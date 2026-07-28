पाकिस्तानी सेना ने पीओके में 14 लोगों से अधिक की हत्या की, भारत ने जताई चिंता, चुनाव को बताया दिखावटी
भारत ने पीओके में चुनाव कराने को अपने अवैध कब्जे को छिपाने के लिए एक ‘दिखावटी कवायद’ बताया.
Published : July 28, 2026 at 8:06 PM IST
नई दिल्ली : पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है. पाकिस्तानी सेना ने पीओके में निर्दोष लोगों पर गोली चलाई. इसमें 14 से अधिक लोग मारे गए. मंगलवार को एक संगठन ने दावा किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान, सुरक्षा बलों के साथ झड़प में प्रतिबंधित 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' के कम से कम 14 कार्यकर्ता मारे गए और दो दर्जन से अधिक घायल हो गए.
इलाके में सुरक्षा अधिकारियों ने मरने वालों की इस संख्या पर सवाल उठाए और जेएएसी प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षाकर्मियों पर गोली चलाने का आरोप लगाया. JAAC पिछले महीने से PoK में तथाकथित क्षेत्रीय विधानसभा की 12 विवादित सीटों को लेकर कई विरोध प्रदर्शन कर रही है. उसका आरोप है कि सत्ता प्रतिष्ठान अपनी पसंद का प्रधानमंत्री बिठाने के लिए इन सीटों में हेर-फेर करता है.
भारत ने 14 जुलाई को भी पीओके में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को इस्लामाबाद द्वारा "ज़बरदस्ती" कब्ज़े वाले इलाकों में दशकों से किए जा रहे "सिस्टमैटिक शोषण और प्रशासनिक दमन" का "सीधा नतीजा" बताया था और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की आलोचना की थी.
भारत का कहना है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश उसके अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं.सोमवार को जब 13 सीटों पर चुनाव का पहला चरण हुआ, तो JAAC ने रावलकोट से क्षेत्रीय राजधानी मुजफ़्फ़राबाद तक एक 'लॉन्ग मार्च' निकाला.JAAC ने दावा किया कि जब सुरक्षाकर्मियों ने लॉन्ग मार्च में शामिल लोगों पर गोली चलाई, तो उसके कार्यकर्ता मारे गए. जेएएसी की कोर कमेटी के सदस्य आबिद शाहीन ने बीबीसी को बताया कि सोमवार को हुई झड़पों में लगभग एक दर्जन कार्यकर्ता मारे गए और 20 से अधिक घायल हो गए.
भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में स्थानीय निकाय चुनावों को इस्लामाबाद के अपने अवैध कब्जे को छिपाने और क्षेत्र में किए जा रहे ‘‘गंभीर’’ मानवाधिकार उल्लंघनों पर पर्दा डालने का एक प्रयास बताया.
व्यापक हिंसा के बीच सोमवार को पीओके में स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण के लिए मतदान हुआ.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस वार्ता में कहा, ‘‘वर्तमान दिखावटी चुनावी प्रक्रिया पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे को छिपाने और क्षेत्र में किए गए गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों पर पर्दा डालने का केवल प्रयास मात्र है.’’
उन्होंने दोहराया कि वर्तमान में पाकिस्तान के ‘‘अवैध और जबरन कब्जे’’ वाले क्षेत्रों समेत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का पूरा केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है.
उन्होंने कहा, ‘‘इस मामले पर भारत का रुख स्पष्ट, सुसंगत और सर्वविदित रहा है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का पूरा केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जो वर्तमान में पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे में हैं, भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं.’’
जायसवाल ने कहा, ‘‘जैसा कि हमने पहले भी कहा है, पीओके में जारी व्यापक जन-प्रदर्शन पाकिस्तान के आर्थिक शोषण, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन और उसके प्रशासनिक दमन के प्रत्यक्ष परिणाम हैं.’’
जायसवाल ने सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) के संदर्भ में भारत और पाकिस्तान के बीच साझा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कई पाकिस्तानी विशेषज्ञों द्वारा बात किए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी.
उन्होंने कहा, ‘‘जो देश दशकों से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, जो धार्मिक कट्टरवाद और हिंसा को प्रोत्साहित करता रहा है, वह किसी भी बहुलतावादी सांस्कृतिक विरासत पर कोई दावा नहीं कर सकता.’’
उन्होंने कहा, ‘‘अल्पसंख्यकों और उनके सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के मामले में उनका बेहद खराब रिकॉर्ड ऐसी हताश कोशिशों को और भी अधिक दिखावटी बनाता है.’’
भारत ने पिछले साल अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आईडब्ल्यूटी को स्थगित रखने का निर्णय लिया था। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी.
जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान से जारी किए गए वीडियो के बारे में पूछे जाने पर जायसवाल ने कहा कि भारतीय युवा उस देश की वास्तविकता को जानते हैं.
उन्होंने कहा, ‘‘मैं कहना चाहूंगा कि, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पाकिस्तान पिछले कई दशकों से भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है.’’
जायसवाल ने कहा, ‘‘भारत के लोग, जिनमें ‘जेन जेड’ के युवा भी शामिल हैं, यह मांग करते रहे हैं कि पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद को समाप्त किया जाना चाहिए.’’
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