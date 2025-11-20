ETV Bharat / international

रावलपिंडी ATC ने अलीमा खान के अरेस्ट वारंट वापस लिए, फ्रीज की गई संपत्तियों पर जवाब मांगा

पाकिस्तान के रावलपिंडी ATC ने अलीमा खान के अरेस्ट वारंट वापस लिए, फ्रीज की गई संपत्तियों पर जवाब मांगा.

Aleema Khan
रावलपिंडी ATC ने अलीमा खान के अरेस्ट वारंट वापस लिए (ANI)
author img

By ANI

Published : November 20, 2025 at 3:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रावलपिंडी: रावलपिंडी की एक एंटी-टेररिज्म कोर्ट (ATC) ने गुरुवार को PTI के फाउंडर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान के लिए पहले जारी किए गए अरेस्ट वारंट वापस ले लिए. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिकअलीमा कोर्ट में पेश हुईं और उन्होंने एक कम्प्लायंस रिपोर्ट जमा की. जज के उन्हें 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपये के नए श्योरिटी बॉन्ड भरने का निर्देश देने के बाद वारंट कैंसिल कर दिए गए.

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला पिछले साल नवंबर में PTI के एक प्रोटेस्ट से जुड़ा है, जिसके लिए कोर्ट ने अलीमा के लगातार गैरहाजिर रहने पर बार-बार अरेस्ट वारंट जारी किए थे. अलीमा का कहना है कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके खिलाफ लगे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं.

फ्रीजिंग ऑर्डर को पलटने की मांग
पहले की सुनवाई में कोर्ट ने अधिकारियों को अलीमा का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने और उनके बैंक अकाउंट फ्रीज करने का आदेश दिया था. गुरुवार की कार्रवाई के दौरान, अलीमा ने फ्रीजिंग ऑर्डर को पलटने की मांग करते हुए एक एप्लीकेशन दी, जिसमें उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से उन्हें परेशानी हुई है और इसका सही कानूनी आधार नहीं है. इसके बाद कोर्ट ने प्रॉसिक्यूशन को नोटिस जारी कर इस मामले पर उनका जवाब मांगा.

डॉन ने रिपोर्ट किया कि जज इस बात का रिव्यू करेंगे कि क्या फ्रीजिंग ऑर्डर कानूनी तौर पर सही थे और क्या उन्हें लागू रहना चाहिए. इसके बाद सुनवाई 26 नवंबर तक के लिए टाल दी गई और प्रॉसिक्यूशन को अगली तारीख से पहले अपना जवाब फाइल करने का निर्देश दिया गया.

एंटी-टेररिज्म एक्ट
यह मामला पिछले साल PTI के 26 नवंबर के प्रोटेस्ट से जुड़ी अशांति के संबंध में एंटी-टेररिज्म एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत लगाए गए आरोपों से निकला है. 10,000 से ज्यादा PTI सपोर्टर पाबंदियों को तोड़ते हुए इस्लामाबाद में घुस गए थे और उन्हें रोकने के लिए तैनात करीब 20,000 सिक्योरिटी वालों से भिड़ गए थे.

रेड जोन में एक दिन की तनातनी तब खत्म हुई जब PTI लीडरशिप ने अचानक अपने प्लान किए गए धरने को कुछ समय के लिए रद्द कर दिया. बाद में PTI नेताओं के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड और एंटी-टेररिज्म एक्ट की धारा 7 के तहत कई केस दर्ज किए गए.

टैक्शिला पुलिस स्टेशन में दो केस दर्ज किए गए, जबकि सादिकाबाद और नसीराबाद पुलिस स्टेशनों में एक-एक केस दर्ज किया गया. अलीमा और 10 अन्य लोगों का नाम सादिकाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में दर्ज किया गया था.

यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश के ज्यूडिशियल अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल की जाए: सुप्रीम कोर्ट

TAGGED:

RAWALPINDI
ALEEMA KHAN
IMRAN KHAN
ATC WITHDRAWS ARREST WARRANTS
PAKISTAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

India US Defence Deal: भारत को मिलेंगे 93 मिलियन डॉलर के घातक हथियार, मिसाइल और तोपें मिलेंगी

Explainer: दिल्ली के यमुना नदी में विकसित हो रही क्रूज पर्यटन सेवा, जानिए सरकार का पूरा प्लान

IITF में दिखी 'नए भारत' की रक्षा शक्ति, यहां हथियारों से लेकर हाई-टेक ड्रोन तक की प्रदर्शनी

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.