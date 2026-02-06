पाकिस्तान: इस्लामाबाद के धार्मिक सेंटर में धमाके, कई घायल, इमरजेंसी लागू
आज जुमे की नमाज के बाद यह घटना हुई है.
इस्लामाबाद: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से बड़ी खबर सामने आई है. यहां एक ब्लास्ट हुआ है. जिसमें कई लोगों के मरने और घायल होने की जानकारी मिली है.
स्थानीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार को एक धार्मिक सेंटर में हुए धमाके में कई लोग घायल हुए हैं. डॉन अखबार ने बताया कि यह धमाका फेडरल कैपिटल के शहजाद टाउन इलाके में तरलाई इमामबाड़ा में हुआ. पुलिस और रेस्क्यू सर्विस मौके पर पहुंच गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है.
Several people injured in explosion in Pakistan's capital Islamabad: local media reports.— Press Trust of India (@PTI_News) February 6, 2026
पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्पोक्सपर्सन के हवाले से, एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने बताया कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है. घायलों को इलाज के लिए पीआईएमएस (PIMS) और पॉलीक्लिनिक में शिफ्ट किया जा रहा है.
