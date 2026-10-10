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पनामा में भूकंप के दो शक्तिशाली झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.7 और 6.6, कई इमारतें गिरीं

पनामा में भूकंप के दो शक्तिशाली झटकों से लोग परेशान. ( AP )

By ANI 2 Min Read

पनामा सिटी (पनामा): मध्य अमेरिकी देश पनामा में शुक्रवार को दो शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए. पहले 7.7 तीव्रता के भूकंप से झटकों से लोग हिल गए. उसके बाद 6.6 तीव्रता का एक और झटका लगा. लगातार भूकंप के झटकों से वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोग घबरा गए.

जानकारी मिली है कि कई इमारतें गिर गई हैं. हालात को देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है. सोशल मीडिया 'एक्स' पर शेयर की गई एक पोस्ट में, नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने बताया कि भूकंप 9 अक्टूबर को रात 11:26 बजे (IST) 10 किलोमीटर की गहराई पर आया.