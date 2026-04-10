ETV Bharat / international

पाकिस्तान को अब तक मिला 1 नोबेल शांति पुरस्कार, भारत को 2; गांधी 5 बार नामित हुए पर मिला एक बार भी नहीं

नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पाक पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के नाम का प्रस्ताव पंजाब प्रांत के विधायक ने किया है.

Etv Bharat
नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पाक पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के उठे नाम. (Photo Credit; Getty Images)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 10, 2026 at 2:17 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

Pakistani Nobel Laureate: ईरान-अमेरिका के बीच हुए युद्धविराम में माना जा रहा है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ (Pakistan PM Shehbaz Sharif) और सेना प्रमुख आसिम मुनीर (Pakistan Army Chief Asim Munir) ने अहम भूमिका निभाई है. इसको लेकर ही अब दोनों को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने का प्रस्ताव पंजाब प्रांत के एक विधायक ने पेश किया है. आईए जानते हैं कि पाकिस्तान और अब तक कितने नोबल पुरस्कार मिले हैं. इनमें शांति के कितने हैं. साथ ही यह भी जानेंगे कि भारत के पास कितने नोबेल पुरस्कार हैं और दुनिया में किस देश के पास सबसे ज्याद ये प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं.

पाकिस्तान के पास कितने नोबेल पुरस्कार: नोबेल पुरस्कार की वेबसाइट (www.nobelprize.org) के अनुसार पाकिस्तान को अब तक 2 बार दुनिया का प्रतिष्ठित सम्मान मिला है. इनमें से एक शांति पुरस्कार है. पाकिस्तान को सबसे पहला नोबेल पुरस्कार अब्दुस सलाम ने 1979 में भौतिकी (Physics) का दिलाया था. वहीं दूसरा पुरस्कार मलाला यूसुफजई को 2014 में भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ शांति के लिए मिला था.

कौन थे अब्दुस सलाम, जिन्होंने पाकिस्तान को दिलाया पहला नोबेल पुरस्कार: अब्दुस सलाम (1926-1996) एक प्रसिद्ध पाकिस्तानी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी (theoretical physicist) थे. वे यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले पहले पाकिस्तानी और मुस्लिम वैज्ञानिक थे. उन्हें यह पुरस्कार इलेक्ट्रोवीक सिद्धांत के लिए दिया गया था. उनके योगदान ने आधुनिक भौतिकी को समझने में मदद की.

सलाम का पाकिस्तान में क्यों हुआ था विरोध: सलाम अहमदिया समुदाय से थे, जिसे 1974 में पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम घोषित कर दिया गया था. इसके बाद उन्हें अपने ही देश में उपेक्षा झेलनी पड़ी थी. धार्मिक कट्टरपंथ के कारण मृत्यु के बाद उनकी कब्र से मुस्लिम शब्द मिटा दिया गया था. झांग में जन्मे अब्दुस सलाम ने कैम्ब्रिज से पढ़ाई की और इंपीरियल कॉलेज लंदन में प्रोफेसर बने.

ये भी पढ़ें: ईरान युद्ध से खतरे में मिडिल ईस्ट-खाड़ी देशों की 36 लाख नौकरियां; जंग से डगमगाई ग्लोबल इकोनॉमी

सलाम को किस वजह से मिला था नोबेल: उन्होंने विकासशील देशों में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इटली में ICTP की स्थापना की. उन्होंने शेल्डन ग्लासॉ और स्टीवन वेनबर्ग के साथ संयुक्त रूप से मूल कणों के बीच एकीकृत कमजोर और विद्युत चुम्बकीय अंतःक्रिया (Electroweak Theory) के सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार साझा किया. उन्होंने नोबेल पुरस्कार से प्राप्त पूरी राशि विकासशील देशों के भौतिकविदों के लिए दान कर दी थी.

कौन हैं मलाला यूसुफजई, जिन्हें 17 साल की उम्र में मिला था नोबेल शांति पुरस्कार: मलाला यूसुफजई का जन्म पाकिस्तान के स्वात घाटी में 12 जुलाई 1997 को हुआ था. जो पाकिस्तान की एक शिक्षा कार्यकर्ता हैं. उन्हें लड़कियों की शिक्षा के लिए संघर्ष करने और तालिबान के विरोध के कारण महज 17 वर्ष की उम्रे में 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था. वह सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता और मलाला फंड की संस्थापक हैं.

