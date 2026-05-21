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पाकिस्तान के गृहमंत्री ने की ईरानी विदेश मंत्री से भेंट, अमेरिका-ईरान वार्ता पर चर्चा की

हफ़्ते से भी कम समय में अपनी दूसरी यात्रा पर नकवी आए थे ताकि अमेरिका और ईरान के बीच दूरी को कम किया जा सके.

Pakistan's Home Minister Mohsin Naqvi meeting Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi.
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात करते पाक के गृह मंत्री मोहसिन नकवी. (Screenshot of PTI video)
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By PTI

Published : May 21, 2026 at 7:58 PM IST

2 Min Read
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इस्लामाबाद : पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने गुरुवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात की और अमेरिका-ईरान शांति वार्ता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की.

यह भेंटवार्ता इन खबरों के बीच हुई है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान की यात्रा पर जा सकते हैं. नकवी एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी यात्रा पर बुधवार को तेहरान पहुंचे. युद्ध में उलझे अमेरिका और ईरान के बीच की खाई को पाटने के उद्देश्य से उनकी यह यात्रा हो रही है.

पाकिस्तान ने दोनों संघर्षरत देशों के बीच एक समझौता कराने और क्षेत्र में युद्ध समाप्त करने के प्रयासों को तेज कर दिया है. ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ‘इरना’ के अनुसार, विदेश मंत्री अराघची ने गुरुवार सुबह तेहरान में नकवी से मुलाकात की और ईरान-अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता पर चर्चा की.

सरकारी प्रेस टीवी के अनुसार, मुनीर तेहरान का दौरा करने वाले हैं क्योंकि पाकिस्तान ईरान-अमेरिका के बीच मध्यस्थता के प्रयासों को तेज कर रहा है. नकवी की मौजूदा यात्रा या सेना प्रमुख की संभावित यात्रा के बारे में पाकिस्तान की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई.

एक सप्ताह के भीतर ईरान की राजधानी की अपनी दूसरी यात्रा के दौरान, नकवी ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, ईरान के गृह मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी बातचीत की.

नकवी की यह ताज़ा यात्रा ऐसे समय हुई है जब ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो कुछ ही दिनों में हमले फिर से शुरू कर दिए जाएंगे. उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि खाड़ी अरब नेताओं ने उनसे आखिरी समय में हमला टालने का अनुरोध किया था.

दूसरी ओर, ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने चेतावनी दी कि ‘युद्ध की वापसी में कई और अप्रत्याशित घटनाएं होंगी.’ इसके अलावा, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी जारी की कि ईरान पर कोई भी और हमला ‘एक ऐसे संघर्ष को जन्म देगा जो पश्चिम एशिया की सीमाओं से कहीं आगे तक फैलेगा.’

मुनीर और नकवी दोनों ने पिछले महीने तेहरान का दौरा किया एवं शीर्ष ईरानी नेताओं के साथ बातचीत की. हालांकि, पाकिस्तान के निरंतर राजनयिक प्रयासों के बावजूद, ईरान और अमेरिका अपने मतभेदों को दूर करने में असमर्थ रहे. पिछले महीने पाकिस्तान ने दोनों पक्षों के बीच एक दुर्लभ उच्च स्तरीय वार्ता की मेजबानी की थी, लेकिन बातचीत विफल रही.

ये भी पढ़ें- ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर तीखी बातचीत: अमेरिकी मीडिया

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