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पाकिस्तान: पीटीआई के विरोध जुलूस से पहले इमरान खान की दो और बहनें गिरफ्तार

पूर्व पीएम इमरान खान की दो और बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Former Pakistan PM Imran Khan.
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान. (IANS)
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By PTI

Published : September 21, 2026 at 8:05 PM IST

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इस्लामाबाद : पाकिस्तान पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर उनकी पार्टी 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ' (PTI) के प्रस्तावित विरोध जुलूस से पहले सोमवार को उनकी दो और बहनों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने (MPO) के अध्यादेश के तहत 30 दिनों के लिए गिरफ्तार कर लिया.

इससे एक दिन पहले, पुलिस ने इमरान खान की एक अन्य बहन अलीमा खान को भी इसी कानून के तहत हिरासत में लेकर कोट लखपत जेल भेज दिया था.

एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार को पुलिस ने खान की बहनों - डॉ. उजमा खान और नूरीन नियाजी - को उनके भांजों के साथ एमपीओ अध्यादेश के तहत 30 दिनों के लिए हिरासत में ले लिया.

अधिकारी ने बताया कि उन्हें भी कोट लखपत जेल स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां अलीमा को हिरासत के बाद भेजा गया था. ये गिरफ्तारियां 27 सितंबर को इस्लामाबाद में इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर पीटीआई द्वारा प्रस्तावित विरोध जुलूस सहित देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों से ठीक पहले हुई हैं.

पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने सोमवार को इमरान की पार्टी को सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के खिलाफ चेतावनी दी.

नकवी ने कहा, "हमने उन्हें (पीटीआई को) स्पष्ट रूप से बता दिया है कि वे इस तरह की नौटंकी से कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते. मैं फिर कहूंगा कि अब भी समय है, उन्हें इस स्थिति में नहीं पड़ना चाहिए." उन्होंने पार्टी को सलाह देते हुए कहा, "उन्हें ऐसे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए जिसका आगे कोई अंत न हो."

गृह मंत्री ने कहा कि पीटीआई को "इस्लामाबाद आकर दस दिनों के लिए शहर बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. इसकी कोई संभावना नहीं है."

वहीं सोमवार सुबह एक्स पर पोस्ट में, पीटीआई पार्टी के केंद्रीय सूचना सचिव शेख वकास अकरम ने पंजाब पुलिस पर आरोप लगाया कि उसने ‘इमरान की दोनों बहनों को उनके बच्चों और अलीमा खान के बेटों के साथ गिरफ्तार कर लिया है.’ उन्होंने दावा किया कि इन लोगों को ‘एक बख्तरबंद गाड़ी में बिठाया गया है और किसी अज्ञात जगह पर ले जाया जा रहा है.’

बता दें कि इससे पहले रविवार जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान को हिरासत में ले लिया गया था.

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान: पीटीआई के विरोध-प्रदर्शन से पहले इमरान की बहन को हिरासत में लिया गया

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