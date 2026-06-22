पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी दी
भारत की ओर से सिंधु जल समझौते को सख्ती से सस्पेंड करने के बाद से पाकिस्तान गंभीर जल संकट से जूझ रहा है.
By ANI
Published : June 22, 2026 at 7:45 AM IST
इस्लामाबाद: हताशा में बयानबाजी करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पानी की सुरक्षा को लेकर भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी दी है. यह धमकी तब आई है जब उनकी सरकार बड़े पैमाने पर घरेलू अस्थिरता और अंदरूनी पानी के संकट का सामना कर रही है, जिसे एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट की वजह से मान रहे हैं.
एआरवाई न्यूज से बात करते हुए आसिफ ने शनिवार को कहा, 'जिस पल हमें लगेगा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी, और पानी हमारी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है, खतरे में है, हम भारत के खिलाफ जंग छेड़ देंगे. पक्का.'
उन्होंने आगे दावा किया कि अगर इस्लामाबाद को इस बात का सबूत मिलता है कि भारत पानी की सप्लाई रोकने के लिए 'खतरनाक स्पीड' से काम कर रहा है, तो मिलिट्री एक्शन पर विचार किया जाएगा. ये भड़काऊ कमेंट्स नई दिल्ली के 1960 के सिंधु जल समझौते को सख्ती से सस्पेंड करने के बाद आए हैं, जो अप्रैल 2025 में पहलगाम में पाकिस्तान के सपोर्ट वाले आतंकी हमले का नतीजा था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी.
भारत अपने इस रुख पर अड़ा हुआ है कि यह समझौता तब तक निरस्त रहेगा जब तक पाकिस्तान अपने सीमा पार आतंकवादी बुनियादी ढांचे को खत्म करने के लिए भरोसेमंद और ठोस कार्रवाई नहीं करता है. हालांकि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता वाली ट्रीटी पहले से पाकिस्तान को अपनी खेती की जरूरतों के लिए सिंधु नदी के पानी के बेसिन का 80 फीसदी इस्तेमाल करने की इजाजत देती है, लेकिन इन रिसोर्स को मैनेज करने में देश की मौजूदा नाकामी ने उसकी खेती की जमीन को कमजोर बना दिया है.
आसिफ ने नई दिल्ली पर 'पानी को हथियार बनाने', चिनाब नदी के प्रवाह में हेरफेर करने और डेटा को छिपाने का आरोप लगाते हुए दोष को अपनी ओर मोड़ने का प्रयास किया. हालाँकि, उनकी विश्वसनीयता तब कम हो गई जब उन्होंने स्वीकार किया कि उनके दावों के बावजूद कि पाकिस्तानी टीमों ने पहले 'लगभग 115 निरीक्षण' किए थे. उनके पास पिछले वर्ष के घटनाक्रम के बारे में कोई मौजूदा जानकारी नहीं थी.
इस बीच पाकिस्तान की आंतरिक विफलता स्पष्ट है. गंभीर जल संकट अब इसकी लगभग एक तिहाई आबादी को प्रभावित कर रहा है, विशेष रूप से सिंध और बलूचिस्तान में. सिंध के सिंचाई विभाग का आधिकारिक डेटा एक असफल बुनियादी ढांचे को उजागर करता है. उत्तर पश्चिम नहर में 64.1 प्रतिशत की कमी है, जबकि राइस और दादू नहरों में क्रमशः 38 प्रतिशत और 82 प्रतिशत की कमी है.
चूँकि महत्वपूर्ण सुक्कुर बैराज में पानी का स्तर गिरना जारी है, स्थानीय नेता आंतरिक जल वितरण विवादों को हल करने में राज्य की असमर्थता के कारण होने वाले 'आर्थिक नरसंहार' की चेतावनी दे रहे हैं.