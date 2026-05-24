पाकिस्तान: क्वेटा में रेलवे ट्रैक पर भीषण ब्लास्ट, 20 से अधिक घायल
हादसे के बाद संबंधित संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. विस्तार से पढ़ें.
By PTI
Published : May 24, 2026 at 12:28 PM IST
कराची: पाकिस्तान के ब्लूचिस्तान प्रांत में रविवार को रेलवे ट्रैक पर एक शक्तिशाली ब्लास्ट होने की खबर मिली है. इस हादसे में कम से कम 20 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है. पाक अधिकारियों ने खबर की पुष्टि की है.
पाकिस्तान पुलिस ने बताया कि धमाके में एक ट्रेन को थोड़ा नुकसान हुआ, जबकि इलाके में खड़ी 10 गाड़ियों को भी नुकसान हुआ. पाकिस्तान की जियो न्यूज़ ने बताया कि धमाके की वजह से आस-पास की इमारतों की खिड़कियां और कांच के पैनल टूट गए. जानकारी के मुताबिक यह धमाका रविवार को क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ. घटना के बाद, क्वेटा के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई और स्थिति को संभालने के लिए डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया.
فتنہ ہندستان کی کوئٹہ میں ایک بار پھر امن تباہ کرنے کی کوشش ‼️‼️— PakVocals (@PakVocals) May 24, 2026
عالمی سطح پر پاکستان کو ملنے والی کامیابیاں بھارت اور اس کی پراکسی فتنہ الہندستان کو ہضم نہ ہوسکیں
بھارت کی ایما پر فتنہ ہندوتان کی بزدلانہ کارروائی
امن دشمنوں کی ایک بار پھر نہتے لوگوں کو نشانہ بنا ڈالا
چمن… pic.twitter.com/7vtFeALcmu
रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे अधिकारियों ने बताया कि धमाके के बाद पेशावर जाने वाली जफ्फार एक्सप्रेस को एहतियात के तौर पर क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया है. पाकिस्तान के गृह मंत्री के प्रवक्ता बाबर यूसुफजई ने कहा कि शहर में धमाके के बाद सभी संबंधित संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. उन्होंने लोगों से कहा कि वे ब्लास्ट वाली जगह के पास इकट्ठा न हों ताकि सुरक्षा पक्की हो सके और इमरजेंसी टीमों को बिना किसी रुकावट के बचाव का काम करने दिया जा सके.
Breaking: At least 30 people have been killed and over 70 have been injured as a train that had just picked passengers from Quetta military cantonment became target of a massive SVBIED attack in Quetta.— The Balochistan Post - English (@TBPEnglish) May 24, 2026
This is a developing story. pic.twitter.com/Cgojdtzhj9
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