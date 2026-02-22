अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का हवाई हमला, रमजान में मदरसों को बनाया निशाना, महिलाओं, बच्चों समेत 20 की मौत
पाकिस्तान ने आत्मघाती हमलों के जवाब में अफगानिस्तान की सीमा के भीतर हवाई हमले किए.
Published : February 22, 2026 at 7:03 AM IST
काबुल: पाकिस्तानी एयर फोर्स ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के बरमल जिले में एक धार्मिक मदरसे को निशाना बनाकर हमला किया. टोलो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया. टोलो न्यूज के अनुसार पाकिस्तानी जेट विमानों ने नंगरहार प्रांत के खोगयानी जिले में भी कई हवाई हमले किए.
अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने रविवार को एक्स पर पोस्ट किया कि पाकिस्तान ने नंगरहार और पक्तिका प्रांतों में हमारे आम नागरिकों पर बमबारी की. इसमें महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 20 लोग हताहत हुए.
टोलो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने शनिवार से पक्तिका के बरमल और अरगुन के साथ-साथ नंगरहार के खोगयानी, बहसोद और घनी खेल जिलों में कई हमले किए. पाकिस्तानी मीडिया सोर्स ने भी इस्लामाबाद के हवाई हमले की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि ये हमले पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर कथित आतंकवादी शिविरों पर फोकस कर किए गए.
जियो न्यूज ने पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय का हवाला देते हुए बताया कि हमलों में फितना अल ख्वारिज (FAK), उसके सहयोगी संगठनों और दाएश खोरासान प्रांत (DKP) के सात कैंप और ठिकानों को निशाना बनाया गया. साथ ही दावा किया गया कि यह कार्रवाई रमजान के दौरान इस्लामाबाद, बाजौर और बन्नू में हुए हाल के आत्मघाती हमलों के जवाब में सही और सटीक तरीके से की गई.
जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, मिनिस्ट्री ने आरोप लगाया कि सुसाइड बॉम्बिंग अफगानिस्तान के लीडरशिप और हैंडलर्स के कहने पर किए गए थे और इसकी जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और दाएश से जुड़े लोगों ने ली थी.
इस्लामाबाद के इस दावे के बावजूद कि उसने बार-बार अफगान तालिबान से आतंकवादी ग्रुप को अफगान इलाके का इस्तेमाल करने से रोकने की अपील की है, पाकिस्तान खुद लंबे समय से इस इलाके में काम कर रहे अलग-अलग आतंकवादी संगठनों को सुरक्षित पनाहगाह और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए अंतरराष्ट्रीय जांच का सामना कर रहा है.
अपने बयान में पाकिस्तान ने कहा कि उसे उम्मीद है कि अंतरिम अफगान सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगी और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल होने से रोकेगी.
इसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी कहा कि वे अफगान अधिकारियों पर दोहा समझौते के तहत किए गए वादों को पूरा करने के लिए दबाव डालें. डॉन के मुताबिक, पाकिस्तान के विदेश ऑफिस ने गुरुवार को कहा कि बाजौर में एक जानलेवा हमले के बाद बॉर्डर पार तनाव बढ़ने के बीच पाकिस्तान अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए अफगानिस्तान को टारगेट करने का अधिकार रखता है.
डॉन के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, 'पाकिस्तान पूरी तरह से मांग करता है कि अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद के लिए नहीं किया जाना चाहिए. इसलिए जब तक यह मांग पूरी नहीं होती धैर्य रखते हुए सभी विकल्प खुले रहेंगे.