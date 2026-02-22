ETV Bharat / international

अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का हवाई हमला, रमजान में मदरसों को बनाया निशाना, महिलाओं, बच्चों समेत 20 की मौत

काबुल: पाकिस्तानी एयर फोर्स ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के बरमल जिले में एक धार्मिक मदरसे को निशाना बनाकर हमला किया. टोलो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया. टोलो न्यूज के अनुसार पाकिस्तानी जेट विमानों ने नंगरहार प्रांत के खोगयानी जिले में भी कई हवाई हमले किए.

अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने रविवार को एक्स पर पोस्ट किया कि पाकिस्तान ने नंगरहार और पक्तिका प्रांतों में हमारे आम नागरिकों पर बमबारी की. इसमें महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 20 लोग हताहत हुए.

टोलो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने शनिवार से पक्तिका के बरमल और अरगुन के साथ-साथ नंगरहार के खोगयानी, बहसोद और घनी खेल जिलों में कई हमले किए. पाकिस्तानी मीडिया सोर्स ने भी इस्लामाबाद के हवाई हमले की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि ये हमले पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर कथित आतंकवादी शिविरों पर फोकस कर किए गए.

जियो न्यूज ने पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय का हवाला देते हुए बताया कि हमलों में फितना अल ख्वारिज (FAK), उसके सहयोगी संगठनों और दाएश खोरासान प्रांत (DKP) के सात कैंप और ठिकानों को निशाना बनाया गया. साथ ही दावा किया गया कि यह कार्रवाई रमजान के दौरान इस्लामाबाद, बाजौर और बन्नू में हुए हाल के आत्मघाती हमलों के जवाब में सही और सटीक तरीके से की गई.

जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, मिनिस्ट्री ने आरोप लगाया कि सुसाइड बॉम्बिंग अफगानिस्तान के लीडरशिप और हैंडलर्स के कहने पर किए गए थे और इसकी जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और दाएश से जुड़े लोगों ने ली थी.