5 साल के बैन, अरबों के नुकसान के बाद पाकिस्तान ने फिर भरी ब्रिटेन के लिए उड़ान

पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस. ( Etv Bharat )

इस्लामाबाद: सरकारी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) ने फर्जी पायलट लाइसेंस घोटाले में लगाए गए प्रतिबंध के बाद 5 साल के निलंबन के बाद शनिवार को ब्रिटेन के लिए अपनी उड़ानें फिर से शुरू कर दीं. PIA ने एक बयान में कहा कि रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ की मौजूदगी में "जुलाई 2020 के बाद से इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए पहली उड़ान 284 यात्रियों के साथ रवाना हुई." यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (EASA) और यूके नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने 2020 में कराची में हुए एक दुखद हवाई दुर्घटना के बाद PIA की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था. इस हादसे में 100 यात्री मारे गए थे. इस हादसे के बाद तत्कालीन विमानन मंत्री गुलाम सरवर खान ने खुलासा किया था कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी पायलटों के पास फर्जी लाइसेंस थे. इसके बाद ईएएसए ने पिछले साल नवंबर में प्रतिबंध हटा लिया था, जबकि ब्रिटेन ने इस साल जुलाई में पाकिस्तान को अपनी हवाई सुरक्षा सूची से हटा दिया. इससे पाकिस्तानी एयरलाइनों को ब्रिटेन में उड़ानें संचालित करने के लिए आवेदन करने की अनुमति मिल गई. उड़ान के रवाना होने से पहले इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक सादा समारोह आयोजित किया गया. इसमें रक्षा मंत्रालय, राजनयिक मिशनों और विमानन क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.