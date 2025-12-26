कनाडा के हॉस्पिटल में 8 घंटे इंतजार के बावजूद नहीं हुआ इलाज, भारतीय मूल के आदमी की रुक गईं सांसें
कनाडा के हॉस्पिटल में 8 घंटे इंतजार करने के बाद भारतीय मूल के आदमी ने कहा, 'पापा, मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता'.
Published : December 26, 2025 at 12:20 PM IST
टोरंटो (कनाडा): एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि एक 44 साल के भारतीय मूल के आदमी की हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम एरिया में इलाज के लिए आठ घंटे से ज़्यादा इंतजार करने के बाद शक के तौर पर कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई. ग्लोबल न्यूज ने बुधवार को बताया कि कनाडा के टोरंटो में प्रशांत श्रीकुमार को 22 दिसंबर को सीने में तेज दर्द होने लगा.
उसके बाद एक क्लाइंट उसे साउथ-ईस्ट एडमोंटन के ग्रे नन्स हॉस्पिटल ले गया, जहां प्रशांत का ट्राइएज में चेक-इन हुआ और फिर उसे वेटिंग रूम में बिठा दिया गया. उसके बाद उसके पिता, कुमार श्रीकुमार, जल्द ही आ गए. कुमार ने कहा, “उसने मुझसे कहा, ‘पापा, मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता.’”
कुमार ने कहा कि उनके बेटे ने उन्हें और हॉस्पिटल स्टॉफ को बताया कि उसे बहुत दर्द हो रहा है.
उन्होंने उसके दिल के काम करने के तरीके को चेक करने के लिए उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ECG) किया, लेकिन परिवार ने कहा कि प्रशांत को बताया गया कि कुछ खास नहीं है और इंतजार करने को कहा गया. स्टॉफ ने प्रशांत को उसके दर्द के लिए कुछ टाइलेनॉल भी दिया. उसने इंतजार किया, और कुछ और इंतजार किया. कुमार ने कहा कि जैसे-जैसे समय बीतता गया, नर्सें प्रशांत का ब्लड प्रेशर चेक करती रहीं.
“यह बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया. मेरे लिए, यह बहुत ज़्यादा था.” प्रशांत को ट्रीटमेंट एरिया में बुलाए जाने से पहले 8 घंटे से ज़्यादा समय बीत गया. कुमार ने कहा, "लगभग 10 सेकंड बैठने के बाद उसने मेरी तरफ देखा, वह उठा और अपना हाथ अपनी छाती पर रखकर बस गिर पड़ा."
नर्सों ने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी. रिपोर्ट में कहा गया कि प्रशांत की मौत शायद कार्डियक अरेस्ट से हुई.
प्रशांत अपने पीछे अपनी पत्नी और तीन, 10 और 14 साल के तीन बच्चे छोड़ गए हैं. परिवार को साथ घूमना पसंद था और कहा कि प्रशांत अपने बच्चों के साथ “मजाकिया” था.
कुमार ने कहा, “वह अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा था, जो कोई भी उससे बात करता था, वह कहता था, ‘हम उससे बेहतर किसी को नहीं जानते.’”
परिवार और दोस्त जानना चाहते हैं कि सीने में तेज दर्द वाला एक आदमी इतने चौंकाने वाले तरीके से कैसे गिर सकता है.
परिवार के दोस्त वरिंदर भुल्लर, जो प्रशांत की अकाउंटिंग सर्विस इस्तेमाल करते थे, ने कहाकि यह कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, जो हुआ उससे वह बहुत दुखी हैं.
भुल्लर ने कहा, “हम हॉस्पिटल और हेल्थ-केयर सिस्टम से बेहतर की उम्मीद करते हैं.” ग्रे नन्स हॉस्पिटल कोवेनेंट हेल्थ चलाता है.
ऑर्गनाइजेशन ने ग्लोबल न्यूज को एक ईमेल में बताया कि वह प्राइवेसी की वजह से पेशेंट केयर से जुड़ी खास बातों पर कमेंट नहीं करेगा, लेकिन यह जरूर कहाकि यह केस चीफ मेडिकल एग्जामिनर के ऑफिस में है.
बयान में कहा गया, “हम पेशेंट के परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी हमदर्दी दिखाते हैं. हमारे पेशेंट्स और स्टाफ की सुरक्षा और देखभाल से ज़्यादा जरूरी कुछ नहीं है.”
जब परिवार प्रशांत को उन सभी अच्छी चीजों के लिए याद करने की कोशिश कर रहा है, जो उसने उनके लिए की थीं, तो वे कहते हैं कि उन्हें हमेशा यह बात परेशान करेगी कि कैसे वह दर्द में मर गया. एक हॉस्पिटल में बिना डॉक्टर को दिखाए. कुमार ने कहा, “वे मेरे बच्चे को बिना किसी वजह के ले गए, बिना किसी वजह के.”
