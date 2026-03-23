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हॉर्मुज में अवरोध के बीच पाकिस्तान ने ईंधन की कीमतें 200फीसदी बढ़ाई

इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने रविवार को फैसला किया कि वह हाई-ऑक्टेन ईंधन का किराया प्रति लीटर 200 पाकिस्तानी रुपये (PKR) बढ़ा देगा, जिससे इसकी कीमत 100 पाकिस्तानी रुपये से बढ़कर 300 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर हो जाएगी.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई-ऑक्टेन फ़्यूल पर लगने वाले टैक्स में बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. यह फैसला शरीफ की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया. इसमें उन्होंने फ़्यूल की कीमतों और आर्थिक राहत से जुड़े मामलों की समीक्षा की. एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक हाई-ऑक्टेन फ़्यूल की कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए और हवाई सफर के खर्च पर नहीं पड़ेगा.

इस बैठक में कानून और न्याय मंत्री आजम नजीर तारार, वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब, सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तारार, और पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक के साथ-साथ सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए. इससे पहले 6 मार्च को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.

एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल आया, जिससे घरेलू ऊर्जा लागत पर दबाव बढ़ गया. इस घोषणा को पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप प्रधानमंत्री (DPM) इशाक डार और वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब की मौजूदगी में किया.