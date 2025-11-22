पाकिस्तान: इमरान की बहनों से दुर्व्यवहार और 27वें संविधान संशोधन के खिलाफ PTI, TTAP समर्थक सड़क पर उतरे

ETV Bharat / international

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में एक बार फिर कोहराम मचा है. 27वें संविधान संशोधन और पूर्व पीएम इमरान की बहनों से दुर्व्यवहार को लेकर लोगों में उबाल है. इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) और तहरीक तहफ्फुज आईन-ए-पाकिस्तान (TTAP) समर्थकों ने सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन किया.

पीटीआई और टीटीएपी ने 27वें संविधान संशोधन और रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर पीटीआई के फाउंडर इमरान खान की बहनों के साथ कथित बुरे बर्ताव का विरोध करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कराची में मिलकर प्रदर्शन किए.

डॉन के मुताबिक कराची में पुलिस ने शुक्रवार को करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया ताकि वे तय प्रोटेस्ट की जगह पर न पहुंच सकें. तहरीक तहफ्फुज आईन-ए-पाकिस्तान के मार्च करने के प्लान के ऐलान के बाद पीटीआई के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जुनैद अकबर के कहने पर खैबर पख्तूनख्वा में रैलियां की गई.

जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन में पीटीआई कार्यकर्ताओं ने इमरान खान की तस्वीरें लेकर नारे लगाए. डॉन ने बताया कि पेशावर प्रेस क्लब के बाहर बड़ी संख्या पार्टी कार्यकर्ता एक प्रदर्शन में इकट्ठा हुए. इसे लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर मीना खान अफरीदी, एमएनए शेर अली अरबाब और पीटीआई के जिला अध्यक्ष इरफान सलीम ने संबोधित किया.

अफरीदी ने समर्थकों से कहा कि इमरान खान ने टीटीएपी लीडरशिप को दो रास्ते दिए हैं. उन्होंने कहा, 'पहला ऑप्शन सभी बाकी मुद्दों को सुलझाने के लिए सत्ता में बैठे लोगों से बातचीत करना है. कहा कि अगर बातचीत फेल हो जाती है, तो दूसरा ऑप्शन पूरे देश में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना होगा.'

अफरीदी ने 27वें अमेंडमेंट के तहत मिली इम्यूनिटी की भी आलोचना की और भीड़ से कहा, 'इम्यूनिटी गैर-इस्लामी, अनैतिक और परंपराओं का उल्लंघन है.' उन्होंने कहा कि इस अमेंडमेंट ने 1973 के संविधान को खत्म कर दिया है. उन्होंने इंसाफ लॉयर्स फोरम से अमेंडमेंट को चुनौती देने और लोगों का सपोर्ट जुटाने की अपील की .​ सलीम ने कहा कि पार्टी का संविधान की सुप्रीमेसी, कानून के राज और ह्यूमन राइट्स के लिए कैंपेन तब तक जारी रहेगा जब तक उसके मकसद पूरे नहीं हो जाते.

रिपोर्ट के मुताबिक केपी के कई जिलों में भी विरोध प्रदर्शन हुए. स्वाबी में पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह एक फर्जी चुनाव के जरिए सत्ता में आई. स्वाबी-जहांगीरा रोड पर एमएनए शाहराम तराकई ने कहा कि आतंकवादियों पर इस्लामाबाद की अदालतों में कभी मुकदमा नहीं चला, लेकिन पीटीआई नेताओं पर वहां मुकदमा चलाया गया ताकि उन्हें लोगों की सेवा करने से रोका जा सके. प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे लहराए और 27वां अमेंडमेंट वापस लो और संविधान अमर रहे के नारे लगाए. एमएनए खान ने दावा किया कि यह अमेंडमेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को चुनावों से रोकने के लिए बनाया गया था.

इसरार ने लोगों से कहा कि इमरान खान की बहनों के साथ जो बर्ताव हुआ वह बर्दाश्त से बाहर था और कहा कि सरकार पीटीआई को पूरी तरह खत्म करना चाहती है. उन्होंने कहा कि शासक न्यायिक आजादी को कमजोर करने के लिए 'फॉर्म 47' का इस्तेमाल कर रहे हैं. बट्टाग्राम में प्रदर्शनकारी काराकोरम हाईवे पर इकट्ठा हुए और उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करने वाले प्लेकार्ड पकड़े हुए थे. डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नियाज मुहम्मद खान ट्रैंड ने कहा कि पाकिस्तान इस्लामी उसूलों पर बना है और उन्होंने कहा कि जवाबदेही सभी पर लागू होती है.

उन्होंने पीएमएल-एन सरकार पर 27वें अमेंडमेंट के जरिए खुद को कानून से ऊपर रखने का आरोप लगाया और कहा कि इसका मकसद सरकार के मिसमैनेजमेंट, करप्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव नाकामियों को छिपाना है. उन्होंने आगे पीटीआई और उसकी लीडरशिप को साइडलाइन करने की कोशिशों का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि पार्टी देश में सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल ताकत बनी हुई है.

डॉन ने रिपोर्ट किया कि बाजौर में वार मामुंड तहसील के सेवई इलाके में एक प्रदर्शन में पीटीआई के कई समर्थक इकट्ठा हुए और उन्होंने पीएमएल-एल के नेतृत्व वाले फेडरल गठबंधन के खिलाफ नारे लगाए. उन्होंने इस बदलाव को न्याय व्यवस्था को और नुकसान पहुंचाने की कोशिश बताया.

पंजाब में पीटीआई की चीफ ऑर्गनाइजर आलिया हमजा ने पार्टी के सभी टिकट होल्डर्स को मिलकर किए गए विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने का निर्देश दिया और उनसे काली पट्टी पहनने और प्लेकार्ड लेकर चलने की अपील की. ​​शाम तक पूरे प्रांत में सिर्फ कुछ जगहों पर ही प्रदर्शनों की खबर मिली. एक्स पर पोस्ट किए गए एक मैसेज में हमजा ने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे और कहा कि भाग लेने वालों ने विरोध प्लेकार्ड पकड़े हुए थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया.

