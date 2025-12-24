ETV Bharat / international

बिक गई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, घाटे में चल रही PIA को 135 अरब में खरीदा गया

इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने मंगलवार को एयरलाइंस के निजीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया. इसे एक लोकल इन्वेस्टमेंट कंपनी के लीडरशिप वाले कंसोर्टियम को 135 बिलियन रुपये में बेच दिया. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) को प्राइवेट करने का समारोह इस्लामाबाद में हुआ जहाँ लकी सीमेंट प्राइवेट एयरलाइन एयरब्लू और इन्वेस्टमेंट फर्म आरिफ हबीब समेत तीनों प्री-क्वालिफाइड पार्टियों ने अपनी सीलबंद बोलियाँ एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में जमा की.

समारोह के दूसरे चरण में बोलियां लगाई गई जहां आरिफ हबीब 115 अरब रुपये की बोली लगाकर सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले के तौर पर सामने आए. इसके बाद लकी सीमेंट ने 105.5 अरब रुपये और एयरब्लू ने 26.5 अरब रुपये की बोली लगाई. बिड खुलने के बाद सरकार ने बताया कि रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपये है. नियमों के तहत सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले दो लोगों को शुरुआती ऑक्शन प्रोसेस में मुकाबला करने का मौका दिया गया.

आरिफ हबीब और लकी सीमेंट दोनों ने एयरलाइन जीतने के लिए जमकर मुकाबला किया और धीरे-धीरे ऑफर का पैसा बढ़ाते गए, जब तक कि आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 बिलियन रुपये का ऑफर नहीं दिया, जिसे किसी ने चुनौती नहीं दी. लकी सीमेंट के एक सदस्य ने प्रतिद्वंद्वी की बड़ी पेशकश को स्वीकार करते हुए कहा, 'हम आरिफ हबीब समूह को बधाई देते हैं.'

सरकार शुरू में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी की पेशकश कर रही थी, लेकिन सफल बोली लगाने वाले के पास शेष 25 प्रतिशत शेयर खरीदने के लिए 90 दिन का समय होगा. नियमों के अनुसार पीआईए के शुरुआती 75 प्रतिशत शेयरों की बिक्री से होने वाली कमाई का 92.5 प्रतिशत हिस्सा एयरलाइन को रीइन्वेस्टमेंट के लिए दिया जाएगा, जबकि बाकी 7.5 प्रतिशत हिस्सा सरकार को ट्रांसफर किया जाएगा.