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शहबाज शरीफ ने पेजेशकियान के साथ क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की

अमेरिकी वार्ताकारों को सोमवार को इस्लामाबाद भेजने के ट्रंप के ऐलान के बीच शहबाज ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान के साथ वार्ता की.

SHEHBAZ SHARIF DISCUSSES PEZESHKIAN
ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाक़ात की (IANS)
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By PTI

Published : April 20, 2026 at 9:15 AM IST

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इस्लामाबाद: प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से बात की और मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की. वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को इस्लामाबाद में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के दौरे की घोषणा की, जो बातचीत के दूसरे दौर के लिए होगा.

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने एक बयान में कहा, 'रविवार को राष्ट्रपति पेजेशकियान के साथ टेलीफ़ोन पर बातचीत में पीएम शरीफ ने कई विश्व नेताओं के साथ अपनी हाल की मुलाकातों पर चर्चा की. इनमें सऊदी अरब, कतर और तुर्की के नेता शामिल थे.'

बयान में आगे कहा गया, 'लगभग 45 मिनट तक चली उनकी गर्मजोशी भरी और सौहार्दपूर्ण बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा की.' यह बातचीत ऐसे समय में हुई जब रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि अमेरिकी वार्ताकार ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए सोमवार को इस्लामाबाद में होंगे.

ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में कहा, 'मेरे प्रतिनिधि इस्लामाबाद, पाकिस्तान जा रहे हैं, वे बातचीत के लिए कल शाम वहाँ पहुँचेंगे.' बातचीत के दूसरे दौर में तेहरान की भागीदारी के बारे में ईरान की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई थी.

अमेरिका और ईरान ने 11 और 12 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अपने आपसी झगड़े को खत्म करने के मकसद से सीधी बातचीत की. यह एक दुर्लभ मौका था, लेकिन बातचीत बिना किसी समझौते के ही खत्म हो गई. ट्रंप द्वारा बातचीत के नए दौर की घोषणा से दो हफ़्ते के उस सीजफायर (युद्धविराम) को आगे बढ़ाने की उम्मीदें जगी हैं, जो बुधवार को खत्म हो रहा है.

पीएमओ ने बताया कि शरीफ ने इस्लामाबाद में बातचीत के पहले दौर के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने पर ईरानी राष्ट्रपति का शुक्रिया भी अदा किया. बयान में कहा गया, 'प्रधानमंत्री ने इस बात को फिर से दोहराया कि दोस्तों और साझेदारों के सहयोग से, पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के अपने ईमानदार और सच्चे प्रयासों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेगा.'

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार बयान में कहा गया, 'राष्ट्रपति पेजेशकियान ने शांति प्रयासों की सफलता के प्रति पाकिस्तान की मजबूत प्रतिबद्धता के लिए पीएम शहबाज और रक्षा बलों के प्रमुख मुनीर का शुक्रिया अदा किया और साथ ही यह भी भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में ईरान और पाकिस्तान के बीच संबंध और भी ज़्यादा मजबूत होते रहेंगे.'

ये भी पढ़ें- ईरान ने इस्लामाबाद में बातचीत के दूसरे दौर को ठुकराया, संघर्ष-विराम उल्लंघन का दिया हवाला

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