पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की
अफगान तालिबान सरकार ने कहा कि पाकिस्तान में असुरक्षा के लिए काबुल जिम्मेदार नहीं है.
Published : October 25, 2026 at 8:36 AM IST
इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने शनिवार को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से उन आतंकवादियों के खिलाफ वेरिफाई की जा सकने वाली कार्रवाई करने की अपील की जो उसके मुताबिक अफगान इलाके से काम करते हैं. उसने काबुल के इस दावे को खारिज कर दिया कि इस्लामाबाद अपनी सुरक्षा नाकामियों के लिए दूसरों पर इल्जाम लगा रहा है.
सोशल मीडिया एक्स पर एक अलग बयान में पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि वह तालिबान से लड़ने के लिए अफगानों को हथियार दे रहा था या उन्हें पाकिस्तान विरोधी विद्रोहियों से लड़ने के लिए भर्ती कर रहा था. अफगानिस्तान में पूर्व अमेरिकी दूत जल्माय खलीलजाद ने एक दिन पहले दोनों गतिविधियों की रिपोर्ट का हवाला दिया था.
यह बातचीत दोनों पक्षों के बीच उग्रवादी गतिविधि, बार-बार बॉर्डर पर झड़पों और अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक को लेकर बढ़े तनाव के बीच हुई है. इससे बॉर्डर पार हिंसा की जिम्मेदारी को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद और गहरा गया.
खलीलजाद ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा कि ऐसी खबरें थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर तालिबान से लड़ने के लिए अफगानों को हथियार दे रहा है और पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान विरोधी विद्रोहियों से लड़ने के लिए अफगानों की भर्ती कर रही है. उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया और उन रिपोर्टों के सोर्स की पहचान नहीं की.
पिछले महीने अफगानिस्तान ने कहा कि उसकी सेना ने 28 लड़ाकों को मार गिराया और 32 अन्य को पकड़ लिया, जिनमें इस्लामिक स्टेट ग्रुप के कथित सदस्य भी शामिल थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पड़ोसी पाकिस्तान से आए थे.
पाकिस्तान अक्सर काबुल पर पाकिस्तानी तालिबान, जिसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, या टीटीटपी के नाम से जाना जाता है, के साथ-साथ गैर-कानूनी बलूच लिबरेशन आर्मी, या बीएलए और भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा, जो ग्लोबल एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क से जुड़ा है, को पनाह देने का आरोप लगाता है.
टीटीपी, अफगानिस्तान के रूलिंग तालिबान से अलग है, लेकिन उसके साथ करीबी तौर पर जुड़ा हुआ है. शुक्रवार को अफगान तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान में असुरक्षा के लिए काबुल जिम्मेदार नहीं है.
उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री और सिक्योरिटी एजेंसियों पर आरोप लगाया कि जब वे अपने देश में सिक्योरिटी बनाए रखने में फेल हो जाती हैं तो वे दूसरों पर इल्जाम लगा देती हैं. उन्होंने कहा कि काबुल की न तो पाकिस्तान को अस्थिर करने में कोई दिलचस्पी है और न ही दूसरे देशों में अशांति फैलाने या उसे फाइनेंस करने की काबिलियत है.
इस्लामाबाद में एक्स पर सूचना मंत्रालय ने कहा कि उन दावों में उन सिक्योरिटी चिंताओं का जिक्र नहीं था जिन्हें उसने डॉक्यूमेंटेड बताया था. इसने बॉर्डर पार से घुसपैठ की कोशिश, पाकिस्तानी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के दौरान अफगान नागरिकों और मिलिटेंट ग्रुप के सदस्यों की मौत और विदेशी हथियारों की रिकवरी को जांच की जरूरत वाले मामले बताया.
मंत्रालय के मुताबिक जनवरी से मार्च 2026 तक की अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तानी तालिबान की ताकत 4,000 से 6,000 लड़ाकों का अनुमान लगाया गया है. पाकिस्तान अभी अफगान बॉर्डर के पास मिलिटेंट के खिलाफ कई ऑपरेशन कर रहा है.
मंत्रालय ने कहा कि इन अस्थिरता उपायों का मकसद मिलिटेंट खतरों को टारगेट करना था, न कि अफगान लोगों को. इसने तालिबान सरकार से अपील की कि वह टीटीपी और बीएलए समेत उग्रवादी संगठनों के लिए किसी भी तरह की सहिष्णुता, सुविधा या समर्थन को खत्म करे और अफगान इलाके का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की प्लानिंग करने या लॉन्च करने के लिए होने से रोके.
हाल के सालों में पाकिस्तान में उग्रवादी हिंसा बढ़ी है, जिसका ज़्यादातर इल्ज़ाम टीटीपी और बीएलए पर है. पाकिस्तान का कहना है कि 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से कई टीटीपी नेताओं और बीएलए बागियों को अफगानिस्तान में पनाह मिली है, काबुल इस आरोप से इनकार करता है. पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि जनवरी से अब तक 2,800 से ज़्यादा मिलिटेंट हमलों में पूरे पाकिस्तान में 3,000 लोग मारे गए हैं, खासकर उत्तर-पश्चिम और बलूचिस्तान प्रांत में.