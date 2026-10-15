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इजराइल ने पाकिस्तान समेत दर्जनों देशों के पायलटों और केबिन क्रू पर बैन लगाया

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

By PTI 3 Min Read

यरुशलम: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले महीने यूएई से इजराइल जा रही एक फ़्लाइट को हाईजैक करने की कोशिश के बाद, नई पाबंदियों के तहत पाकिस्तानी पायलट और केबिन क्रू को इजराइली एयरस्पेस में आने वाली फ़्लाइट्स में काम करने से रोक दिया गया है. इस साजिश को नाकाम करते हुए भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर घायल हो गए थे.

इजराइल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान ने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री के एविएशन सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर ने हाईजैकिंग की कोशिश के बाद नए और अपडेटेड निर्देश जारी किए हैं. इजराइली ब्रॉडकास्टर एन12 के मुताबिक मिनिस्ट्री ने 1 अक्टूबर को विदेशी एयरलाइंस को इन पाबंदियों के बारे में बताया था.