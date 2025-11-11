ETV Bharat / international

पाकिस्तान : इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर विस्फोट, 12 लोगों की मौत, कई घायल

पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर हुए विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई. वहीं हादसे में कई लोग घायल हो गए.

Blast outside Islamabad court
इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर विस्फोट (ANI)
author img

By ANI

Published : November 11, 2025 at 3:24 PM IST

1 Min Read
इस्लामाबाद : पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मंगलवार को एक अदालत के बाहर आत्मघाती विस्फोट होने से 12 लोगों की मौत हो गई. पाकिस्तान टीवी ने यह जानकारी दी.

‘डॉन’ अखबार के अनुसार यह धमाका जी-11 क्षेत्र में जिला एवं सत्र अदालत के समीप मंगलवार को हुआ. विस्फोट में कई लोग घायल हुए हैं.

डॉन के अनुसार, इस्लामाबाद के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की है. विस्फोट का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है और मामले की जाँच जारी है।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में विस्फोट के बाद सुरक्षा अवरोधक के पीछे जले हुए वाहन के मलबे से आग की लपटें और धुएं का घना गुबार उठता दिखाई दे रहा है.

डॉनन्यूजटीवी के अनुसार, विस्फोट की आवाज़ छह किलोमीटर दूर तक सुनी गई. बचाव और जांच दल के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है.

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने अभी तक विस्फोट की प्रकृति या हमले के पीछे संभावित संदिग्धों के बारे में विवरण जारी नहीं किया है.

TAGGED:

PAKISTAN COURT EXPLOSION
ISLAMABAD SUICIDE ATTACK
PAKISTAN TERROR ATTACK
PAKISTAN SECURITY
ISLAMABAD BLAST

