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पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा में मस्जिद में ब्लास्ट, 8 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल

पेशावर (पाकिस्तान): पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शुक्रवार को एक मस्जिद में धमाका हुआ. इस धमाके मे कम से कम 8 लोगों की मौत की खबर मिली है. अधिकारियों ने बताया कि उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में एक मस्जिद में यह जबरदस्त धमाका हुआ. इस धमाके में दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि प्रांत के कोहाट जिले में पुरानी पुलिस लाइन्स के पास धमाके की सूचना मिली है. अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. खैबर पख्तूनख्वा में 'रेस्क्यू 1122' के प्रवक्ता बिलाल अहमद फैजी के मुताबिक, जानकारी मिलने के कुछ ही देर बाद बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया. उन्होंने बताया कि कई लोग घायल हुए हैं और उन्हें शुरुआती इलाज के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया जा रहा है. प्रवक्ता ने कहा कि बचाव दल घटनास्थल पर मौजूद हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं.