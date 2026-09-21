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पाकिस्तान: पीटीआई के विरोध जुलूस से पहले इमरान खान की दो और बहनें गिरफ्तार

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान. ( IANS )

By PTI 2 Min Read

इस्लामाबाद : पाकिस्तान पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर उनकी पार्टी 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ' (PTI) के प्रस्तावित विरोध जुलूस से पहले सोमवार को उनकी दो और बहनों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने (MPO) के अध्यादेश के तहत 30 दिनों के लिए गिरफ्तार कर लिया. इससे एक दिन पहले, पुलिस ने इमरान खान की एक अन्य बहन अलीमा खान को भी इसी कानून के तहत हिरासत में लेकर कोट लखपत जेल भेज दिया था. एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार को पुलिस ने खान की बहनों - डॉ. उजमा खान और नूरीन नियाजी - को उनके भांजों के साथ एमपीओ अध्यादेश के तहत 30 दिनों के लिए हिरासत में ले लिया. अधिकारी ने बताया कि उन्हें भी कोट लखपत जेल स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां अलीमा को हिरासत के बाद भेजा गया था. ये गिरफ्तारियां 27 सितंबर को इस्लामाबाद में इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर पीटीआई द्वारा प्रस्तावित विरोध जुलूस सहित देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों से ठीक पहले हुई हैं. पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने सोमवार को इमरान की पार्टी को सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के खिलाफ चेतावनी दी.