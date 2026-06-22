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पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी दी

इस्लामाबाद: हताशा में बयानबाजी करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पानी की सुरक्षा को लेकर भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी दी है. यह धमकी तब आई है जब उनकी सरकार बड़े पैमाने पर घरेलू अस्थिरता और अंदरूनी पानी के संकट का सामना कर रही है, जिसे एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट की वजह से मान रहे हैं.

एआरवाई न्यूज से बात करते हुए आसिफ ने शनिवार को कहा, 'जिस पल हमें लगेगा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी, और पानी हमारी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है, खतरे में है, हम भारत के खिलाफ जंग छेड़ देंगे. पक्का.'

उन्होंने आगे दावा किया कि अगर इस्लामाबाद को इस बात का सबूत मिलता है कि भारत पानी की सप्लाई रोकने के लिए 'खतरनाक स्पीड' से काम कर रहा है, तो मिलिट्री एक्शन पर विचार किया जाएगा. ये भड़काऊ कमेंट्स नई दिल्ली के 1960 के सिंधु जल समझौते को सख्ती से सस्पेंड करने के बाद आए हैं, जो अप्रैल 2025 में पहलगाम में पाकिस्तान के सपोर्ट वाले आतंकी हमले का नतीजा था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी.

भारत अपने इस रुख पर अड़ा हुआ है कि यह समझौता तब तक निरस्त रहेगा जब तक पाकिस्तान अपने सीमा पार आतंकवादी बुनियादी ढांचे को खत्म करने के लिए भरोसेमंद और ठोस कार्रवाई नहीं करता है. हालांकि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता वाली ट्रीटी पहले से पाकिस्तान को अपनी खेती की जरूरतों के लिए सिंधु नदी के पानी के बेसिन का 80 फीसदी इस्तेमाल करने की इजाजत देती है, लेकिन इन रिसोर्स को मैनेज करने में देश की मौजूदा नाकामी ने उसकी खेती की जमीन को कमजोर बना दिया है.