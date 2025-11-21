पाकिस्तान: फैसलाबाद की फैक्टरी में गैस लीक, धमाके में 15 लोगों की मौत, कई घायल
पाकिस्तान के फैसलाबाद में हुए धमाके से एक फैक्ट्री और आस-पास की इमारतें गिर गईं. हादसे में कई लोगों की मारे जाने की खबर है.
Published : November 21, 2025 at 2:16 PM IST
फैसलाबाद (पाकिस्तान): पाकिस्तान के फैसलाबाद स्थित मलिकपुर इलाके में शुक्रवार को एक गैस धमाके से एक फैक्ट्री और आस-पास की इमारतें गिर गईं. डॉन की रिपोर्ट में कमिश्नर ऑफिस की तरफ से जारी एक बयान के बवाले से कहा गया है कि इस हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए.
रेस्क्यू 1122 द्वारा पहले शेयर की गई शुरुआती जानकारी से पता चला कि यह घटना तब हुई जब फैक्ट्री में एक बॉयलर फट गया, जिससे बिल्डिंग गिर गई. हालांकि, बाद में रेस्क्यू सर्विस ने अपने अंदाजे में बदलाव किया और धमाके की वजह गैस लीक बताई. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर के ऑफिस के एक बयान में भी इस बात की पुष्टि की गई है.
कमिश्नर के बयान में साफ किया गया कि फैक्ट्री में कोई बॉयलर नहीं लगाया गया था और कहा गया कि मलिकपुर इलाके में चार इंडस्ट्रियल यूनिट चल रही थीं. इसमें कहा गया कि "गैस लीकेज के कारण एक फैक्ट्री में आग लग गई और दूसरी फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है." धमाके के बाद आस-पास के सात घर भी प्रभावित हुए, जिनकी छतें गिर गईं.
'मलबे से 15 लाशें निकाली गई'
कमिश्नर ऑफिस के मुताबिक, "मलबे से 15 लाशें निकाली गई हैं." रेस्क्यू 1122 ने पहले 10 लोगों की मौत की बात कही थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़ गई है. बयान में कहा गया है कि 10 घायल लोगों को एलाइड हॉस्पिटल ले जाया गया, जबकि तीन और लोगों को फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी गई. कमिश्नर के बयान में यह भी कहा गया है कि घटना की जांच के लिए पांच लोगों की जांच कमेटी बनाई जा रही है.
बताया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है और मलबे को हटाने का काम चल रहा है, साथ ही अधिकारी स्थिति पर नजर रख रहे हैं. कमिश्नर राजा के हवाले से कहा गया कि हम इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों के दुख में शामिल हैं. रेस्क्यू 1122 ने पहले के एक बयान में, जिसे उसने ग्लू फैक्ट्री बताया था, वहां अपने रिस्पॉन्स के बारे में डिटेल में बताया और कहा कि ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर की देखरेख में किया गया था.
कंट्रोल रूम को सुबह मिली धमाके की खबर
डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 5 बजकर 28 मिनट पर कंट्रोल रूम को धमाके की खबर मिलने के बाद रेस्क्यू शुरू किया गया, जिसमें 20 से अधिक एम्बुलेंस और फायर टेंडर शामिल थे. सर्विस द्वारा जारी वीडियो में कर्मचारी मलबे में जिंदा लोगों को ढूंढते हुए दिख रहे हैं.
मरियम नवाज दुख जताया
पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने जानमाल के नुकसान पर दुख जताया और कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी. इस बीच, पंजाब के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल उस्मान अनवर ने अधिकारियों को रेस्क्यू 1122, फायर ब्रिगेड और दूसरे डिपार्टमेंट को पूरी मदद देने का निर्देश दिया. उन्होंने पुलिस टीमों को फंसे हुए लोगों की तलाश जारी रखने का निर्देश दिया और ट्रैफिक अधिकारियों से इमरजेंसी गाड़ियों के लिए रास्ते खुले रखने को कहा.
एक बयान में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने मजदूरों की दुखद मौतों पर चिंता जताई और इस घटना को असुरक्षित काम करने के हालात का एक और उदाहरण बताया. NTUF के सेक्रेटरी जनरल नासिर मंसूर ने कहा, "फैक्ट्रियां मजदूरों के लिए मौत का जाल बन गई हैं और उद्योगपति डेथ सर्टिफिकेट बांट रहे हैं," उन्होंने अधिकारियों पर क्रिमिनल लापरवाही का आरोप लगाया.
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार मजदूरों की मौत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है. NTUF ने मांग की कि हर पीड़ित के परिवार को मुआवज़े के तौर पर PKR 3 मिलियन दिए जाएं और घायलों के लिए मुफ्त और पूरा मेडिकल इलाज की मांग की. डॉन के अनुसार पिछले साल अप्रैल में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जब फैसलाबाद की एक टेक्सटाइल मिल में स्टीम बॉयलर में विस्फोट होने से एक दर्जन मजदूर घायल हो गए थे और हॉल की छत गिर गई थी.
