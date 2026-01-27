वैश्विक व्यवस्था को ट्रंप की चुनौती: पेरिस समझौते से लेकर WHO तक, उन संस्थानों की लिस्ट जिनसे अमेरिका ने खींचे हाथ
अमेरिका का अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से नाता तोड़ने का इतिहास पुराना है. लेकिन, एक साथ दर्जनों संगठनों को छोड़ने के फैसले ने पूरी दुनिया हैरान है.
Published : January 27, 2026 at 3:46 PM IST
हैदराबादः डोनाल्ड ट्रंप का 'अमेरिका फर्स्ट' अभियान केवल एक चुनावी नारा नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति की दिशा बदलने वाला एक बड़ा कदम साबित हो रहा है. अपने पहले कार्यकाल (2017-21) में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संधियों से हटने के बाद, अब राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने वर्तमान कार्यकाल में इस प्रक्रिया को और अधिक आक्रामक बना दिया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से अमेरिका की हालिया और पूर्ण विदाई इसका सबसे बड़ा प्रमाण है.
हालांकि, अमेरिका का अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से नाता तोड़ने का इतिहास पुराना रहा है. 2025 और 2026 की शुरुआत में एक साथ दर्जनों संगठनों को छोड़ने के फैसले ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. यह न केवल अमेरिका की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी वैश्विक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती भी है.
यहां उन प्रमुख संगठनों और समझौतों के बारे में जानें, जिनसे ट्रंप प्रेसीडेंसी के दौरान अमेरिका ने हाथ खींच लिए हैं:
ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP)
नवंबर 2016 में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) से बाहर निकालने का फैसला किया. यह एक बहुपक्षीय व्यापार समझौता था जिसमें कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान देशों सहित प्रशांत क्षेत्र के 12 देश शामिल थे. उन्होंने इसे अमेरिका के लिए "एक बहुत बुरा सौदा" बताया था. अगर अमेरिका TPP का हिस्सा बना रहता, तो इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश मिलकर दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा बनाते.
पेरिस जलवायु समझौता
जून 2017 में, अमेरिका 2015 के पेरिस जलवायु समझौते से हट गया, जिसे मूल रूप से 196 देशों ने "निष्पक्ष नहीं" होने का कारण बताते हुए हस्ताक्षरित किया था. इस समझौते का दीर्घकालिक लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखना था और आदर्श रूप से इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखना था. अमेरिका के इस कदम का संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर के जलवायु कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था.
यूनेस्को (UNESCO)
अक्टूबर 2017 में, अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के पहले चरण के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को यूनेस्को से बाहर कर लिया था. उनके प्रशासन ने इसके पीछे "बढ़ता हुआ बकाया धन, संगठन में बुनियादी सुधार की जरूरत और इजरायल के प्रति लगातार जारी पूर्वाग्रह" का हवाला दिया था. इसके बाद 2023 में जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका दोबारा यूनेस्को में शामिल हुआ. बाइडेन प्रशासन का कहना था कि "चीनी प्रभाव" का मुकाबला करने के लिए संगठन में वापसी करना बेहद जरूरी है.
अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक और शैक्षिक एजेंसी 'यूनेस्को' को फिर से छोड़ देगा. अमेरिका का यह फैसला दिसंबर 2026 से प्रभावी होगा, जो यूनेस्को द्वारा शिक्षा, संस्कृति और हेट स्पीच के खिलाफ किए जा रहे कार्यों के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा.
ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन
दिसंबर 2017 में, अमेरिका ने 'ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन' पर प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र (UN) के समझौते की वार्ताओं से हटने का फैसला किया. यह समझौता "दुनिया भर में सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के प्रबंधन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता" था.
ईरान परमाणु समझौता
मई 2018 में, ट्रंप प्रशासन ने 2015 के ईरान परमाणु समझौते से पीछे हटने का फैसला किया, जिसे आधिकारिक तौर पर 'जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन' (JCPOA) के रूप में जाना जाता है. ट्रंप ने इसे हसन रूहानी शासन के लिए "बेहद अनुकूल" बताया था. इस समझौते पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों , जर्मनी और ईरान ने हस्ताक्षर किए थे. समझौते के तहत, ईरान परमाणु हथियार विकसित न करने पर सहमत हुआ था. अमेरिका के इस कदम के बाद, ईरान ने भी समझौते से चरणबद्ध तरीके से हटने पर सहमति जताई और यूरेनियम का भंडार बढ़ाना व उसका संवर्धन फिर से शुरू कर दिया.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद
जून 2018 में, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से यह कहते हुए हाथ खींच लिए कि इस एजेंसी का नजरिया "इजरायल विरोधी" है. इस संस्था का गठन 2006 में किया गया था और यह दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने की दिशा में काम करती है.
यूएनआरडब्ल्यूए
अगस्त 2018 में, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 'यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी' (UNRWA) को दशकों से दी जा रही फंडिंग रोकने के अपने फैसले की घोषणा की. प्रशासन ने एजेंसी पर "इजरायल विरोधी पूर्वाग्रह" का आरोप लगाया था. हालांकि UNRWA का उद्देश्य दुनिया भर के शरणार्थियों की मदद करना है, लेकिन इसके काम का एक बड़ा हिस्सा फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सहायता देने की ओर निर्देशित था.
