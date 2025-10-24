ETV Bharat / international

भारत के साथ पारंपरिक नहीं जीत सकता पाकिस्तान: पूर्व सीआईए अधिकारी का बयान

वॉशिंगटन: पूर्व सीआईए अधिकारी जॉन किरियाको ने कहा है कि पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि भारत के साथ युद्ध में उसके लिए कुछ भी सकारात्मक नहीं है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत से कोई भी पारंपरिक युद्ध नहीं जीत सकता. किरियाको 15 वर्षों तक सीआईए में रहे और पाकिस्तान में सीआईए के आतंकवाद-रोधी अभियानों के प्रमुख थे.

ANI को दिए एक इंटरव्यू में किरियाको ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका ने इजराइली तरीका अपनाया होता, तो वह अब्दुल कदीर खान को मार गिरा सकता था, जो पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में गहराई से शामिल था और परमाणु तस्करी के लिए कुख्यात था, लेकिन उसे सऊदी सरकार का समर्थन प्राप्त था, जो उसे अकेला छोड़ना चाहती थी.

परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा भारत

भारत ने कहा है कि वह पाकिस्तान के परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी भी आतंकवादी हमले का निर्णायक जवाब देगा. भारत ने जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों के जवाब में ठोस कार्रवाई की है और 2016 में नियंत्रण रेखा के पार आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट हवाई हमले और इस साल मई में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें उसने पाकिस्तान और पीओजेके में आतंकी ढांचों को निशाना बनाया और उसके बाद इस्लामाबाद के हवाई ठिकानों पर बमबारी करके उसकी हरकतों को नाकाम कर दिया.ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में चलाया गया था जिसमें 26 लोग मारे गए थे.

परमाणु नियंत्रण मुशर्रफ ने नियंत्रण अमेरिका को सौंपा

किरियाकोउ ने कहा कि जब वह 2002 में पाकिस्तान में तैनात थे, तो उन्हें अनौपचारिक रूप से बताया गया था कि पेंटागन पाकिस्तानी परमाणु शस्त्रागार को नियंत्रित करता है. उन्होंने कहा, "मुशर्रफ ने नियंत्रण अमेरिका को सौंप दिया था... लेकिन पाकिस्तानियों ने कहा है कि यह बिल्कुल सच नहीं है. अमेरिका का पाकिस्तानी परमाणु शस्त्रागार से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी जनरल ही इसे नियंत्रित करते हैं."