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पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने इमरान खान की दो बहनों को जेल से रिहा किया

नोरीन नियाजी (बाएं), अलीमा खान (बीच में) और उज्मा खान, पाकिस्तान के जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (PTI) पार्टी के संस्थापक इमरान खान की बहनें. ( file photo-ANI )

By PTI 3 Min Read

लाहौर : पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की दो बहनों को पंजाब सरकार द्वारा उनकी हिरासत के आदेश वापस लिए जाने के बाद गुरुवार को रिहा कर दिया गया. विपक्षी दल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेताओं ने यह जानकारी दी.

पीटीआई के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व संघीय मंत्री मूनिस इलाही ने एक बयान में कहा कि आखिरकार कुछ अच्छी खबर मिली. उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की दो बहनों डॉ. उज्मा खान और नोरीन नियाजी को (पंजाब सरकार द्वारा) हिरासत के आदेश वापस लिए जाने के बाद कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया.

हालांकि, उन्होंने कहा कि खान की बड़ी बहन अलीमा खान अब भी सलाखों के पीछे हैं. उन्होंने कहा, ‘‘उम्मीद है कि अलीमा साहिबा और खान की पत्नी बुशरा बीबी को भी जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा.’’ पीटीआई के एक अन्य वरिष्ठ नेता जुल्फी बुखारी ने कहा, ‘‘दो बहनों की रिहाई से अन्याय खत्म नहीं हो जाता और न ही इमरान खान के परिवार को दी गई यातनाएं मिट जाती हैं. हमारी मांग स्पष्ट है कि कोई चुनिंदा राहत नहीं, कोई डराना-धमकाना नहीं और आगे कोई उत्पीड़न नहीं.’’ खान की तीनों बहनों को सितंबर में एक सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया था, ताकि उन्हें खान की रिहाई के लिए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के वास्ते लोगों को लामबंद करने से रोका जा सके.