तेहरान सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्मेंस का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनीं पनिज फरीयूसफी

पनिज फरियूसफी, तेहरान सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्मेंस को लीड करने वाली पहली महिला बन गई हैं.

पनिज फरियूसफी ने तेहरान सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में परफोर्मेंस का नेतृत्व किया (AP)
By AP (Associated Press)

Published : November 13, 2025 at 5:13 PM IST

Updated : November 13, 2025 at 5:19 PM IST

तेहरान: पनिज फरियूसफी बुधवार को तेहरान सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मेंस का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गईं. संगीतकार महिला ने ईरान की राजधानी स्थित यूनिटी हॉल में परफॉर्मेंस दी. इस कार्यक्रम में ईरानी संगीतकार आफताब दरविशी और गोल्फम खय्याम की कंपोजिशन के साथ-साथ रॉबर्ट शुमान, जीन सिबेलियस और अराम खाचतुरियन की कंपोजिशन भी शामिल हैं.

इससे पहले अपनी परफॉर्मेंस को लेकर फरियूसफी ने ईरान वायर से कहा था, "कला मानवता से जुड़ी है. स्त्री-पुरुष से नहीं. ईरान में एक महिला कंडक्टर की मौजूदगी अभी भी थोड़ी असामान्य है, लेकिन म्यूजिक हमारी आम भाषा है और यह मुद्दा मेरे और ऑर्केस्ट्रा के सदस्यों के बीच कोई मायने नहीं रखता."

पनिज फरियूसफी ने तेहरान सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में परफोर्मेंस का नेतृत्व किय़ा (AP)

'शुरुआती प्रैक्टिस की जरूरत थी'
फरयूसफी ने कहा कि शुरुआती प्रैक्टिस में कोर्डिनेशन के लिए समय की आवश्यकता थी, लेकिन तीन सेशन के बाद परफॉर्मेंस प्रवाहपूर्ण और सुसंगत हो गई और ऑर्केस्ट्रा के सदस्यों ने प्रोफेनलिज्म और इम्पथी का प्रदर्शन किया.

पनिज फरियूसफी ने तेहरान सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में परफोर्मेंस का नेतृत्व किय़ा (AP)

आर्मेनिया में अध्ययन
वायलिन वादक के रूप में प्रशिक्षित फरीयूसफी ने आर्मेनिया में स्टडी की, जहां कंडक्टर अराम गराबेकियन का उनके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा. उन्होंने रूसी कंडक्टर स्टानिस्लाव कोचनोव्स्की को एक प्रेरक व्यक्ति बताया और उनके काम की बारीकी और सुंदरता की प्रशंसा की.

पनिज फरियूसफी ने तेहरान सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में परफोर्मेंस का नेतृत्व किया (AP)

फरीयूसफी ने अपने चयन के लिए रुदाकी फाउंडेशन और ऑर्केस्ट्रा की आर्टिस्टिक काउंसिल को क्रेडिट दिया और इस नियुक्ति को ईरान के शास्त्रीय संगीत जगत में महिलाओं के प्रति विश्वास और समर्थन का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि मेरा अनुभव ऑर्केस्ट्रा कंडक्टिंग के क्षेत्र में अन्य उत्साही लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा."

Last Updated : November 13, 2025 at 5:19 PM IST

