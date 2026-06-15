स्विट्जरलैंड में अमेरिका-ईरान के शांति समझौते पर हस्ताक्षर समारोह की मेजबानी करेगा पाकिस्तान : शरीफ
शाहबाज शरीफ ने कहा कि, स्विट्जरलैंड में अमेरिका-ईरान के शांति समझौते पर हस्ताक्षर समारोह की पाकिस्तान मेजबानी करेगा.
By PTI
Published : June 15, 2026 at 5:04 PM IST
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को कहा कि उनका देश स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर के लिए आयोजित किये जाने वाले समारोह की मेजबानी करेगा.
शाहबाज ने पाकिस्तान संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली को अमेरिका-ईरान टकराव को खत्म करने की पाकिस्तान की कोशिशों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा, "यह दो देशों के बीच कोई समझौता नहीं है, बल्कि यह शांति और बातचीत की सफलता है, यह एक कूटनीतिक सफलता है."
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि इस टकराव से वैश्विक ऊर्जा ढांचे पर खतरा मंडरा रहा था. शहबाज ने अमेरिका और ईरान के बीच होने जा रहे समझौते को शांति की दिशा में एक 'ऐतिहासिक मील का पत्थर' करार दिया. उन्होंने इस घटनाक्रम का स्वागत करते हुए कहा, "तीन महीने और 16 दिनों की लगातार कोशिशों के बाद, अमेरिका और ईरान ने लेबनान समेत सभी जगहों पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत और हमेशा के लिए खत्म करने का ऐलान किया है."
उन्होंने कहा कि बातचीत की पूरी प्रक्रिया के दौरान, अमेरिका और ईरान, दोनों देशों के नेतृत्व ने मुश्किल हालात में भी सब्र और समझदारी दिखाई "नतीजतन, पूरी दुनिया इस शानदार दिन की गवाह बनी है".
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका और ईरान ने अपने 107 दिन लंबे युद्ध को खत्म करने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दे दिया है. इस टकराव की वजह से वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो गया था. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बताया कि शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे.
शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान 19 जून को जिनेवा में इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर समारोह की मेजबानी करेगा. उन्होंने पाकिस्तान के लोगों, अंतरराष्ट्रीय समुदाय और सदन के सदस्यों को बधाई दी.
(इनपुट-पीटीआई)
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