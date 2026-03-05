'ट्रंप की हत्या करना चाहता था पाकिस्तानी नागरिक', ईरान की खुफिया एजेंसी पर लगा आरोप
पाकिस्तानी नागरिक ने अमेरिकी कोर्ट में किया स्वीकार. कहा- ट्रंप की हत्या करने का मिला था काम.
Published : March 5, 2026 at 6:02 PM IST
नई दिल्ली : पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की हत्या करना चाहता था. यह बात उसने खुद अमेरिकी कोर्ट के सामने कबूली है. कोर्ट में उसने यह भी दावा किया है कि उसे ऐसा करने के लिए ईरान ने कहा था. यदि आसिफ मर्चेंट को दोषी पाया गया तो उसे उम्रकैद हो सकती है.
आसिफ मर्चेंट ने दावा किया कि ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक हैंडलर मेहरदाद यूसुफ ने अप्रैल 2024 में उसे अमेरिका भेजा और कहा कि शायद किसी की हत्या करनी पड़े. उसमें उसने तीन नाम बताए. ट्रंप, बाइडेन और हेली. मर्चेंट के अनुसार ईरानी खुफिया एजेंसी ने उस पर दबाव बनाया और उसे कहा कि वह ट्रंप की हत्या कर दे. यह जिस समय की बात है, उस समय जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जबकि ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे. अमरीका के मीडिया के अनुसार पूर्व बैंकर आसिफ मर्चेंट पर आतंकवाद और हत्या के लिए सुपारी देने का आरोप है.
हालांकि, ईरान ने मर्चेंट के आरोपों को बेबुनियाद बताया है.
मर्चेंट ने स्वीकार किया, "यह सच था और 2024 की योजना के संभावित लक्ष्यों में वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार और पूर्व संयुक्त राष्ट्र राजदूत निक्की हेली शामिल थीं."
उस व्यक्ति ने जोर देकर कहा कि उसके कार्यों के पीछे ईरान में अपने प्रियजनों के लिए डर था, और उसे लगा कि योजना के अंजाम तक पहुंचने से पहले ही उसे पकड़ लिया जाएगा. उसने कहा, "मेरे परिवार पर खतरा मंडरा रहा था, इसलिए मुझे यह करना पड़ा." मर्चेंट का परिवार पाकिस्तान और ईरान में रहता है.
आरोपी आसिफ मर्चेंट ने कहा, "मैं यह काम इतनी आसानी से नहीं करना चाहता था." मर्चेंट ने कहा कि उसे पहले से ही आशंका थी कि किसी की हत्या होने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसका इरादा अमेरिकी सरकार के साथ सहयोग करने का था और उसे उम्मीद थी कि इससे उसे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा.
यूएस कोर्ट में सहायक अमेरिकी अटॉर्नी ने पूछा, "आपने एक राजनेता की हत्या करने के लिए माफिया सदस्यों को काम पर रखने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की थी, है ना?" मर्चेंट ने इसका जवाब हां में दिया.
47 वर्षीय मर्चेंट ने पाकिस्तान में लगभग 20 वर्षों तक बैंकिंग क्षेत्र में काम किया. इसके बाद उसने कई काम किए. कपड़े, कार बिक्री, केले का निर्यात, इन्सुलेशन का आयात वगैरह. वे खुले तौर पर बताते हैं कि उनके दो परिवार हैं, एक पाकिस्तान में और दूसरा ईरान में. उन्होंने बताया कि ईरान में ही 2022 के अंत में उनकी मुलाकात रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक खुफिया एजेंट से हुई थी. मर्चेंट ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने हवाला नामक एक अनौपचारिक धन हस्तांतरण प्रणाली में शामिल होने की बात की थी.
मर्चेंट ने गवाही दी कि कपड़ों के कारोबार के सिलसिले में अमेरिका की उनकी नियमित यात्राओं ने उनके रिवोल्यूशनरी गार्ड के संपर्क सूत्र की दिलचस्पी जगाई, जिसने उन्हें निगरानी रोधी तकनीकों का प्रशिक्षण दिया.
जाहिर है, अमेरिका रिवोल्यूशनरी गार्ड को "विदेशी आतंकवादी संगठन" मानता है. औपचारिक रूप से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर कहलाने वाला यह बल खामेनेई के शासनकाल में ईरान में काफी सक्रिय रहा है.
मर्चेंट ने बताया कि उनके सहायक ने उन्हें ईरान के लिए काम करने के इच्छुक अमेरिकी निवासियों की तलाश करने को कहा था. फिर उन्हें एक और काम सौंपा गया: विरोध प्रदर्शन आयोजित करने, चोरी करने, धन शोधन करने और "शायद किसी की हत्या करवाने" के लिए एक अपराधी की तलाश करना. उन्होंने आगे कहा, "उसने मुझे ठीक-ठीक यह नहीं बताया कि वह कौन है, लेकिन उसने मुझे तीन लोगों के नाम बताए: डोनाल्ड ट्रम्प, जो बाइडेन और निक्की हेली.
अप्रैल 2024 में ह्यूस्टन हवाई अड्डे पर अमेरिकी आव्रजन एजेंटों द्वारा मर्चेंट को रोककर, उसके सामान की तलाशी लेने और ईरान यात्रा के बारे में पूछताछ करने के बाद, उसने निष्कर्ष निकाला कि उस पर नजर रखी जा रही है. लेकिन फिर भी उसने ट्रंप की रैलियों के स्थानों की खोजबीन की, एक राजनीतिक रैली में गोलीबारी की योजना बनाई, कथित हत्यारों को तैयार किया और उन्हें "धन्यवाद के प्रतीक" के रूप में देने के लिए अपने एक चचेरे भाई से 5,000 डॉलर जुटाए.
