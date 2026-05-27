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मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका दोषपूर्ण: अमेरिकी सांसद

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार के बाद अमेरिकी सांसद ग्राहम ने यह टिप्पणी की है.

US Senator Lindsey Graham
अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम (AFP)
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By PTI

Published : May 27, 2026 at 6:44 PM IST

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वाशिंगटन : अमेरिका में रिपब्लिकन सांसद लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को समाप्त कराने के लिए मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका को ‘‘दोषपूर्ण’’ बताया.

ग्राहम की यह टिप्पणी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तान के अब्राहम समझौते में शामिल होने के पक्ष में नहीं हैं. यह समझौता इजराइल और अरब देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध स्थापित करने से जुड़ा है.

आसिफ ने यह भी कहा कि उनका देश लंबे समय से इस रुख पर कायम है कि 1967 से पहले की सीमाओं के आधार पर पूर्वी यरुशलम को राजधानी बनाकर स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना होने तक वह इजराइल को मान्यता नहीं देगा.

ग्राहम ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘मैं साफ देख पा रहा हूं कि मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका न सिर्फ दोषपूर्ण है, बल्कि इजराइल के प्रति उसकी दुश्मनी भी पुरानी है.’’

उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस अपील पर प्रतिक्रिया दे जिसमें अमेरिका-ईरान युद्ध में मध्यस्थता करने वाले देशों से अब्राहम समझौते में शामिल होने के लिए कहा गया है.

दक्षिण कैरोलाइना के सांसद ने कहा, “(पाकिस्तान) रक्षा मंत्री की यह टिप्पणी कि पाकिस्तान कभी इजराइल के साथ नहीं जुड़ेगा क्योंकि उसे इजराइल पर भरोसा नहीं है, का वीडियो भले एक साल पुराना हो, लेकिन मुझे आशंका है कि वह सोच आज भी कायम है.”

ग्राहम ने कहा, ‘‘इसलिए यह बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल होने की राष्ट्रपति ट्रंप की अपील पर तत्काल प्रतिक्रिया दे.’’

रिपब्लिकन नेता ने कहा कि यह बात अब छिपी नहीं है कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर रखे गए थे, और पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारियों द्वारा पूर्व में इजराइल के खिलाफ दिए गए बयान भी चिंताजनक रहे हैं.

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