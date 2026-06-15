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स्विट्जरलैंड में अमेरिका-ईरान के शांति समझौते पर हस्ताक्षर समारोह की मेजबानी करेगा पाकिस्तान : शरीफ

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को कहा कि उनका देश स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर के लिए आयोजित किये जाने वाले समारोह की मेजबानी करेगा.

शाहबाज ने पाकिस्तान संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली को अमेरिका-ईरान टकराव को खत्म करने की पाकिस्तान की कोशिशों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा, "यह दो देशों के बीच कोई समझौता नहीं है, बल्कि यह शांति और बातचीत की सफलता है, यह एक कूटनीतिक सफलता है."

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि इस टकराव से वैश्विक ऊर्जा ढांचे पर खतरा मंडरा रहा था. शहबाज ने अमेरिका और ईरान के बीच होने जा रहे समझौते को शांति की दिशा में एक 'ऐतिहासिक मील का पत्थर' करार दिया. उन्होंने इस घटनाक्रम का स्वागत करते हुए कहा, "तीन महीने और 16 दिनों की लगातार कोशिशों के बाद, अमेरिका और ईरान ने लेबनान समेत सभी जगहों पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत और हमेशा के लिए खत्म करने का ऐलान किया है."

उन्होंने कहा कि बातचीत की पूरी प्रक्रिया के दौरान, अमेरिका और ईरान, दोनों देशों के नेतृत्व ने मुश्किल हालात में भी सब्र और समझदारी दिखाई "नतीजतन, पूरी दुनिया इस शानदार दिन की गवाह बनी है".