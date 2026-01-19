ETV Bharat / international

गुल प्लाजा में लगी भीषण आग पर 24 घंटे बाद पाया गया काबू, 10 की मौत, 60 लापता

कराची: पाकिस्तान के शहर कराची में एमए जिन्नाह रोड पर स्थित गुल प्लाजा मॉल में शनिवार देर रात लगी भीषण आग से अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी विकराल थी कि इसको बुझाने में 24 घंटे लग गए. इस हादसे में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. जानकारी के मुताबिक आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है, जबकि 60 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. फिलहाल आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. इस हादसे से करोड़ों का नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही है.

वहीं, राहत कार्य में जुटी टीम ने रविवार देर रात 4 और शव बरामद किए हैं. बचाव अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान टीमों को एक बच्चे समेत तीन लोगों के शव भी मिले. राहत और बचाव कार्य में जुटी टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

ताजा जानकारी के अनुसार आग से प्रभावित शॉपिंग मॉल तक फायर और रेस्क्यू टीम ने अब बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्सों में घुसने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए वे कटर से खिड़कियां काट रहे हैं और हथौड़ों से दीवारें तोड़ रहे हैं, ताकि बचे हुए लोगों की तलाश बढ़ाई जा सके. मौके पर कुल 22 फायर ब्रिगेड गाड़ियां, 10 वॉटर बोजर, चार स्नोर्कल और 33 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं. अधिकारियों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि बचाव दल बिल्डिंग के एक छोटे से हिस्से में घुसने में कामयाब रहे और खोज में मदद के लिए थर्मल कैमरे लगाए हैं. हालांकि, अभी यह अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है कि पूरे सर्च ऑपरेशन में कितना समय लगेगा.

बचाव अधिकारियों ने कहा कि मलबा हटाने और आग को पूरी तरह बुझाने की कोशिशें जारी हैं. उन्होंने यह भी कहा कि टीमें अभी तक पहली मंजिल तक नहीं पहुंच पाई हैं, जबकि उन्हें स्ट्रक्चर तक सीमित पहुंच मिली है. अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को लापता लोगों के परिवारों के मोबाइल नंबर मिल गए हैं और बिल्डिंग के अंदर 20 से ज्यादा लोगों की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है. सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने रविवार शाम को बचाव और आग बुझाने के काम का रिव्यू करने के लिए शॉपिंग मॉल का दौरा किया. घटना के बारे में उन्होंने कहा कि लगभग 58 से 60 लोग अभी भी लापता हैं और कहा कि उन्हें बचाने की कोशिशें जारी हैं.