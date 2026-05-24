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पाकिस्तान: क्वेटा में रेलवे ट्रैक पर भीषण ब्लास्ट, 20 से अधिक घायल

हादसे के बाद संबंधित संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. विस्तार से पढ़ें.

PAKISTAN QUETTA MASSIVE EXPLOSION
क्वेटा में रेलवे ट्रैक पर भीषण ब्लास्ट, 20 से अधिक घायल (IANS)
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By PTI

Published : May 24, 2026 at 12:28 PM IST

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कराची: पाकिस्तान के ब्लूचिस्तान प्रांत में रविवार को रेलवे ट्रैक पर एक शक्तिशाली ब्लास्ट होने की खबर मिली है. इस हादसे में कम से कम 20 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है. पाक अधिकारियों ने खबर की पुष्टि की है.

पाकिस्तान पुलिस ने बताया कि धमाके में एक ट्रेन को थोड़ा नुकसान हुआ, जबकि इलाके में खड़ी 10 गाड़ियों को भी नुकसान हुआ. पाकिस्तान की जियो न्यूज़ ने बताया कि धमाके की वजह से आस-पास की इमारतों की खिड़कियां और कांच के पैनल टूट गए. जानकारी के मुताबिक यह धमाका रविवार को क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ. घटना के बाद, क्वेटा के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई और स्थिति को संभालने के लिए डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया.

रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे अधिकारियों ने बताया कि धमाके के बाद पेशावर जाने वाली जफ्फार एक्सप्रेस को एहतियात के तौर पर क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया है. पाकिस्तान के गृह मंत्री के प्रवक्ता बाबर यूसुफजई ने कहा कि शहर में धमाके के बाद सभी संबंधित संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. उन्होंने लोगों से कहा कि वे ब्लास्ट वाली जगह के पास इकट्ठा न हों ताकि सुरक्षा पक्की हो सके और इमरजेंसी टीमों को बिना किसी रुकावट के बचाव का काम करने दिया जा सके.

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