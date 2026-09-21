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पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर किया हवाई हमला, 3 लोगों की मौत

पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद अफगानिस्तान में जमींदोज मकान. ( AP )

इस्लामाबाद : पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने सोमवार को पूर्वी अफगानिस्तान में संदिग्ध आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले किए, और दावा किया कि उनमें से 28 मारे गए. वहीं काबुल में अधिकारियों ने बताया कि कम से कम तीन लोग मारे गए. दोनों देशों के बीच बॉर्डर के पास हुए हमलों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है, जिससे बॉर्डर पार दुश्मनी की संभावना बढ़ गई है और चीन समेत इलाके के देशों की इस्लामाबाद और काबुल के बीच बीच-बचाव की कोशिशों में मुश्किल आने का खतरा है. ये हमले पाकिस्तान की उस चेतावनी के बाद हुए हैं जिसमें उसने चेतावनी दी थी कि वह हाल के दिनों में बॉर्डर के पास अपने सुरक्षा बल पर हुए दो जानलेवा हमलों के बाद अफगानिस्तान के अंदर आतंकवादियों को टारगेट कर सकता है. हाल के सालों में पाकिस्तान की पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए जाने वाले आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं. यह बढ़ोतरी महीनों की सैन्य कार्रवाई के बाद हुई है. फरवरी से बॉर्डर पार लड़ाई में सैकड़ों लोग मारे गए हैं, जब पाकिस्तान ने अफगान इलाके में एयरस्ट्राइक की थी, जिसके बाद अफगानिस्तान ने जवाबी हमले किए थे. इस्लामाबाद के अधिकारियों ने ज़्यादातर हिंसा के लिए पाकिस्तानी तालिबान और उससे जुड़े आतंकवादी ग्रुप को जिम्मेदार ठहराया है. पाकिस्तानी तालिबान, अफगान तालिबान से अलग हैं, लेकिन उनके साथ हैं, जो 2021 में सत्ता में वापस आ गए. हवाई हमले के बाद बिखरे मलबे के पास बैठा अफगान नागरिक. (AP) इस बारे में दो पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि सोमवार के हवाई हमलों में 28 संदिग्ध आतंकवादी मारे गए. हालांकि, अफगानिस्तान सरकार ने कहा कि हमलों में तीन नागरिक मारे गए और चार अन्य घायल हो गए. दोनों तरफ के दावों को तुरंत अलग से वेरिफाई नहीं किया जा सका. पाकिस्तानी अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर यह बात कही क्योंकि उन्हें पब्लिक में बोलने की इजाजत नहीं थी. पाकिस्तान की सेना ने स्ट्राइक पर तुरंत कोई बयान जारी नहीं किया.