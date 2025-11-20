ETV Bharat / international

रावलपिंडी ATC ने अलीमा खान के अरेस्ट वारंट वापस लिए, फ्रीज की गई संपत्तियों पर जवाब मांगा

रावलपिंडी: रावलपिंडी की एक एंटी-टेररिज्म कोर्ट (ATC) ने गुरुवार को PTI के फाउंडर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान के लिए पहले जारी किए गए अरेस्ट वारंट वापस ले लिए. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिकअलीमा कोर्ट में पेश हुईं और उन्होंने एक कम्प्लायंस रिपोर्ट जमा की. जज के उन्हें 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपये के नए श्योरिटी बॉन्ड भरने का निर्देश देने के बाद वारंट कैंसिल कर दिए गए.

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला पिछले साल नवंबर में PTI के एक प्रोटेस्ट से जुड़ा है, जिसके लिए कोर्ट ने अलीमा के लगातार गैरहाजिर रहने पर बार-बार अरेस्ट वारंट जारी किए थे. अलीमा का कहना है कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके खिलाफ लगे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं.

फ्रीजिंग ऑर्डर को पलटने की मांग

पहले की सुनवाई में कोर्ट ने अधिकारियों को अलीमा का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने और उनके बैंक अकाउंट फ्रीज करने का आदेश दिया था. गुरुवार की कार्रवाई के दौरान, अलीमा ने फ्रीजिंग ऑर्डर को पलटने की मांग करते हुए एक एप्लीकेशन दी, जिसमें उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से उन्हें परेशानी हुई है और इसका सही कानूनी आधार नहीं है. इसके बाद कोर्ट ने प्रॉसिक्यूशन को नोटिस जारी कर इस मामले पर उनका जवाब मांगा.

डॉन ने रिपोर्ट किया कि जज इस बात का रिव्यू करेंगे कि क्या फ्रीजिंग ऑर्डर कानूनी तौर पर सही थे और क्या उन्हें लागू रहना चाहिए. इसके बाद सुनवाई 26 नवंबर तक के लिए टाल दी गई और प्रॉसिक्यूशन को अगली तारीख से पहले अपना जवाब फाइल करने का निर्देश दिया गया.