मलाला पर तालिबानियों ने की थी फायरिंग: मलाला ने 2009 में तालिबान शासन के तहत लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध के बारे में ब्लॉगिंग शुरू की थी, जिसमें स्कूलों को जलाने का विरोध किया गया था. इसके बाद तालिबान ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया और 2012 में जब वह महज 14 साल की थीं, उनकी स्कूल बस में गोलीबारी कर दी थी. इसमें मलाला गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. सिर में गोली लगने के बावजूद उनका संघर्ष जारी रहा.

ये भी पढ़ें: बंद हो गए 89 हजार सरकारी स्कूल; गांवों से दूर और महंगी हुई शिक्षा, लड़कियों का स्कूल ड्रॉपआउट रेट बढ़ा

मलाला को क्यों मिला नोबेल शांति पुरस्कार: मलाला को बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष करने पर भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार मिला था. इसके अलावा 2013 में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में नामित किया और संयुक्त राष्ट्र ने 12 जुलाई (उनके जन्मदिन) को मलाला दिवस के रूप में घोषित किया. वर्तमान में वह मलाला फंड के जरिए लड़कियों की शिक्षा के लिए वकालत कर रही हैं.

भारत को अब तक कितने नोबेल मिले.
भारत को अब तक कितने नोबेल मिले. (Photo Credit; ETV Bharat)

भारत के पास कितने नोबेल पुरस्कार: अब तक भारत की 10 प्रमुख हस्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है. इनमें रवींद्रनाथ टैगोर (1913, साहित्य) पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था. इसके बाद सीवी रमन (1930, भौतिकी), मदर टेरेसा (1979, शांति), अमर्त्य सेन (1998, अर्थशास्त्र) और कैलाश सत्यार्थी (2014, शांति) प्रमुख हैं.

किस देश के पास सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार: अमेरिका (USA) के पास दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार हैं. अमिरका के 400 से अधिक लोगों ने यह प्रतिष्ठित सम्मान जीता है. अमेरिका के बाद यूनाइटेड किंगडम (UK) और जर्मनी का स्थान आता है. यही नहीं, अमेरिका ने अब तक सबसे ज्यादा बार नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता है. अमेरिका ने 27 या उससे अधिक बार यह प्रतिष्ठित सम्मान जीता है.

ये भी पढ़ें: क्या देश में कम हो गए मर्डर; लव अफेयर, पारिवारिक रंजिश या पैसों का लेनदेन, जानिए किस वजह से हो रहीं ज्यादा हत्याएं?

महात्मा गांधी को क्यों नहीं मिला नोबेल शांति पुरस्कार: विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महात्मा गांधी को 1937-1948 के बीच 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया. लेकिन, उनको पुरस्कार नहीं मिला. दरअसल, नोबेल समिति के कुछ सदस्यों का मानना था कि गांधी का असहयोग आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक नहीं था.

क्योंकि उसमें चौरी-चौरा जैसी हिंसात्मक घटनाएं हुई थीं. इसके अलावा गांधी मुख्य रूप से एक राष्ट्रवादी नेता थे जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, न कि अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए काम करने वाले कोई शांतिदूत. नोबेल समिति गांधी के कार्यों को उस समय के पारंपरिक 'शांति प्रयासों' के बजाय 'राजनीतिक' मानती थी.

हालांकि, 1948 में उनको पुरस्कार मिलने की प्रबल संभावना थी. लेकिन, 30 जनवरी को उनकी हत्या कर दी गई. हत्या के बाद, समिति के सामने यह सवाल था कि पुरस्कार राशि (prize money) किसे दी जाए, क्योंकि उनका कोई वसीयतनामा या संगठन नहीं था. नतीजतन, 1948 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया. इसके अलावा, उस समय मरणोपरांत (posthumous) पुरस्कार देने का नियम भी नहीं था. हालांकि, बाद में 1961 में इसे बदल दिया गया.

ये भी पढ़ें: शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की मांग, पाकिस्तान में प्रस्ताव पेश

TAGGED:

NOBEL PRIZES PAKISTAN WON
NOBEL PRIZES INDIA WON
WHICH COUNTRY WON MOST NOBEL
WHY GANDHI NOT RECEIVE NOBEL
NOBEL PEACE PRIZE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.