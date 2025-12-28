'ऑपरेशन सिंदूर' से सहम गया था पाक शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रपति जरदारी का बड़ा कबूलनामा
पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कबूल किया है कि भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान उन्हें बंकर में छिपने की सलाह दी गई थी.
Published : December 28, 2025 at 3:34 PM IST
इस्लामाबाद: 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जो तेज और सटीक जवाबी कार्रवाई की, उससे न सिर्फ पड़ोसी देश की मिलिट्री में खलबली मच गई, बल्कि उसके टॉप लीडरशिप में भी डर बैठ गया. अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने माना है कि उन्हें मई में तनाव बढ़ने के दौरान बंकर में पनाह लेने की सलाह दी गई थी.
शनिवार को एक इवेंट में बोलते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने बताया कि मई में भारत के जवाबी हमलों के दौरान, उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें सुरक्षा के लिए तुरंत बंकर में जाने की सलाह दी थी. इससे पता चलता है कि भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व में कितना डर था. मई में हुई इस कार्रवाई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था, जिसका मकसद पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेना था, जिसमें 26 आम लोग मारे गए थे.
भारतीय सशस्त्र बलों ने मई 2025 में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर रणनीतिक रूप से सटीक हमले किए, ये हमले पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर (PoK) में 9 टेरर कैंप को टारगेट करने वाले ऑपरेशन के बाद किए गए थे.
हालांकि, पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी ने मिलिट्री सेक्रेटरी की सलाह को नजरअंदाज कर दिया था और बंकर में घुसने से मना कर दिया था. जरदारी ने कहा, "मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी वहां थे. वह मेरे पास आए और बोले, 'सर, जंग शुरू हो गई है. मैंने असल में उन्हें चार दिन पहले ही बता दिया था कि जंग होने वाली है, लेकिन वह मेरे पास आए और बोले, 'सर, चलो बंकरों में चलते हैं.' मैंने कहा, "अगर शहादत मिलनी है, तो यहीं मिलेगी. नेता बंकरों में नहीं मरते. वे जंग के मैदान में मरते हैं. वे बंकरों में बैठकर नहीं मरते."
जरदारी ने कहा कि भारतीय सेना ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया. जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव और गहरा गया, जिसके कारण पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार गोलाबारी बढ़ गई और भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की. एक हैरान करने वाला घटनाक्रम तब हुआ जब पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन्स (DGMO) ने भारत के DGMO को सीजफायर का प्रस्ताव दिया, जिसे मान लिया गया.
पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO को सीजफायर का प्रस्ताव देने के लिए फोन किया, जिसे भारत ने मान लिया. उस समय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी इसकी पुष्टि की थी कि पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का प्रस्ताव आया था, जिसके बाद दोनों पक्ष सभी मिलिट्री ऑपरेशन रोकने पर सहमत हुए.
