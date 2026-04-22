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शहबाज शरीफ ने ईरान के साथ युद्धविराम बढ़ाने के लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा किया

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (फाइल फोटो) ( IANS )

By PTI 4 Min Read

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ संघर्ष-विराम की अवधि बढ़ाने के लिए आभार व्यक्त किया. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक व्यापक शांति समझौता कर पाने में सफल होंगे. सीजफायर की समय सीमा खत्म होने से एक दिन पहले मंगलवार को ट्रंप ने पाकिस्तान के नेताओं के कहने पर ईरान के साथ सीजफायर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, जबकि शांति वार्ता का एक नया दौर अभी भी रुका हुआ है. पाकिस्तान ने बातचीत के अगले दौर की मेजबानी करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब ईरान ने बातचीत फिर से शुरू करने की कोशिशों को ठुकरा दिया, तो व्हाइट हाउस ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की इस्लामाबाद की प्रस्तावित यात्रा को रद्द कर दिया. पाकिस्तान ने बातचीत के दूसरे दौर को लेकर बनी अनिश्चितता की वजह से सीजफायर को आगे बढ़ाने की अपील की थी. उम्मीद है कि यह दौर इस हफ़्ते के आखिर में होगा. पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने मंगलवार को कहा था कि सीजफायर 22 अप्रैल को सुबह 4:50 बजे पीएसटी पर खत्म होने वाला था. ट्रंप के सीजफायर को आगे बढ़ाने के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री शरीफ ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया. शरीफ ने कहा, 'अपनी ओर से और फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ओर से मैं राष्ट्रपति ट्रंप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी उस गुजारिश को मान लिया जिसमें हमने सीजफ़ायर को आगे बढ़ाने की बात कही थी, ताकि चल रही कूटनीतिक कोशिशें अपना काम कर सकें.' पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पर जो भरोसा और विश्वास जताया गया है उसे देखते हुए पाकिस्तान इस झगड़े के बातचीत से हल के लिए अपनी पूरी कोशिशें जारी रखेगा.