रूस के साथ हथियार नियंत्रण संधियों से वापसी
ट्रंप ने अमेरिका और रूस के बीच हुई कई हथियार नियंत्रण संधियों से अमेरिका को बाहर निकालने का मार्ग प्रशस्त किया. इसमें 'इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज ट्रीटी' (INF) शामिल है, और इस कड़ी में सबसे हालिया नाम 'ओपन स्काइज ट्रीटी' (Open Skies Treaty) का है,
पेरिस समझौता
जनवरी 2025 में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकालने के लिए एक कार्यकारी आदेश (executive order) पर हस्ताक्षर किए। इस कदम का अर्थ है कि अमेरिका दूसरी बार पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होगा।
विश्व स्वास्थ्य संगठन
20 जनवरी 2025 को, राष्ट्रपति ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) छोड़ने के अमेरिका के योजना की घोषणा की. इस एक साल तक चलने वाली प्रक्रिया के दौरान, अमेरिका ने WHO की फंडिंग रोक दी. WHO से अपने सभी कर्मियों को वापस बुला लिया और WHO के साथ पहले की जाने वाली गतिविधियों को अन्य देशों और संगठनों के साथ सीधे द्विपक्षीय जुड़ावों की ओर मोड़ना शुरू किया. 22 जनवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने WHO से अपनी वापसी पूरी कर ली.
अमेरिका 66 संयुक्त राष्ट्र और गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठनों से हटेगा
संयुक्त राज्य अमेरिका 60 से अधिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हट गया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र निकाय और भारत-फ्रांस के नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शामिल हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने "संयुक्त राज्य अमेरिका को उन अंतरराष्ट्रीय संगठनों, सम्मेलनों और संधियों से वापस लेना जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों के विपरीत हैं" शीर्षक वाले ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. हस्ताक्षर करने के बाद, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने निर्धारित किया है कि 66 संयुक्त राष्ट्र और गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठनों का सदस्य बने रहना, उनमें भाग लेना, या अन्यथा समर्थन प्रदान करना संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों के विपरीत है. इन संगठनों में 31 संयुक्त राष्ट्र संगठन और 35 गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठन शामिल हैं.
ट्रंप ने जिन 31 संयुक्त राष्ट्र (UN) से जुड़े निकायों से हटने का आदेश दिया है, उनमें प्रमुख हैं:
- UNFCCC (यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज): जलवायु वार्ता के लिए संयुक्त राष्ट्र की मुख्य संस्था.
- UN Women (यूएन विमेन): लैंगिक समानता के लिए काम करने वाला संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख निकाय.
- UNFPA (यूएन जनसंख्या कोष): जनसंख्या, प्रजनन स्वास्थ्य और जनसांख्यिकी पर काम करने वाली बड़ी एजेंसी.
- IUCN (प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ): प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था.
- UNCTAD (यूएन व्यापार और विकास सम्मेलन).
- UN-Habitat (यूएन मानव आवास कार्यक्रम).
- अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए स्थायी फोरम (Permanent Forum on People of African Descent).
इसके अतिरिक्त, ट्रंप ने 35 अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों से भी हटने का आदेश दिया, जिनमें शामिल हैं:
- IPCC (इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज): जलवायु विज्ञान पर दुनिया की अग्रणी संस्था, जिसे 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था.
- IRENA (अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी).
- ISA (अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन): भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाला गठबंधन.
- वेनिस कमीशन (काउंसिल ऑफ यूरोप का हिस्सा)
- ReCAAP: एशिया में जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र चोरी को रोकने के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौता.
- ग्लोबल काउंटर-टेररिज्म फोरम (वैश्विक आतंकवाद विरोधी मंच)
- कोलंबो प्लान काउंसिल: एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर केंद्रित संस्था.
- STCU (यूक्रेन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र): पूर्व सोवियत देशों में परमाणु और जैविक हथियारों के अप्रसार में सहायता करने वाला निकाय.
अमेरिका पहले भी संगठनों से बाहर हुआ था, उनके बारे में जानें
ILO (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन):
6 नवंबर 1977 को, संयुक्त राज्य अमेरिका 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' (ILO) से बाहर हो गया था. अमेरिका इस संगठन में 1934 में शामिल हुआ था और हटने के कुछ समय बाद 1980 में वह दोबारा इसका सदस्य बना.
UNESCO (यूनेस्को):
संयुक्त राज्य अमेरिका इस 195 सदस्यीय संगठन से पहले भी एक बार बाहर निकल चुका है. पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के कार्यकाल के दौरान, अमेरिका ने 1984 में यूनेस्को छोड़ दिया था. उस समय इसके पीछे कथित वित्तीय कुप्रबंधन और संगठन की कुछ नीतियों में अमेरिका विरोधी पूर्वाग्रह होने का दावा किया गया था.
