ETV Bharat / international

ट्रंप की हत्या की साजिश में शामिल पाकिस्तानी नागरिक दोषी करार, हो सकती है उम्रकैद

पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट को आईआरजीसी के कहने पर ट्रंप, दूसरे नेताओं को मारने के लिए हिटमैन हायर करने की कोशिश करने का दोषी पाया.

Pakistani asif merchant convicted
पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट (AP)
author img

By IANS

Published : March 7, 2026 at 1:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

न्यूयॉर्क: एक पाकिस्तानी आदमी को ईरान के साथ मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने का दोषी पाया गया है. यह फैसला ऐसे समय में सुनाया गया है जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच जंग चल रही है.

एक फेडरल जूरी ने शुक्रवार को आसिफ मर्चेंट को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) के कहने पर ट्रंप और शायद दूसरे नेताओं को मारने के लिए हिटमैन हायर करने की कोशिश करने का दोषी पाया. 47 साल के इस पाकिस्तानी को उम्रकैद हो सकती है.

यह साजिश 2024 में प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान होनी थी, लेकिन नाकाम हो गई क्योंकि जिस पाकिस्तानी साथी से उन्होंने साजिश में मदद मांगी थी वह फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) का मुखबिर था. एजेंसी के डायरेक्टर काश पटेल ने फैसले के बाद कहा, 'एफबीआई और हमारे पार्टनर्स ने उस खतरनाक साजिश को रोक दिया.' उन्होंने आगे कहा, 'अमेरिकी जमीन पर हमारे नागरिकों को नुकसान पहुँचाने की ईरान की यह पहली कोशिश नहीं थी. दूसरी कोशिशें भी नाकाम रही.'

मर्चेंट को जुलाई 2024 में अमेरिका छोड़ते समय गिरफ्तार किया गया और अगले महीने उस पर केस में चार्ज लगाया गया. वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने बुधवार को कहा कि अमेरिका ने साजिश के ईरानी मास्टरमाइंड को मार डाला, लेकिन उस व्यक्ति की पहचान नहीं बताई.

पिछले हफ्ते शहर के ब्रुकलिन फेडरल कोर्ट में शुरू हुए ट्रायल की तारीखें ईरान विवाद से बहुत पहले तय की गई थी. ट्रायल की अध्यक्षता कर रहे जज एरिक कोमिटी ने इस इत्तेफाक के बारे में कहा, 'यह ट्रायल दिलचस्प समय में हो रहा है.'

ट्रायल के दौरान मर्चेंट ने साजिश में शामिल होने की बात मानी और दावा किया कि ऐसा ईरान की तरफ से उस देश में उसके परिवार को मिली धमकियों की वजह से हुआ. उसने कहा कि उसे आईआरजीसी से जासूसी की ट्रेनिंग मिली थी और हमलों के लिए उसे ट्रंप के अलावा दो और नाम भी दिए गए थे.

राष्ट्रपति जो बाइडेन और निक्की हेली जो इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन हैं और शुरू में रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के लिए कोशिश कर रही थी. मर्चेंट की दो पत्नियां थी, एक उसके अपने देश पाकिस्तान में और दूसरी ईरान में जहाँ वह अक्सर जाता था और जहाँ उसेने भर्ती किया था.

प्रॉसिक्यूशन ने कहा कि उसने 2022 या 2023 में पाकिस्तान में आईआरजीसी के लिए काम करना शुरू किया और उसने खुद माना कि उसे 2023 में बाद में आईआरजीसी के लिए नए लोगों की तलाश के लिए अमेरिका भेजा गया था. इस मामले में प्रॉसिक्यूटर नीना गुप्ता ने सोमवार को कोर्ट को बताया कि मर्चेंट ने ऑपरेशन के लिए कपड़ों के बिजनेस का इस्तेमाल कवर के तौर पर किया और वह उन लोगों पर हमला करना चाहता था जिनके बारे में उसे लगता था कि वे 'पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया' के खिलाफ हैं.

उसने कोर्ट को बताया कि अगले साल उसका मिशन बदल दिया गया और उसे 'माफिया' के सदस्यों को डॉक्यूमेंट चुराने, विरोध प्रदर्शन करने और टारगेट किए गए तीन नेताओं में से एक की हत्या का इंतजाम देने के लिए अमेरिका वापस भेज दिया गया. प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक उसने न्यूयॉर्क में नदीम अली नाम के एक जान-पहचान वाले से इस साजिश में मदद के लिए संपर्क किया.

सरकारी वकील के केस के मुताबिक अली जो एफबीआई का मुखबिर था. उसने एजेंसी को इन्फॉर्म किया और अंडरकवर ऑफिसर भाड़े के हिटमैन बनकर आए. मर्चेंट ने अंडरकवर ऑफिसर को हत्या करने के लिए 5000डॉलर का डाउन पेमेंट किया और उसे न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में नैपकिन पर प्लॉट का स्केच बनाते हुए रिकॉर्ड किया गया. कोर्ट में अंडरकवर एजेंट के साथ मीटिंग की एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग में मर्चेंट ने उनसे कहा, 'शायद तुम, कहो, किसी को मार सकते हो.' उसने आगे कहा, 'शायद वह कोई पॉलिटिकल आदमी हो' सरकारी वकील ने कहा कि उसने इंटरनेट पर उन जगहों को सर्च किया जहाँ ट्रंप रैलियां कर रहे थे.

एक और इत्तेफाक में जो मर्चेंट के प्लॉट से बिल्कुल अलग था उसकी गिरफ्तारी के एक दिन बाद एक आदमी ने पेन्सिलवेनिया में एक रैली में ट्रंप की हत्या करने की कोशिश की लेकिन वह कुछ इंच से चूक गया और गोली उनके कान को छूकर निकल गई.

ये भी पढ़ें- 'ट्रंप की हत्या करना चाहता था पाकिस्तानी नागरिक', ईरान की खुफिया एजेंसी पर लगा आरोप

TAGGED:

TRUMP ASSASSINATE
CONVICTED PLOTTING KILL TRUMP
पाकिस्तानी नागरिक दोषी करार
ट्रंप की हत्या की साजिश
PAKISTANI ASIF MERCHANT CONVICTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.