पाकिस्तान : इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर विस्फोट, 12 लोगों की मौत, कई घायल

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मंगलवार को एक अदालत के बाहर आत्मघाती विस्फोट होने से 12 लोगों की मौत हो गई. पाकिस्तान टीवी ने यह जानकारी दी.

‘डॉन’ अखबार के अनुसार यह धमाका जी-11 क्षेत्र में जिला एवं सत्र अदालत के समीप मंगलवार को हुआ. विस्फोट में कई लोग घायल हुए हैं.

डॉन के अनुसार, इस्लामाबाद के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की है. विस्फोट का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है और मामले की जाँच जारी है।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में विस्फोट के बाद सुरक्षा अवरोधक के पीछे जले हुए वाहन के मलबे से आग की लपटें और धुएं का घना गुबार उठता दिखाई दे रहा है.