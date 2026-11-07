पराग्वे में बड़ा सियासी उलटफेर: राष्ट्रपति पद से हटाए गए सैंटियागो पेना, देश का बड़ा बैंक डूबने पर हुई कार्रवाई

पराग्वे में बड़ा सियासी उलटफेर: राष्ट्रपति पद से हटाए गए सैंटियागो पेना, देश का बड़ा बैंक डूबने पर हुई कार्रवाई
सीनेट में महाभियोग के लिए हुए मतदान के बाद पैराग्वे के राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया. पैराग्वे के उपराष्ट्रपति पेड्रो एलियाना ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में पद की शपथ ली.
Published : November 7, 2026 at 9:27 AM IST
असुनसियन: दक्षिण अमेरिका के पराग्वे में हुए एक बड़े सियासी उलटफेर में राष्ट्रपति सैंटियागो पेना (Santiago Pena) को पद से हटा दिया गया है. उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति पेड्रो एलियाना (Pedro Alliana) को सत्ता की कमान सौंपी गई है. राष्ट्रपति सैंटियागो पेना को पद से हटाए जाने के बाद उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया गया है.
पराग्वे में बड़ा सियासी उलटफेर एक बड़े बैंकिंग संकट के बाद हुई, जिसके बाद पराग्वे की सीनेट ने राष्ट्रपति सैंटियागो पेना को पद से हटाने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया. उन पर उएनो बैंक के डूबने से जुड़े कथित कदाचार के आरोप थे. सीनेट में उपस्थित सभी 44 सीनेटरों ने इसके पक्ष में मतदान किया.
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अभियोजकों ने उएनो बैंक के पतन से जुड़े विश्वासघात और अन्य अपराधों के आरोप में पदच्युत राष्ट्रपति को हिरासत में लेने का आदेश दिया है. स्थानीय समाचार पत्र एबीसी कलर के मुताबिक, यह आदेश बैंकिंग घोटाले की जांच कर रहे चार अभियोजकों की एक टीम द्वारा जारी किया गया और प्रवर्तन के लिए राष्ट्रीय पुलिस को भेजा गया. शिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक पेना पर निजी बैंक से जुड़े हितों के टकराव, नियामक हेरफेर और पेंशन निधि के दुरुपयोग के आरोप थे.
उएनो बैंक के मामले में अधिकारियों के दखल से पैदा हुए संकट के बीच पेना ने गुरुवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया. ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने महाभियोग (impeachment) से बचने के लिए ऐसा किया. सीनेट ने उनके इस्तीफे के खिलाफ 24-20 से वोट दिया. लेकिन कांग्रेस के संयुक्त सत्र में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. क्योंकि सांसदों के सदन से बाहर चले जाने (वॉक-आउट) के कारण 'चैंबर ऑफ डेप्युटीज' में कोरम (जरूरी संख्या) पूरा नहीं हो पाया.
'चैंबर ऑफ डेप्युटीज' ने पेना के खिलाफ महाभियोग के आरोपों को पहले ही मंजूरी दे दी थी, जिससे सीनेट में उनके खिलाफ सुनवाई का रास्ता साफ हो गया. पेना ने अपना बचाव तैयार करने के लिए और समय मांगा था. उनका तर्क था कि उन्हें महाभियोग के आरोपों की जानकारी गुरुवार देर रात ही मिली थी.
बाद में सीनेट ने कहा कि पेना अपना बचाव पेश करने के लिए नहीं आए. इसके बाद सीनेट ने सबूतों की समीक्षा शुरू कर दी. इसके कुछ देर बाद उनके बचाव पक्ष के वकील कांग्रेस पहुंचे. उएनो बैंक के डूबने के बाद राष्ट्रपति को महाभियोग की कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है.
बैंक के डूबने से लगभग 30 लाख ग्राहक अपने खातों से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं. पैराग्वे के संविधान के मुताबिक, लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए पूर्व राष्ट्रपतियों को सीनेट में आजीवन सीट और संसदीय छूट (immunity) मिलती है. बशर्ते उन्हें महाभियोग की सुनवाई में दोषी न ठहराया गया हो. इसलिए अगर पेना को पद से हटाया जाता है तो वे इन विशेषाधिकारों को खो देंगे.
(इनपुट-IANS)
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