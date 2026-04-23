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पाकिस्तान को LeT और JeM जैसे आतंकी गुटों पर नकेल कसनी चाहिए: अमेरिकी सांसद

अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने पहलगाम हमले के पीड़ितों को याद करते हुए कहा कि हमलावरों ने बेकसूर लोगों को निशाना बनाया.

US CONGRESSMAN ON PAK TERROR
अमेरिकी कांग्रेसमैन ब्रैड शेरमैन (फाइल फोटो) (ANI)
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By PTI

Published : April 23, 2026 at 10:18 AM IST

5 Min Read
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वॉशिंगटन: अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा (LeT) जैसे आतंकी संगठनों पर नकेल कसने की अपील की है, जिसका नाम 2025 के पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा है.

यहां भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित 'आतंकवाद की मानवीय कीमत' विषय पर एक प्रदर्शनी में बोलते हुए शेरमन ने पहलगाम हमले के पीड़ितों को याद किया. यह घटना की पहली बरसी थी, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी.

शेरमन ने बुधवार शाम को प्रदर्शनी में कहा, 'हमलावरों की पहचान ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ के तौर पर हुई है. उन्होंने बेकसूर लोगों को निशाना बनाया और खबरों के मुताबिक, पीड़ितों को उनके धर्म के आधार पर अलग किया. इस गुट को बड़े पैमाने पर लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ माना जाता है, जिसे पाकिस्तान में पनाह मिली हुई है.'

डेमोक्रेट नेता ने कहा, 'हमें इस मौके का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी सरकार से यह मांग करनी चाहिए कि वह लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और दूसरे आतंकवादी गुटों पर सख्ती से नकेल कसे.' कैपिटल हिल पर आयोजित यह प्रदर्शनी ऐसे समय में हुई है, जब पाकिस्तान खुद को शांतिदूत के तौर पर पेश कर रहा है और अमेरिका-ईरान के बीच सात हफ़्ते से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए मध्यस्थता की कोशिशें कर रहा है. इस कार्यक्रम में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, दोनों पार्टियों के सांसदों ने हिस्सा लिया.

इस डिजिटल प्रदर्शनी में दुनिया भर में हुए बड़े आतंकवादी हमलों को भी दिखाया गया है, जिनमें 1993 के मुंबई बम धमाके, 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले और पहलगाम हमला शामिल हैं. इसमें इन हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादी संगठनों की भी पहचान की गई है, जिनमें पाकिस्तान में मौजूद कई लोग और संगठन शामिल हैं, जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी गुट.

अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने पत्रकारों से कहा,'यह खास प्रदर्शनी असल में हमें कुछ बातें याद दिलाने का काम करती है. पहली बात, इंसानियत पर आतंकवाद का खतरा हमारे समाजों को तबाह करने पर तुला हुआ है. दुनिया भर के देशों को एक साथ आना होगा और आतंकवाद को हराने के लिए मजबूती से डटे रहना होगा.'

क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खतरे से निपटने और उसे हराने के भारत के पक्के इरादे के बारे में साफ-साफ कहा है. प्रदर्शनी में शामिल होने वाले सांसदों में माइकल बॉमगार्टनर, बिल हुइज़ेंगा और लिसा मैकक्लेन (सभी रिपब्लिकन), और जूली जॉनसन, अप्रैल डेलेनी, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, जेमी रास्किन, श्री थानेदार और जोनाथन जैक्सन (सभी डेमोक्रेट) शामिल थे.

हम इस खतरे से मिलकर लड़ने के लिए खुफिया जानकारी, विचार, नीतियां और सूचनाएं साझा कर सकते हैं. जब आप अलग-अलग होकर काम करते हैं, तो तालमेल बिठाना और असरदार तरीके से जवाब देना मुश्किल हो जाता है. साझेदारी के जरिए, हम दोनों पक्षों के कामों को मिलाकर जो तरीका काम करता है, उसे और आगे बढ़ा सकते हैं.' हाउस रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष मैकक्लेन ने कहा.

उन्होंने आगे कहा, 'कंधे से कंधा मिलाकर काम करना, जानकारी साझा करना, एक-दूसरे से सीखना और मिलकर कदम उठाना आगे बढ़ने का यही सही तरीका है.' प्रदर्शनी में मौजूद तस्वीरें और दृश्य हर पल, हर याद, हर कलाकृति और हर शब्द आतंकवाद के कारण बाधित और बदल गई जिंदगियों की कहानियाँ बयां कर रहे थे.

7 मई, 2025 को भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया, जिसका लक्ष्य आतंकवादी ढांचा था. इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में मौजूद कई आतंकवादी ढांचों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया. इस ऑपरेशन में नौ ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें लश्कर और एक अन्य आतंकवादी संगठन, ‘जैश-ए-मोहम्मद’ के मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र शामिल थे. इन्हीं जगहों से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई जाती थी और उन्हें अंजाम दिया जाता था.

बाद में पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ जवाबी हमले शुरू कर दिए. परमाणु हथियारों से लैस इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच चला यह सैन्य संघर्ष, जो लगभग 88 घंटों तक जारी रहा, 10 मई की शाम को दोनों पक्षों के बीच एक आपसी सहमति बन जाने के बाद समाप्त हो गया.

खन्ना ने कहा,'अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता 1990 के दशक में ही इस खतरे के बारे में चेतावनी दे रहे थे, लेकिन बहुत कम लोगों ने उनकी बात को गंभीरता से लिया. 11 सितंबर के हमलों के बाद, अमेरिका को एहसास हुआ कि आतंकवाद किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है. यह फैलता है और दुनिया भर में आजादी के लिए खतरा पैदा करता है.'

उन्होंने आगे कहा,'प्रधानमंत्री वाजपेयी ने सालों पहले जो कहा था, वह सच था. यह एक वैश्विक खतरा है. मैं कॉकस के सह-अध्यक्ष के तौर पर काम जारी रखने के लिए उत्सुक हूँ, ताकि खुफिया जानकारी साझा करने, रक्षा सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद की जा सके और साथ ही दुनिया भर में आज़ादी और लोकतंत्र के लिए आवाज उठाई जा सके.' कांग्रेसी रिचर्ड मैककॉर्मिक ने आतंकवाद को एक 'अनोखी बुराई' बताया, जो भारत और अमेरिका दोनों के लिए खतरा है.

मैककॉर्मिक ने कहा,'और आजादी, आत्म-निर्णय और एकता को नकारती हैं. यही हमारा साझा दुश्मन है. आतंकवाद हर किसी की समस्या है. जो लोग हिंसा के जरिए हमारी विविधता को खत्म करने की कोशिश करते हैं, और जो हमें वैसे स्वीकार नहीं करते जैसे हम हैं, वही हमारे असली दुश्मन हैं. मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं मिलकर काम करने का इंतज़ार कर रहा हूँ. हम अपनी ताकत के दम पर शांति हासिल करेंगे.'

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