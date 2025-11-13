ETV Bharat / international

तेहरान सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्मेंस का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनीं पनिज फरीयूसफी

पनिज फरियूसफी ने तेहरान सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में परफोर्मेंस का नेतृत्व किया ( AP )

तेहरान: पनिज फरियूसफी बुधवार को तेहरान सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मेंस का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गईं. संगीतकार महिला ने ईरान की राजधानी स्थित यूनिटी हॉल में परफॉर्मेंस दी. इस कार्यक्रम में ईरानी संगीतकार आफताब दरविशी और गोल्फम खय्याम की कंपोजिशन के साथ-साथ रॉबर्ट शुमान, जीन सिबेलियस और अराम खाचतुरियन की कंपोजिशन भी शामिल हैं. इससे पहले अपनी परफॉर्मेंस को लेकर फरियूसफी ने ईरान वायर से कहा था, "कला मानवता से जुड़ी है. स्त्री-पुरुष से नहीं. ईरान में एक महिला कंडक्टर की मौजूदगी अभी भी थोड़ी असामान्य है, लेकिन म्यूजिक हमारी आम भाषा है और यह मुद्दा मेरे और ऑर्केस्ट्रा के सदस्यों के बीच कोई मायने नहीं रखता." पनिज फरियूसफी ने तेहरान सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में परफोर्मेंस का नेतृत्व किय़ा (AP)