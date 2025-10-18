अफगानिस्तान में ना 'पाक' हरकत, हवाई हमले में 3 क्रिकेटरों समेत 10 की मौत
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ गद्दारी कर दी. संघर्ष विराम कर किया एयरस्ट्राइक. रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया.
Published : October 18, 2025 at 7:14 AM IST
काबुल: अफगानिस्तान के दक्षिण-पूर्वी पक्तिका प्रांत में पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों की एक श्रृंखला में दो बच्चों सहित कम से कम छह लोग मारे गए और सात अन्य घायल हो गए. ये दोनों पड़ोसी देशों के बीच हाल ही में हुए युद्धविराम समझौते का उल्लंघन है.
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हवाई हमलों में देश के अरगुन और बरमाल जिलों के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया. इससे बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए. घायलों में छह महिलाएँ और एक बच्चा भी शामिल है. शुरुआती हमलों के कुछ ही देर बाद और हवाई हमले किए गए. इनमें आम लोगों के घरों को निशाना बनाया गया. रिपोर्ट के अनुसार इस दूसरे दौर के हमलों में हताहतों की संख्या की पुष्टि नहीं हुई है. अफगानिस्तान ने अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है.
#UPDATE Pakistan launched strikes on Afghan soil late Friday, killing at least 10 people and breaking a ceasefire that had brought two days of calm to the border, officials told AFP.https://t.co/qfbmvJR139 pic.twitter.com/LU0yn6jfJr— AFP News Agency (@AFP) October 17, 2025
एक प्रांतीय अस्पताल अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि हमलों में दस नागरिक मारे गए और 12 अन्य घायल हो गए. उन्होंने यह भी बताया कि मृतकों में दो बच्चे भी शामिल हैं. वहीं, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एएफपी को बताया कि एक टूर्नामेंट के लिए इस क्षेत्र में मौजूद तीन खिलाड़ी भी मारे गए. बोर्ड ने यह भी कहा कि वह अगले महीने पाकिस्तान के साथ होने वाली आगामी त्रिकोणीय टी20 सीरीज से भी हट रहा है.
Statement of Condolence— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 17, 2025
The Afghanistan Cricket Board expresses its deepest sorrow and grief over the tragic martyrdom of the brave cricketers from Urgun District in Paktika Province, who were targeted this evening in a cowardly attack carried out by the Pakistani regime.
In… pic.twitter.com/YkenImtuVR
ये घातक हमले दोनों देशों के बीच कई दिनों से जारी सीमा पार झड़पों के बाद हुए 48 घंटे के युद्धविराम समझौते के बीच हुए हैं. इससे पहले पाकिस्तान ने तनाव कम करने और सीमा पार हिंसा को रोकने के उद्देश्य से चल रही दोहा वार्ता के अंत तक युद्धविराम को बढ़ाने का आह्वान किया था.
रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के अनुरोध पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 48 घंटे के युद्धविराम को दोहा में चल रही वार्ता के समापन तक बढ़ा दिया गया. दोनों पक्षों के बीच वार्ता शनिवार से शुरू होने वाली है. रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद के नेतृत्व में अफगान प्रतिनिधिमंडल के शनिवार को दोहा के लिए रवाना होने की उम्मीद है.
इस बीच रिपोर्ट के अनुसार रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर वाला पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए दोहा पहुँचा. इससे पहले बुधवार को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने घोषणा की कि दोनों पक्षों के बीच कई दिनों तक चली भीषण सीमा पार झड़पों के बाद अगले 48 घंटों के लिए अफगानिस्तान के साथ एक अस्थायी युद्धविराम हुआ है.
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के अनुसार तालिबान के अनुरोध पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति से शुक्रवार शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए पाकिस्तान सरकार और अफगान तालिबान शासन के बीच एक अस्थायी युद्धविराम का निर्णय लिया गया.
बयान में आगे कहा गया है कि इस अवधि के दौरान दोनों पक्ष रचनात्मक बातचीत के माध्यम से इस जटिल लेकिन सुलझने योग्य मुद्दे का सकारात्मक समाधान निकालने के लिए गंभीर प्रयास करेंगे. तालिबान शासन के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर पुष्टि की कि अफगान बलों को निर्देश दिया गया है कि वे जब तक कोई आक्रमण न हो युद्धविराम का सम्मान करें.