनेस्को' को फिर से छोड़ देगा. अमेरिका का यह फैसला दिसंबर 2026 से प्रभावी होगा, जो यूनेस्को द्वारा शिक्षा, संस्कृति और हेट स्पीच के खिलाफ किए जा रहे कार्यों के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा.

ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन

दिसंबर 2017 में, अमेरिका ने 'ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन' पर प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र (UN) के समझौते की वार्ताओं से हटने का फैसला किया. यह समझौता "दुनिया भर में सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के प्रबंधन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता" था.

ईरान परमाणु समझौता

मई 2018 में, ट्रंप प्रशासन ने 2015 के ईरान परमाणु समझौते से पीछे हटने का फैसला किया, जिसे आधिकारिक तौर पर 'जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन' (JCPOA) के रूप में जाना जाता है. ट्रंप ने इसे हसन रूहानी शासन के लिए "बेहद अनुकूल" बताया था. इस समझौते पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों , जर्मनी और ईरान ने हस्ताक्षर किए थे. समझौते के तहत, ईरान परमाणु हथियार विकसित न करने पर सहमत हुआ था. अमेरिका के इस कदम के बाद, ईरान ने भी समझौते से चरणबद्ध तरीके से हटने पर सहमति जताई और यूरेनियम का भंडार बढ़ाना व उसका संवर्धन फिर से शुरू कर दिया.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद

जून 2018 में, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से यह कहते हुए हाथ खींच लिए कि इस एजेंसी का नजरिया "इजरायल विरोधी" है. इस संस्था का गठन 2006 में किया गया था और यह दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने की दिशा में काम करती है.