ईरान पर हमले के विरोध में पाकिस्तान में अमेरिकी कॉन्सुलेट में घुसने की कोशिश, झड़प में 9 लोगों की मौत

पाकिस्तान के कराची में रविवार में लोगों के एक समूह ने ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले का भारी विरोध हो रहा है.

प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
By ANI

Published : March 1, 2026 at 2:10 PM IST

Updated : March 1, 2026 at 2:16 PM IST

कराची: पाकिस्तान के कराची में रविवार को अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भारी झड़प में कम से कम 9 लोग मारे गए जबकि कई अन्य घायल हो गए. ये प्रदर्शन ईरान में अमेरिका- इजराइली हमलों का विरोध कर रहे थे.

जियोटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारी एमटीखान खान रोड पर कॉन्सुलेट के बाहर जमा हुए थे और पत्थर फेंकते हुए उसके परिसर में घुसने की कोशिश की. इसमें आगे कहा गया कि पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए भारी गोलाबारी की.

बचाव अधिकारियों के मुताबिक घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. जियो टीवी के मुताबिक पुलिस और रेंजर्स समेत कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने आगे हिंसा रोकने और लोगों की सुरक्षा पक्का करने के लिए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है.

विरोध के कारण इलाके में ट्रैफिक पर बहुत असर पड़ा, अधिकारियों ने सुल्तानाबाद से माई कोलाची की ओर जाने वाली सड़क बंद कर दी, जिससे काफी ट्रैफिक जाम हो गया. कराची ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, गाड़ियों के रास्ते भी बदले गए. ईरान में इजराइली-अमेरिकी हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत हो गई.

आईडीएफ के लेफ्टिनेंट कर्नल नदाव शोशानी ने रविवार को एक वीडियो मैसेज में कहा कि इजराइली डिफेंस फोर्सेज ने इन हमलों को ऑपरेशन रोरिंग लायन नाम दिया है. ये हमले अमेरिकी आर्म्ड फोर्सेज के साथ महीनों की करीबी और जॉइंट प्लानिंग के बाद किए गए हैं.

उन्होंने आगे कहा, 'हमारा मिशन इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकता. आईडीएफ इजराइल के खिलाफ उभरते खतरों को दूर करने के लिए काम करना जारी रखेगा क्योंकि किसी भी कार्रवाई की कीमत बहुत ज्यादा होती है.' रॉयटर्स ने ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से बताया कि ईरान अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद 40 दिनों का पब्लिक शोक मना रहा है.

देश के सुप्रीम लीडर के ऑफिस ने नेशनल शोक का समय घोषित किया है, जिसमें झंडे आधे झुके रहेंगे और श्रद्धांजलि देने के लिए पब्लिक गैदरिंग की योजना बनाई गई है, जो इस्लामिक रिपब्लिक के इतिहास के 37 साल के चैप्टर के खत्म होने का प्रतीक है. अयातुल्ला खामेनेई क्रांति के फाउंडर, रूहोल्लाह खुमैनी के उत्तराधिकारी थे. 1989 से उनकी 'कहानी' पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ पक्के विरोध की रही है.

