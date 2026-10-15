इजराइल ने पाकिस्तान समेत दर्जनों देशों के पायलटों और केबिन क्रू पर बैन लगाया
ये पाबंदियां 30 सितंबर को हुई हाईजैकिंग की घटना के बाद लगाई गई.
By PTI
Published : October 15, 2026 at 2:42 PM IST
यरुशलम: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले महीने यूएई से इजराइल जा रही एक फ़्लाइट को हाईजैक करने की कोशिश के बाद, नई पाबंदियों के तहत पाकिस्तानी पायलट और केबिन क्रू को इजराइली एयरस्पेस में आने वाली फ़्लाइट्स में काम करने से रोक दिया गया है. इस साजिश को नाकाम करते हुए भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर घायल हो गए थे.
इजराइल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान ने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री के एविएशन सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर ने हाईजैकिंग की कोशिश के बाद नए और अपडेटेड निर्देश जारी किए हैं. इजराइली ब्रॉडकास्टर एन12 के मुताबिक मिनिस्ट्री ने 1 अक्टूबर को विदेशी एयरलाइंस को इन पाबंदियों के बारे में बताया था.
ये पाबंदियां 30 सितंबर को हुई हाईजैकिंग की घटना के बाद लगाई गई थी. जब दुबई से तेल अवीव जा रही एक फ्लाईदुबई फ्लाइट को सऊदी अरब डायवर्ट कर दिया गया था. उसके ओमानी को-पायलट ने कैप्टन मच्छर पर हमला किया और एयरक्राफ्ट का कंट्रोल अपने हाथ में लेने और प्लेन को इजराइल के बेन-गुरियन एयरपोर्ट से टकराने की कोशिश की.
नए निर्देश के मुताबिक इजराइली एयरस्पेस में फ़्लाइट ऑपरेट करने वाले पायलट और केबिन क्रू के पास उन देशों की नागरिकता या दोहरी नागरिकता नहीं होनी चाहिए जिनके इजराइल के साथ ऑफिशियल डिप्लोमैटिक रिलेशन नहीं हैं. हारेत्ज अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इन पाबंदियों में पाकिस्तान, ईरान, ओमान, सऊदी अरब, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया समेत दो दर्जन से ज़्यादा देशों के नागरिक और इन देशों की दोहरी नागरिकता रखने वाले लोग शामिल हैं.
फ़्रांसीसी इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट मीडियापार्ट और एविएशन ब्लॉग लाइव एंड लेट्स फ़्लाई के मुताबिक, इन पाबंदियों की वजह से एयर फ़्रांस को क्रू असाइनमेंट एडजस्ट करने पड़े हैं, जबकि यूनाइटेड एयरलाइंस ने भी कर्मचारियों को इस पॉलिसी के बारे में बता दिया है.
मीडियापार्ट ने बताया कि एयर फ्रांस ने अपने पायलटों और केबिन क्रू को पाबंदियों के बारे में बताते हुए एक इंटरनल मेमो भेजा था और पालन न करने पर संभावित सजा की चेतावनी दी थी. लाइव एंड लेट्स फ्लाई ने बताया कि यूनाइटेड एयरलाइंस ने पॉलिसी से प्रभावित पायलटों और फ़्लाइट अटेंडेंट से जरूरी बदलाव के लिए अपने शेड्यूलिंग डिपार्टमेंट से संपर्क करने को कहा था.
हारेत्ज के मुताबिक पाबंदियों के जवाब में एयरलाइन ने अपने क्रू असाइनमेंट बदल दिए थे. इसमें कहा गया है कि हाईजैकिंग की कोशिश की घटना के बाद इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विदेशी सिविल एविएशन के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा का आदेश दिया था. 30 सितंबर की हाईजैकिंग घटना में घायल हुए भारतीय पायलट मच्छर यूएई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है.