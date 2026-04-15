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असीम मुनीर के नेतृत्व पाक प्रतिनिधिमंडल ईरान पहुंचा, अराघची ने किया स्वागत

यूएस व ईरान के बीच बातचीत कराने को लेकर पाक प्रतिनिधिमंडल असीम मुनीर के नेतृत्व में तेहरान पहुंचा.

Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi welcomes Pakistan's Field Marshal Asim Munir.
पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर का स्वागत करते ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची. (IRIB)
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By AFP

Published : April 15, 2026 at 9:02 PM IST

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तेहरान : पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को ईरान पहुंचा. जिसका मकसद तेहरान और वाशिंगटन के बीच नए सिरे से बातचीत को आसान बनाना है. वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया.

यह दौरा रुकी हुई अमेरिका-ईरान बातचीत को फिर से शुरू करने और हाल में बढ़े तनाव के बाद तनाव कम करने की कोशिशों के बीच हो रहा है. इस डेवलपमेंट से इस्लामाबाद एक संभावित बिचौलिए के तौर पर सामने आता है, और उम्मीद है कि बातचीत फिर से शुरू करने और दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने के रास्ते तलाशने पर फोकस होगी.

ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, आसिम मुनीर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल अमेरिका का एक मैसेज लेकर आया है और उम्मीद है कि वे बातचीत के अगले चरण को व्यवस्थित कर सकेंगे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाले दिनों में इस्लामाबाद में बातचीत का दूसरा चरण हो सकता है, जिससे बातचीत के लिए जगह के तौर पर पाकिस्तान की तरफ बदलाव का संकेत मिलता है.

यह कदम शहबाज शरीफ की बड़ी रणनीतिक कोशिश को दिखाता है, जो अमेरिका और ईरान के बीच 'मुख्य मध्यस्थ' के तौर पर उभरने की सक्रिय कोशिश कर रहे हैं.

इन डेवलपमेंट के बावजूद, ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर की स्थिति पर सवाल बने हुए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि वॉशिंगटन ने सीजफायर को बढ़ाने के लिए आधिकारिक सहमति नहीं दी है, हालांकि पर्दे के पीछे की बातचीत जारी है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया है कि पाकिस्तान में कुछ ही दिनों में बातचीत फिर से शुरू हो सकती है, जिससे जल्द ही राजनयिक गतिविधि की उम्मीदें और बढ़ गई हैं.

लेकिन, किसी औपचारिक समझौता का न होना मौजूदा हालात की नाजुक हालत को दिखाता है.

असीम मुनीर का यह दौरा मुकाबला करने वाली ताकतों के बीच पाकिस्तान की बढ़ती राजनयिक भूमिका को दिखाता है. तनाव अभी भी बना हुआ है, ऐसे में इन मुलाकातों का नतीजा यह तय करने में अहम साबित हो सकता है कि यह इलाका नए सिरे से बातचीत की ओर बढ़ेगा या और टकराव की ओर.

जैसे-जैसे बातचीत के अगले दौर की तैयारियां तेज हो रही हैं, सबकी नजरें इस्लामाबाद की मतभेदों को दूर करने और दोनों पक्षों को बातचीत की टेबल पर वापस लाने की काबिलियत पर होंगी.

ये भी पढ़ें- अमेरिका-ईरान, दूसरे दौर की वार्ता की खबरों के बीच ट्रंप ने कहा-युद्ध 'खत्म होने के करीब' है

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