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अमेरिकी दूत के बयान से पाकिस्तान को 'लग गई मिर्ची', बोला- गैर जिम्मेदाराना

पाकिस्तान जिस अमेरिका की कर रहा है आलोचना, उसी से मांगे 10 अरब डॉलर की भीख.

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पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 20, 2026 at 2:46 PM IST

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इस्लामाबाद : अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के उस बयान से पाकिस्तान बौखला गया है, जिसमें गोर ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया है. पाकिस्तान ने बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री नताली बेकर को तलब किया और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर द्वारा की गई टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई.

श्रीनगर में गोर ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक बेहद खूबसूरत जगह है.गोर ने श्रीनगर की मशहूर डल झील में शिकारा की सवारी भी की और कहा कि केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा जम्मू-कश्मीर को सुरक्षित बनाने के लिए उठाए गए कदमों को देखते हुए अमेरिका जम्मू-कश्मीर यात्रा संबंधी सलाहों पर पुनर्विचार करेगा.

उनकी टिप्पणियों के कुछ घंटों बाद, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस्लामाबाद में अमेरिकी विदेश मंत्री को तलब किया और गोर की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई. गोर ट्रंप प्रशासन के दक्षिण और मध्य एशिया के विशेष दूत भी हैं.

बयान में यह बताया गया कि अमेरिकी राजदूत का “गैर जिम्मेदाराना बयान” जम्मू और कश्मीर विवाद पर संयुक्त राज्य अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे और सुस्थापित रुख का खंडन करता है, और अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की सर्वोच्चता के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता के विपरीत है.

बयान में कहा गया, “पिछले साल मई में चार दिनों तक चले संघर्ष के बाद कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव की सराहना करते हुए, अमेरिकी पक्ष से आग्रह किया गया कि वह सुनिश्चित करे कि उसके सार्वजनिक बयान जम्मू और कश्मीर की विवादित स्थिति के अनुरूप हों.”

आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान एक ओर तो अमेरिका को उसके बयान के लिए कोस रहा है, वहीं दूसरी ओर उसी अमेरिका से पैसे भी मांग रहा है. पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने कहा कि देश की विदेशी मुद्रा स्थिति मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए अमेरिका से 10 अरब डॉलर का कर्ज चाहिए.

‘बिजनेस रिकॉर्डर’ अखबार में बृहस्पतिवार को प्रकाशित एक साक्षात्कार में औरंगजेब ने जानकारी दी कि अमेरिकी वित्त मंत्रालय से यह अनुरोध किया गया है और बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है.

उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक ऋण या ऋण सुविधा हासिल करना नहीं, बल्कि विदेशी मुद्रा स्थिरता मजबूत करना और अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों को सकारात्मक संकेत देना है.

उन्होंने कहा, ‘‘यह ऋण सुविधा या कर्ज के बारे में नहीं है. यह हमारी मुद्रा स्थिरता और विदेशी मुद्रा स्थिरता के बारे में संकेत है और इससे हमें बाजार में जाने में भी मदद मिलेगी.’’

पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से बाहरी भुगतान के दबाव का सामना कर रहा है और 2023 में ‘डिफॉल्ट’ के करीब पहुंच गया था. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और द्विपक्षीय साझेदारों से समय पर मिली मदद की वजह से वह इससे बच गया.

पाकिस्तान फिलहाल 2024 में मंजूर हुए आईएमएफ के सात अरब डॉलर के सहायता कार्यक्रम को लागू कर रहा है. वहीं, सरकार अपनी साख सुधारने और अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों में नियमित पहुंच फिर हासिल करने की कोशिश कर रही है.

अमेरिका से प्रस्तावित 10 अरब डॉलर की ‘एक्सचेंज स्टैबिलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी’ ऐसे समय में सामने आई है जब पाकिस्तान अपनी बाहरी वित्तपोषण जरूरतों को पूरा करने के लिए मित्र देशों से कर्ज, जमा और बार-बार कर्ज की अवधि बढ़ाने पर आधारित वित्तीय मॉडल से दूर जाने की कोशिश कर रहा है.

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