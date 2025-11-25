9 बच्चों समेत 10 की मौत, पाकिस्तान ने गिराए अफगानिस्तान में बम
अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हमलों में 10 लोगों की मौत हुई और 4 घायल हुए हैं.
काबुल: अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार को कहा कि सोमवार रात अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी बमबारी में नौ बच्चों और एक बड़े की मौत हो गई.
X पर एक पोस्ट में, प्रवक्ता ने कहा, "कल रात लगभग 12 बजे खोस्त प्रांत के गोरबुज जिले में, मुगलगई इलाके में, पाकिस्तानी हमलावर सेनाओं ने एक स्थानीय नागरिक, वलियत खान, काजी मीर के बेटे के घर पर बमबारी की. नतीजतन, 9 बच्चे (5 लड़के और 4 लड़कियां) मारे गए."
प्रवक्ता ने पोस्ट में कहा कि कल रात करीब 12 बजे खोस्त प्रांत के गोरबुज जिले के मुगलगई इलाके में, पाकिस्तानी हमलावर सेना ने एक लोकल नागरिक, वालियत खान, काजी मीर के बेटे के घर पर बमबारी की. इस वजह से, 9 बच्चे मारे गए.
बाद की एक पोस्ट में स्पोक्सपर्सन ने कहा कि एक महिला मारी गई और उसका घर तबाह हो गया. उन्होंने कहा कि कुनार और पक्तिका में भी एयर स्ट्राइक हुए. इसमें 4 आम लोग घायल हुए.
अफगानिस्तान में US के पूर्व दूत, जल्माय खलीलजाद ने असल डिप्लोमेसी की अपील की और बताया कि तुर्की का एक डेलीगेशन इस्लामाबाद और काबुल जाकर दोनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट पर जोर देगा, ताकि सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इलाकों का इस्तेमाल रोका जा सके.
खास बात यह है कि उन्होंने इस पहल की तारीफ की और बताया कि इस एग्रीमेंट के नतीजे में अंकारा में एक ऑपरेशन या मॉनिटरिंग ऑफिस बन सकता है, जिसमें तुर्की, कतर, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अधिकारी काम करेंगे.
खलीलजाद ने X पर लिखा, "आज रात अफगानिस्तान के खोस्त, कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के कई हमलों की खबरें हैं. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, खोस्त के मुगुलगई इलाके में 9 बच्चे और एक महिला मारे गए. कुनार और पक्तिका में शुरुआती रिपोर्टों में आरोप है कि 4 आम नागरिक घायल हुए हैं. मैं इन हमलों की निंदा करता हूं. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं.
आम नागरिकों को मारना और एक बड़े युद्ध का जोखिम उठाना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच समस्याओं का जवाब नहीं है. धैर्य और असलियत वाली डिप्लोमेसी एक बेहतर विकल्प है.
ऐसी खबरें हैं कि एक सीनियर तुर्की डेलीगेशन जल्द ही इस्लामाबाद और शायद काबुल का दौरा करेगा, ताकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक समझौते पर जोर दिया जा सके कि उनके इलाकों का इस्तेमाल ग्रुप या लोगों को एक-दूसरे की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के लिए न करने दिया जाए.
इस समझौते में शायद अंकारा में एक ऑपरेशन या मॉनिटरिंग ऑफिस बनाना शामिल हो सकता है, जिसमें #तुर्किये, #कतर, #अफ़गानिस्तान और #पाकिस्तान के अधिकारी काम करेंगे. यह सेंटर न केवल मॉनिटर करेगा, बल्कि उल्लंघन के आरोपों या रिपोर्टों के मामले में समस्या का समाधान भी करेगा. मैं इस पहल की तारीफ करता हूं और अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से इस पहल में सहयोग करने की अपील करता हूं.
इससे पहले, एक पाकिस्तानी डिप्लोमैट ने जलालाबाद में एक सीनियर अफगान गवर्नर से मुलाकात की, जो इस इलाके में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच महीनों में दोनों पक्षों के बीच पहली हाई-लेवल बातचीत थी, डॉन ने यह खबर दी.
