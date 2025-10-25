5 साल के बैन, अरबों के नुकसान के बाद पाकिस्तान ने फिर भरी ब्रिटेन के लिए उड़ान
PIA ने कहा कि वह शुरुआत में इस्लामाबाद और मैनचेस्टर के बीच दो साप्ताहिक उड़ानें संचालित करेगी. उसके बाद लंदन-बर्मिंघम के बीच परिचालन होगा.
Published : October 25, 2025 at 4:26 PM IST
इस्लामाबाद: सरकारी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) ने फर्जी पायलट लाइसेंस घोटाले में लगाए गए प्रतिबंध के बाद 5 साल के निलंबन के बाद शनिवार को ब्रिटेन के लिए अपनी उड़ानें फिर से शुरू कर दीं.
PIA ने एक बयान में कहा कि रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ की मौजूदगी में "जुलाई 2020 के बाद से इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए पहली उड़ान 284 यात्रियों के साथ रवाना हुई."
यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (EASA) और यूके नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने 2020 में कराची में हुए एक दुखद हवाई दुर्घटना के बाद PIA की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था. इस हादसे में 100 यात्री मारे गए थे. इस हादसे के बाद तत्कालीन विमानन मंत्री गुलाम सरवर खान ने खुलासा किया था कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी पायलटों के पास फर्जी लाइसेंस थे.
इसके बाद ईएएसए ने पिछले साल नवंबर में प्रतिबंध हटा लिया था, जबकि ब्रिटेन ने इस साल जुलाई में पाकिस्तान को अपनी हवाई सुरक्षा सूची से हटा दिया. इससे पाकिस्तानी एयरलाइनों को ब्रिटेन में उड़ानें संचालित करने के लिए आवेदन करने की अनुमति मिल गई.
उड़ान के रवाना होने से पहले इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक सादा समारोह आयोजित किया गया. इसमें रक्षा मंत्रालय, राजनयिक मिशनों और विमानन क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.
इस अवसर पर बोलते हुए, रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा कि सीधी उड़ानों की बहाली से पाकिस्तान और ब्रिटेन के बीच संबंध और मजबूत होंगे. उन्होंने कहा कि यह सेवा ब्रिटेन में रहने वाले 16 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानियों को बेहतर और आरामदायक यात्रा विकल्प प्रदान करेगी.
रक्षा मंत्री ने पीआईए के अधिकारियों को एयरलाइन के उड़ान कार्यक्रम और उड़ान के दौरान सुविधाओं में सुधार करने और मार्गों और आवृत्तियों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया. पाकिस्तान में ब्रिटिश उच्चायुक्त जेन मैरियट भी यात्रियों को विदाई देने के लिए समारोह में मौजूद थीं.
पीआईए ने कहा कि वह शुरुआत में इस्लामाबाद और मैनचेस्टर के बीच मंगलवार और शनिवार को दो साप्ताहिक उड़ानें संचालित करेगी. इसके बादल धीरे-धीरे लंदन और बर्मिंघम तक भी उड़ानें बढ़ाने की योजना है. जुलाई में 5 साल का प्रतिबंध हटा लिया गया. इसकी वजह ये थी कि इस्लामाबाद ने घाटे में चल रही एयरलाइन के निजीकरण के प्रयासों में तेजी ला दी थी.
गौर करें तो PIA ने 5 साल के प्रतिबंध के दौरान लगभग 40 अरब पाकिस्तानी रुपये (लगभग 144 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के वार्षिक राजस्व नुकसान का अनुमान लगाया था. क्योंकि मैनचेस्टर और बर्मिंघम जैसे यूके रूट इसके सबसे अधिक लाभदायक थे और इनमें लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर प्रतिष्ठित लैंडिंग स्लॉट भी शामिल थे.
ये भी पढ़ें - पाकिस्तान एयरलाइंस के विज्ञापन पर हंगामा, 9/11 हमले का सीन !, घबराए PM शहबाज ने दिया जांच का आदेश