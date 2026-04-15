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असीम मुनीर के नेतृत्व पाक प्रतिनिधिमंडल ईरान पहुंचा, अराघची ने किया स्वागत

पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर का स्वागत करते ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची. ( IRIB )

तेहरान : पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को ईरान पहुंचा. जिसका मकसद तेहरान और वाशिंगटन के बीच नए सिरे से बातचीत को आसान बनाना है. वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया.

यह दौरा रुकी हुई अमेरिका-ईरान बातचीत को फिर से शुरू करने और हाल में बढ़े तनाव के बाद तनाव कम करने की कोशिशों के बीच हो रहा है. इस डेवलपमेंट से इस्लामाबाद एक संभावित बिचौलिए के तौर पर सामने आता है, और उम्मीद है कि बातचीत फिर से शुरू करने और दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने के रास्ते तलाशने पर फोकस होगी.

ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, आसिम मुनीर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल अमेरिका का एक मैसेज लेकर आया है और उम्मीद है कि वे बातचीत के अगले चरण को व्यवस्थित कर सकेंगे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाले दिनों में इस्लामाबाद में बातचीत का दूसरा चरण हो सकता है, जिससे बातचीत के लिए जगह के तौर पर पाकिस्तान की तरफ बदलाव का संकेत मिलता है.

यह कदम शहबाज शरीफ की बड़ी रणनीतिक कोशिश को दिखाता है, जो अमेरिका और ईरान के बीच 'मुख्य मध्यस्थ' के तौर पर उभरने की सक्रिय कोशिश कर रहे हैं.

इन डेवलपमेंट के बावजूद, ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर की स्थिति पर सवाल बने हुए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि वॉशिंगटन ने सीजफायर को बढ़ाने के लिए आधिकारिक सहमति नहीं दी है, हालांकि पर्दे के पीछे की बातचीत जारी है.