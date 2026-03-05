ETV Bharat / international

'ट्रंप की हत्या करना चाहता था पाकिस्तानी नागरिक', ईरान की खुफिया एजेंसी पर लगा आरोप

नई दिल्ली : पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की हत्या करना चाहता था. यह बात उसने खुद अमेरिकी कोर्ट के सामने कबूली है. कोर्ट में उसने यह भी दावा किया है कि उसे ऐसा करने के लिए ईरान ने कहा था. यदि आसिफ मर्चेंट को दोषी पाया गया तो उसे उम्रकैद हो सकती है.

आसिफ मर्चेंट ने दावा किया कि ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक हैंडलर मेहरदाद यूसुफ ने अप्रैल 2024 में उसे अमेरिका भेजा और कहा कि शायद किसी की हत्या करनी पड़े. उसमें उसने तीन नाम बताए. ट्रंप, बाइडेन और हेली. मर्चेंट के अनुसार ईरानी खुफिया एजेंसी ने उस पर दबाव बनाया और उसे कहा कि वह ट्रंप की हत्या कर दे. यह जिस समय की बात है, उस समय जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जबकि ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे. अमरीका के मीडिया के अनुसार पूर्व बैंकर आसिफ मर्चेंट पर आतंकवाद और हत्या के लिए सुपारी देने का आरोप है.

हालांकि, ईरान ने मर्चेंट के आरोपों को बेबुनियाद बताया है.

मर्चेंट ने स्वीकार किया, "यह सच था और 2024 की योजना के संभावित लक्ष्यों में वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार और पूर्व संयुक्त राष्ट्र राजदूत निक्की हेली शामिल थीं."

उस व्यक्ति ने जोर देकर कहा कि उसके कार्यों के पीछे ईरान में अपने प्रियजनों के लिए डर था, और उसे लगा कि योजना के अंजाम तक पहुंचने से पहले ही उसे पकड़ लिया जाएगा. उसने कहा, "मेरे परिवार पर खतरा मंडरा रहा था, इसलिए मुझे यह करना पड़ा." मर्चेंट का परिवार पाकिस्तान और ईरान में रहता है.

आरोपी आसिफ मर्चेंट ने कहा, "मैं यह काम इतनी आसानी से नहीं करना चाहता था." मर्चेंट ने कहा कि उसे पहले से ही आशंका थी कि किसी की हत्या होने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसका इरादा अमेरिकी सरकार के साथ सहयोग करने का था और उसे उम्मीद थी कि इससे उसे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा.

यूएस कोर्ट में सहायक अमेरिकी अटॉर्नी ने पूछा, "आपने एक राजनेता की हत्या करने के लिए माफिया सदस्यों को काम पर रखने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की थी, है ना?" मर्चेंट ने इसका जवाब हां में दिया.