पाकिस्तान नेवी ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया, समुद्र और जमीन दोनों जगहों पर लगा सकती निशाना

ISPR ने कहा कि यह मिसाइल समुद्र और जमीन दोनों जगहों पर बहुत सटीकता से निशाना लगा सकती है.

Pakistan Navy
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ. (फाइल) (IANS)
By PTI

Published : November 26, 2025 at 4:16 PM IST

2 Min Read
कराचीः पाकिस्तानी नेवी ने देश में बनी शिप से लॉन्च होने वाली एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है. इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के एक बयान के मुताबिक, यह टेस्ट मंगलवार को लोकल तौर पर बने नेवल प्लेटफॉर्म से किया गया. दावा किया गया कि इस परीक्षण से देश की डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ी है.

ISPR ने कहा कि यह मिसाइल समुद्र और जमीन दोनों जगहों पर बहुत सटीकता से निशाना लगा सकती है. इसमें एडवांस्ड गाइडेंस टेक्नोलॉजी और बेहतर मैनूवरेबिलिटी फीचर्स लगे होने का भी दावा किया गया है.

पाकिस्तानी नौसेना के प्रवक्ता ने कहा कि "यह सफल परीक्षण देश की बढ़ती तकनीकी विशेषज्ञता को दर्शाता है. राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए नौसेना की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है."

राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और सेना प्रमुखों ने इस कामयाबी में शामिल सभी यूनिट्स, साइंटिस्ट्स और इंजीनियरों को बधाई दी.

भारत के साथ मई में हुए संघर्ष के बाद से, पाकिस्तान अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने पर फोकस कर रहा है. सितंबर में, पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी नई डेवलप की गई फतह-4, जो 750 किलोमीटर की रेंज वाली ज़मीन से लॉन्च होने वाली क्रूज़ मिसाइल है, का ट्रेनिंग लॉन्च किया था.

ISPR ने कहा है कि फतेह-4 में एडवांस्ड एवियोनिक्स और नेविगेशनल एड्स हैं और इसे कम ऊंचाई पर, जमीन से सटी उड़ान के जरिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे टारगेट पर बहुत ज़्यादा सटीकता से निशाना लगाया जा सके.

