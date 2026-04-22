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शहबाज शरीफ ने ईरान के साथ युद्धविराम बढ़ाने के लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा किया

शहबाज ने कहा कि हम पर जो भरोसा, विश्वास जताया गया उसके मद्देनजर युद्धविराम को लेकर बातचीत से हल निकालने के लिए पूरी कोशिश करेंगे.

Shehbaz Sharif thanks Trump
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (फाइल फोटो) (IANS)
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By PTI

Published : April 22, 2026 at 8:07 AM IST

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ संघर्ष-विराम की अवधि बढ़ाने के लिए आभार व्यक्त किया. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक व्यापक शांति समझौता कर पाने में सफल होंगे.

सीजफायर की समय सीमा खत्म होने से एक दिन पहले मंगलवार को ट्रंप ने पाकिस्तान के नेताओं के कहने पर ईरान के साथ सीजफायर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, जबकि शांति वार्ता का एक नया दौर अभी भी रुका हुआ है.

पाकिस्तान ने बातचीत के अगले दौर की मेजबानी करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब ईरान ने बातचीत फिर से शुरू करने की कोशिशों को ठुकरा दिया, तो व्हाइट हाउस ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की इस्लामाबाद की प्रस्तावित यात्रा को रद्द कर दिया.

पाकिस्तान ने बातचीत के दूसरे दौर को लेकर बनी अनिश्चितता की वजह से सीजफायर को आगे बढ़ाने की अपील की थी. उम्मीद है कि यह दौर इस हफ़्ते के आखिर में होगा. पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने मंगलवार को कहा था कि सीजफायर 22 अप्रैल को सुबह 4:50 बजे पीएसटी पर खत्म होने वाला था.

ट्रंप के सीजफायर को आगे बढ़ाने के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री शरीफ ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया. शरीफ ने कहा, 'अपनी ओर से और फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ओर से मैं राष्ट्रपति ट्रंप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी उस गुजारिश को मान लिया जिसमें हमने सीजफ़ायर को आगे बढ़ाने की बात कही थी, ताकि चल रही कूटनीतिक कोशिशें अपना काम कर सकें.' पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पर जो भरोसा और विश्वास जताया गया है उसे देखते हुए पाकिस्तान इस झगड़े के बातचीत से हल के लिए अपनी पूरी कोशिशें जारी रखेगा.

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष सीजफ़ायर का पालन करते रहेंगे और इस झगड़े को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत के दूसरे दौर में एक पूरी ‘शांति संधि’ पर पहुँच पाएँगे.' ट्रंप ने कहा कि सीजफ़ायर तब तक लागू रहेगा जब तक तेहरान कोई एकजुट प्रस्ताव पेश नहीं कर देता और बातचीत किसी न किसी तरह पूरी नहीं हो जाती.

अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा, 'इस बात के आधार पर कि ईरान की सरकार बुरी तरह से टूटी हुई है, जो अचानक नहीं हुआ और, फील्ड मार्शल असीम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध पर, हमसे ईरान देश पर अपना हमला तब तक रोकने के लिए कहा गया है जब तक उनके नेता और प्रतिनिधि एक साथ कोई प्रस्ताव नहीं ला देते.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'इसलिए मैंने अपनी सेना को ब्लॉकेड जारी रखने और बाकी सभी मामलों में तैयार और सक्षम रहने का निर्देश दिया है, और इसलिए सीजफ़ायर को तब तक बढ़ाएंगे जब तक उनका प्रस्ताव जमा नहीं हो जाता और किसी न किसी तरह से बातचीत पूरी नहीं हो जाती.'

हालांकि अगले दौर की बातचीत की तारीख पर अभी भी कोई साफ जानकारी नहीं थी. पाकिस्तान ने प्रस्तावित बातचीत की तैयारी में 10,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मियों को तैनात करने सहित सुरक्षा के कड़े कदम उठाए हैं.

11 और 12 अप्रैल को हुई अमेरिका-ईरान बातचीत के पहले दौर में कोई खास सफलता नहीं मिली, जिसके बाद मेजबान देश पाकिस्तान ने तनाव कम करने और बातचीत के एक और दौर की उम्मीदें जगाने के लिए जोरदार कूटनीतिक कोशिशें शुरू कर दी.

बातचीत को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री इशाक डार ने मंगलवार को दोनों पक्षों से दो हफ़्ते के सीजफ़ायर को आगे बढ़ाने और कूटनीति को एक मौका देने की अपील की. ईरान युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों के साथ हुई थी.

ये भी पढ़ें- ट्रंप ने ईरान के साथ बढ़ाया युद्धविराम, जारी रहेगी नाकेबंदी

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