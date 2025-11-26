ETV Bharat / international

पाकिस्तान नेवी ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया, समुद्र और जमीन दोनों जगहों पर लगा सकती निशाना

कराचीः पाकिस्तानी नेवी ने देश में बनी शिप से लॉन्च होने वाली एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है. इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के एक बयान के मुताबिक, यह टेस्ट मंगलवार को लोकल तौर पर बने नेवल प्लेटफॉर्म से किया गया. दावा किया गया कि इस परीक्षण से देश की डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ी है.

ISPR ने कहा कि यह मिसाइल समुद्र और जमीन दोनों जगहों पर बहुत सटीकता से निशाना लगा सकती है. इसमें एडवांस्ड गाइडेंस टेक्नोलॉजी और बेहतर मैनूवरेबिलिटी फीचर्स लगे होने का भी दावा किया गया है.

पाकिस्तानी नौसेना के प्रवक्ता ने कहा कि "यह सफल परीक्षण देश की बढ़ती तकनीकी विशेषज्ञता को दर्शाता है. राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए नौसेना की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है."

राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और सेना प्रमुखों ने इस कामयाबी में शामिल सभी यूनिट्स, साइंटिस्ट्स और इंजीनियरों को बधाई दी.