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पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर किया हवाई हमला, 3 लोगों की मौत

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमला किया, जिसमें कम से कम तीन लोगों की मौत और कई घायल हो गए.

Houses razed to the ground in Afghanistan after a Pakistani airstrike.
पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद अफगानिस्तान में जमींदोज मकान. (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : September 21, 2026 at 3:03 PM IST

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इस्लामाबाद : पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने सोमवार को पूर्वी अफगानिस्तान में संदिग्ध आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले किए, और दावा किया कि उनमें से 28 मारे गए. वहीं काबुल में अधिकारियों ने बताया कि कम से कम तीन लोग मारे गए.

दोनों देशों के बीच बॉर्डर के पास हुए हमलों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है, जिससे बॉर्डर पार दुश्मनी की संभावना बढ़ गई है और चीन समेत इलाके के देशों की इस्लामाबाद और काबुल के बीच बीच-बचाव की कोशिशों में मुश्किल आने का खतरा है.

ये हमले पाकिस्तान की उस चेतावनी के बाद हुए हैं जिसमें उसने चेतावनी दी थी कि वह हाल के दिनों में बॉर्डर के पास अपने सुरक्षा बल पर हुए दो जानलेवा हमलों के बाद अफगानिस्तान के अंदर आतंकवादियों को टारगेट कर सकता है. हाल के सालों में पाकिस्तान की पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए जाने वाले आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं.

यह बढ़ोतरी महीनों की सैन्य कार्रवाई के बाद हुई है. फरवरी से बॉर्डर पार लड़ाई में सैकड़ों लोग मारे गए हैं, जब पाकिस्तान ने अफगान इलाके में एयरस्ट्राइक की थी, जिसके बाद अफगानिस्तान ने जवाबी हमले किए थे.

इस्लामाबाद के अधिकारियों ने ज़्यादातर हिंसा के लिए पाकिस्तानी तालिबान और उससे जुड़े आतंकवादी ग्रुप को जिम्मेदार ठहराया है. पाकिस्तानी तालिबान, अफगान तालिबान से अलग हैं, लेकिन उनके साथ हैं, जो 2021 में सत्ता में वापस आ गए.

An Afghan civilian sits near debris scattered after an airstrike.
हवाई हमले के बाद बिखरे मलबे के पास बैठा अफगान नागरिक. (AP)

इस बारे में दो पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि सोमवार के हवाई हमलों में 28 संदिग्ध आतंकवादी मारे गए. हालांकि, अफगानिस्तान सरकार ने कहा कि हमलों में तीन नागरिक मारे गए और चार अन्य घायल हो गए.

दोनों तरफ के दावों को तुरंत अलग से वेरिफाई नहीं किया जा सका. पाकिस्तानी अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर यह बात कही क्योंकि उन्हें पब्लिक में बोलने की इजाजत नहीं थी. पाकिस्तान की सेना ने स्ट्राइक पर तुरंत कोई बयान जारी नहीं किया.

दूसरी तरफ एक्स पर एक पोस्ट में, अफगान तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एयरस्ट्राइक की निंदा की और कहा कि जवाब दिया जाएगा..“हम इस हमले और ज़ुल्म की निंदा करते हैं, इसे ऐसे अपराधों को दोहराव मानते हैं."

उन्होंने लिखा, "पाकिस्तानी सैन्य हलकों ने एक बार फिर अपने देश की सुरक्षा विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ऐसा अपराध किया है."

अफगान सरकार के उपर प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने कहा कि हमले सुबह करीब 3 बजे कुनार प्रांत के नर्गल जिले और पक्तिका प्रांत के बरमल जिले में हुए. शुरुआती जानकारी का हवाला देते हुए, फितरत ने कहा कि नूरगल के पठान गांव में नूर अहमद नाम के एक ग्रामीण का घर तबाह हो गया, जिसमें अहमद और उसके परिवार के दो सदस्यों की मौत हो गई और चार अन्य रिश्तेदार घायल हो गए.

फितरत ने कहा कि बरमल के रखाह और तोर कुंडी इलाकों में हमलों में एक दुकान और एक खाली घर नष्ट हो गया, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ. ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब एक दिन पहले ही अफगान बॉर्डर के पास उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक जिले हांगू में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में दो आर्मी अधिकारियों समेत छह पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए थे.

इसके बाद शुक्रवार को पाकिस्तान के कोहाट शहर में एक जानलेवा हमला हुआ, जिसमें एक सुसाइड बॉम्बर ने पुलिस कंपाउंड के अंदर एक मस्जिद पर हमला किया और आठ बंदूकधारियों ने ऑफिस में घुसकर 20 घंटे तक गोलीबारी की.

पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 21 लोग मारे गए, जिनमें से ज़्यादातर पुलिस अधिकारी थे और 100 से ज़्यादा घायल हो गए. पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने शनिवार को चेतावनी दी कि पाकिस्तान में हुए हमलों के जवाब में देश अफगानिस्तान के अंदर आतंकवादियों पर हमला कर सकता है.

मंत्रालय ने कोहाट हमले के लिए अफगानिस्तान में मौजूद आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया और अफगान तालिबान सरकार पर पाकिस्तान में हमले करने वाले ग्रुप को पनाह देने और समर्थन करने का आरोप लगाया.

ये भी पढ़ें- ईरान ने चेतावनी जारी करते हुए किया दावा, अमेरिका फिर से हमले की तैयारी में जुटा

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