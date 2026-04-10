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पाकिस्तान को अब तक मिला 1 नोबेल शांति पुरस्कार, भारत को 2; गांधी 5 बार नामित हुए पर मिला एक बार भी नहीं

नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पाक पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के उठे नाम. ( Photo Credit; Getty Images )

Pakistani Nobel Laureate: ईरान-अमेरिका के बीच हुए युद्धविराम में माना जा रहा है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ (Pakistan PM Shehbaz Sharif) और सेना प्रमुख आसिम मुनीर (Pakistan Army Chief Asim Munir) ने अहम भूमिका निभाई है. इसको लेकर ही अब दोनों को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने का प्रस्ताव पंजाब प्रांत के एक विधायक ने पेश किया है. आईए जानते हैं कि पाकिस्तान और अब तक कितने नोबल पुरस्कार मिले हैं. इनमें शांति के कितने हैं. साथ ही यह भी जानेंगे कि भारत के पास कितने नोबेल पुरस्कार हैं और दुनिया में किस देश के पास सबसे ज्याद ये प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं.

पाकिस्तान के पास कितने नोबेल पुरस्कार: नोबेल पुरस्कार की वेबसाइट (www.nobelprize.org) के अनुसार पाकिस्तान को अब तक 2 बार दुनिया का प्रतिष्ठित सम्मान मिला है. इनमें से एक शांति पुरस्कार है. पाकिस्तान को सबसे पहला नोबेल पुरस्कार अब्दुस सलाम ने 1979 में भौतिकी (Physics) का दिलाया था. वहीं दूसरा पुरस्कार मलाला यूसुफजई को 2014 में भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ शांति के लिए मिला था.

कौन थे अब्दुस सलाम, जिन्होंने पाकिस्तान को दिलाया पहला नोबेल पुरस्कार: अब्दुस सलाम (1926-1996) एक प्रसिद्ध पाकिस्तानी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी (theoretical physicist) थे. वे यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले पहले पाकिस्तानी और मुस्लिम वैज्ञानिक थे. उन्हें यह पुरस्कार इलेक्ट्रोवीक सिद्धांत के लिए दिया गया था. उनके योगदान ने आधुनिक भौतिकी को समझने में मदद की.

सलाम का पाकिस्तान में क्यों हुआ था विरोध: सलाम अहमदिया समुदाय से थे, जिसे 1974 में पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम घोषित कर दिया गया था. इसके बाद उन्हें अपने ही देश में उपेक्षा झेलनी पड़ी थी. धार्मिक कट्टरपंथ के कारण मृत्यु के बाद उनकी कब्र से मुस्लिम शब्द मिटा दिया गया था. झांग में जन्मे अब्दुस सलाम ने कैम्ब्रिज से पढ़ाई की और इंपीरियल कॉलेज लंदन में प्रोफेसर बने.

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सलाम को किस वजह से मिला था नोबेल: उन्होंने विकासशील देशों में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इटली में ICTP की स्थापना की. उन्होंने शेल्डन ग्लासॉ और स्टीवन वेनबर्ग के साथ संयुक्त रूप से मूल कणों के बीच एकीकृत कमजोर और विद्युत चुम्बकीय अंतःक्रिया (Electroweak Theory) के सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार साझा किया. उन्होंने नोबेल पुरस्कार से प्राप्त पूरी राशि विकासशील देशों के भौतिकविदों के लिए दान कर दी थी.

कौन हैं मलाला यूसुफजई, जिन्हें 17 साल की उम्र में मिला था नोबेल शांति पुरस्कार: मलाला यूसुफजई का जन्म पाकिस्तान के स्वात घाटी में 12 जुलाई 1997 को हुआ था. जो पाकिस्तान की एक शिक्षा कार्यकर्ता हैं. उन्हें लड़कियों की शिक्षा के लिए संघर्ष करने और तालिबान के विरोध के कारण महज 17 वर्ष की उम्रे में 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था. वह सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता और मलाला फंड की संस्थापक हैं.

मलाला पर तालिबानियों ने की थी फायरिंग: मलाला ने 2009 में तालिबान शासन के तहत लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध के बारे में ब्लॉगिंग शुरू की थी, जिसमें स्कूलों को जलाने का विरोध किया गया था. इसके बाद तालिबान ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया और 2012 में जब वह महज 14 साल की थीं, उनकी स्कूल बस में गोलीबारी कर दी थी. इसमें मलाला गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. सिर में गोली लगने के बावजूद उनका संघर्ष जारी रहा.

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