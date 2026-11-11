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पाकिस्तान: अदियाला जेल में बंद पूर्व PM इमरान खान को आंख के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान (फाइल फोटो) ( AFP )

By PTI 3 Min Read

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उनकी आंख की समस्या के इलाज के लिए एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया. मीडिया में बुधवार को आई एक खबर में यह जानकारी दी गई.

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक 74 वर्षीय खान 2023 से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार एवं हिंसा भड़काने से जुड़े आरोपों समेत 100 से अधिक मामले दर्ज हैं. वह रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं.