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पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की

पाकिस्तान के तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक (फाइल फोटो) ( AP )

इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने शनिवार को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से उन आतंकवादियों के खिलाफ वेरिफाई की जा सकने वाली कार्रवाई करने की अपील की जो उसके मुताबिक अफगान इलाके से काम करते हैं. उसने काबुल के इस दावे को खारिज कर दिया कि इस्लामाबाद अपनी सुरक्षा नाकामियों के लिए दूसरों पर इल्जाम लगा रहा है.

सोशल मीडिया एक्स पर एक अलग बयान में पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि वह तालिबान से लड़ने के लिए अफगानों को हथियार दे रहा था या उन्हें पाकिस्तान विरोधी विद्रोहियों से लड़ने के लिए भर्ती कर रहा था. अफगानिस्तान में पूर्व अमेरिकी दूत जल्माय खलीलजाद ने एक दिन पहले दोनों गतिविधियों की रिपोर्ट का हवाला दिया था.

यह बातचीत दोनों पक्षों के बीच उग्रवादी गतिविधि, बार-बार बॉर्डर पर झड़पों और अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक को लेकर बढ़े तनाव के बीच हुई है. इससे बॉर्डर पार हिंसा की जिम्मेदारी को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद और गहरा गया. खलीलजाद ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा कि ऐसी खबरें थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर तालिबान से लड़ने के लिए अफगानों को हथियार दे रहा है और पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान विरोधी विद्रोहियों से लड़ने के लिए अफगानों की भर्ती कर रही है. उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया और उन रिपोर्टों के सोर्स की पहचान नहीं की. पिछले महीने अफगानिस्तान ने कहा कि उसकी सेना ने 28 लड़ाकों को मार गिराया और 32 अन्य को पकड़ लिया, जिनमें इस्लामिक स्टेट ग्रुप के कथित सदस्य भी शामिल थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पड़ोसी पाकिस्तान से आए थे. पाकिस्तान अक्सर काबुल पर पाकिस्तानी तालिबान, जिसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, या टीटीटपी के नाम से जाना जाता है, के साथ-साथ गैर-कानूनी बलूच लिबरेशन आर्मी, या बीएलए और भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा, जो ग्लोबल एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क से जुड़ा है, को पनाह देने का आरोप लगाता है.