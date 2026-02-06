ETV Bharat / international

पाकिस्तान: इस्लामाबाद के धार्मिक सेंटर में धमाके, कई घायल, इमरजेंसी लागू

आज जुमे की नमाज के बाद यह घटना हुई है.

पाकिस्तान: इस्लामाबाद में ब्लास्ट
By PTI

Published : February 6, 2026 at 3:14 PM IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से बड़ी खबर सामने आई है. यहां एक ब्लास्ट हुआ है. जिसमें कई लोगों के मरने और घायल होने की जानकारी मिली है.

स्थानीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार को एक धार्मिक सेंटर में हुए धमाके में कई लोग घायल हुए हैं. डॉन अखबार ने बताया कि यह धमाका फेडरल कैपिटल के शहजाद टाउन इलाके में तरलाई इमामबाड़ा में हुआ. पुलिस और रेस्क्यू सर्विस मौके पर पहुंच गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है.

पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्पोक्सपर्सन के हवाले से, एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने बताया कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है. घायलों को इलाज के लिए पीआईएमएस (PIMS) और पॉलीक्लिनिक में शिफ्ट किया जा रहा है.

अपडेट जारी...

