पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान के कई लोगों को किया अगवा! परिजनों में आक्रोश

बलूचिस्तान (पाकिस्तान): बलूचिस्तान में पिछले सप्ताह पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर कई लोगों का अपहरण किया गया है. बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न जिलों में अलग-अलग घटनाओं में कम से कम 15 लोग लापता हो गए हैं. जिसके कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं.

बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार, सुरक्षाकर्मियों ने 5 नवंबर को क्वेटा के सैटेलाइट टाउन क्षेत्र से हाजी फजल के बेटे फराज को हिरासत में लिया. उसके परिवार का कहना है कि वह पंजगुर तार कार्यालय के पास रहता था और गिरफ्तारी के बाद से उसका न तो कोई पता चला है और न ही कोई खबर. इसी तरह, अकबर अली के बेटे, मेडिकल तकनीशियन छात्र, चाकर को कथित तौर पर केच जिले के पेडरक इलाके से ले जाकर किसी अज्ञात स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया.

उनके परिवार का कहना है कि उनकी किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में संलिप्तता नहीं थी और उन्होंने उनकी तत्काल रिहाई की अपील की है. एक अन्य घटना में, मारो पिंडोक को हब शहर में एक कार में अज्ञात लोगों द्वारा शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के बाद अपहरण कर लिया गया.

इस बीच, खुजदार की नाल तहसील में, कथित तौर पर सशस्त्र बलों द्वारा की गई छापेमारी के दौरान चार युवकों, बाबुल, फ़ारूक़, अब्दुल सत्तार और हुज़ैफ़ा, को अगवा कर लिया गया. निवासियों ने अधिकारियों पर नागरिकों की निजता और गरिमा का हनन करने का आरोप लगाते हुए धरना-प्रदर्शन किया.